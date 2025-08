Hoskinson : Cardano pourrait dépasser Bitcoin en TVL et en valeur

Points clés

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, affirme que l’ADA pourrait croître jusqu’à 1 000 fois et dépasser Bitcoin prochainement.

Le réseau vise à servir de couche génératrice de rendement pour les applications DeFi de Bitcoin.

L’un des facteurs majeurs qui pourrait attirer plus d’attention vers Cardano est le prochain Midnight Glacier Drop et les nouveaux rapports d’audit.

Cardano se tourne maintenant vers un nouvel avenir. Le réseau vise désormais un futur où il ne se contente pas de concurrencer Bitcoin :

Il pourrait dépasser le réseau phare.

Selon le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, lors d’une récente interview, l’ADA pourrait générer des rendements 100 à 1 000 fois supérieurs à ceux du Bitcoin.

Les développements à venir comme le Midnight Glacier Drop et les airdrops récurrents d’ADA pourraient-ils être l’étincelle qui enflamme cet avenir ?

Pourquoi Cardano pourrait avoir un avenir plus grand que Bitcoin

Hoskinson n’a pas mâché ses mots dans l’interview lorsqu’il a comparé l’ADA au Bitcoin.

Bien qu’il ait reconnu que le Bitcoin pourrait encore atteindre jusqu’à 1 million de dollars (environ un gain de 10x par rapport aux niveaux actuels), Cardano a encore beaucoup plus de potentiel de croissance.

Hoskinson a déclaré, « Jusqu’où peut aller Bitcoin ? L’ADA peut faire 100x ou 1 000x à partir d’ici. » Par là, il faisait référence à la capitalisation boursière relativement plus petite de l’ADA et à ses cas d’utilisation croissants.

La cryptomonnaie se négocie actuellement autour de 0,78 $, ce qui signifie qu’une augmentation de 1 000x la pousserait près de 780 $ par jeton. Cela porterait la capitalisation boursière de Cardano à un montant stupéfiant de 27,5 billions de dollars.

« Bitcoin pourrait être multiplié par 10, mais ADA peut être multiplié par 100 ou même 1 000. » déclare Hoskinson | Source : X

En comparaison, Bitcoin devrait atteindre 1 million de dollars pour atteindre une capitalisation boursière de 20 billions de dollars. Bien que cette prédiction semble légèrement exagérée, Hoskinson soutient que l’ADA dispose d’une plus large gamme de fonctionnalités et a donc plus de marge de progression.

Cardano pourrait surpasser Bitcoin dans la DeFi

Une grande partie de l’optimisme d’Hoskinson provient de la montée de Cardano dans le cercle DeFi de Bitcoin. Il pense qu’à mesure que la DeFi Bitcoin décolle, Cardano suivra probablement comme pilier pour générer du rendement.

En fait, il a prédit que d’ici l’année prochaine, la DeFi basée sur Bitcoin pourrait détenir entre 50 et 100 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL).

Hoskinson affirme que Cardano pourrait agir comme moteur de rendement dans la DeFi de Bitcoin | Source : X

Si cela se produit, et que Cardano parvient à maintenir sa position en tant que plateforme de contrats intelligents dans cet espace, la demande et le prix de l’ADA pourraient monter en flèche simultanément.

Le midnight glacier drop pourrait être le détonateur

Un autre facteur de cette perspective haussière est le prochain Midnight Glacier Drop, dont le lancement est prévu en août. Ce mécanisme devrait apporter des airdrops récurrents aux détenteurs d’ADA.

En substance, les investisseurs seront récompensés simplement pour détenir le jeton. Cela devrait renforcer l’attrait de la détention d’ADA, et les investisseurs commenceront à affluer par millions.

Cette distribution n’est pas un autre artifice marketing. Elle est conçue pour renforcer Cardano en tant que réseau et le rendre plus intégré avec les chaînes partenaires.

Hoskinson voit cela comme un outil pour intégrer plus de croyants à long terme et fournir des incitations à travers le réseau.

Action des prix et sentiment du marché

Cardano a tenu bon jusqu’à présent, malgré une récente baisse de prix après la décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d’intérêt.

La cryptomonnaie est tombée à 0,69 $ mais a rapidement rebondi à environ 0,73 $, où elle se situe actuellement.

Rejet de Cardano depuis 0,9 $, chute à 0,69 $ et rebond à 0,73 $ | Source : TradingView

Même avec un prix près de 75 % en dessous de son plus haut historique de 3,10 $, Cardano reste attrayant pour les investisseurs sur tout le marché.

Dans l’ensemble, le prochain rapport d’audit et le Midnight Drop devraient créer encore plus de traction pour l’actif au fil des semaines.

Quand l’ADA pourrait-il atteindre 780 $ ?

Alors combien de temps faudrait-il pour que l’ADA atteigne l’objectif ambitieux de 780 $ ? Il existe plusieurs prédictions d’analystes et de modèles de prédiction sur Internet, comme CoinCodex.

Cependant, outre les projections d’Hoskinson, les prédictions de plateformes comme Changelly et Telegaon s’attendent à ce que l’ADA atteigne 78 $ entre 2036 et 2040.

Ce serait un gain de 100x, tandis que le point de prix plus extrême de 1 000x près de 780 $ pourrait arriver encore plus tard, probablement d’ici 2050.

Bien que les prédictions en général tendent à être spéculatives, la vision d’Hoskinson pour Cardano est que l’actif suive Bitcoin sur son chemin vers la barre du million de dollars.