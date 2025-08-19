Grayscale pousse le projet d’ETF Dogecoin avec un nouveau dépôt de dossier GDOG

Insights clés

Grayscale a déposé une demande d’ETF pour le Dogecoin sous le nom de GDOG.

Selon certaines informations, Coinbase Custody conservera les actifs en dogecoins de l’ETF.

DOGE se négocie à près de 0,23 $ et a eu une réaction relativement discrète au dépôt de la demande.

Grayscale a franchi une nouvelle étape importante dans ses efforts pour développer ses produits d’investissement en crypto-monnaies. La société vient de déposer une déclaration d’enregistrement S-1 auprès de la SEC des États-Unis pour un ETF Spot Dogecoin.

S’il est approuvé, le fonds s’appellera Grayscale Dogecoin Trust ETF. Il sera négocié sur NYSE Arca sous le nom de GDOG.

Grayscale dépose une demande d’ETF Dogecoin avec Coinbase Custody

Grayscale a choisi Coinbase Custody Trust Company pour protéger les actifs de l’ETF. Selon le dossier, le Dogecoin sera le seul actif de la fiducie. En outre, les actions seront créées et rachetées par blocs de 10 000, appelés paniers.

Grayscale dépose un dossier pour un nouvel ETF Dogecoin | Source : X

Contrairement à d’autres fonds, le règlement se fera en espèces dès le départ, plutôt que par des transferts directs de DOGE. La fiducie suivra également le taux de référence CoinDesk Dogecoin pour la fixation des prix. Ce taux est censé refléter la valeur de marché du DOGE, sans inclure les dettes ou les frais.

La structure sera également passive. Elle n’effectuera pas de transactions actives, ne recourra pas à l’effet de levier et n’utilisera pas de produits dérivés. Elle est conçue pour suivre le cours du dogecoin tout en permettant aux investisseurs institutionnels d’y accéder.

Réaction du marché au dépôt de la demande d’ETF sur le Dogecoin

La nouvelle du dépôt par Grayscale d’une demande d’ETF Dogecoin n’a pas fait grand-chose pour le prix du Dogecoin ces derniers temps. L’actif se négocie à près de 0,23 $, en baisse d’environ 2,3 % au cours de la semaine dernière.

Les données de TradingView montrent qu’après le dépôt, DOGE a brièvement augmenté de 2,5 %, passant de 0,22395 $ à 0,22976 $. Le prix s’est depuis stabilisé. En outre, il indique toujours une tendance latérale qui a marqué la plupart de ses actions de prix au cours de l’année.

Le Dogecoin n’a pas beaucoup réagi aux nouvelles ces derniers temps | Source : TradingView

Malgré une réaction relativement lente, le dogecoin a gagné environ 14,6 % au cours des 30 derniers jours. Cela indique qu’il est en train de se redresser progressivement. Toutefois, les investisseurs semblent prudents, car l’ETF doit encore obtenir l’approbation de la SEC avant de pouvoir commencer à être négocié.

Concurrence dans les ETF de monnaies mimétiques

Grayscale n’est pas le seul à viser l’espace ETF Dogecoin. Bitwise a déposé son S-1 en janvier et a désigné Coinbase custody comme détenteur d’actifs. Cependant, la société n’a pas divulgué son ticker ou sa cotation en bourse à ce moment-là.

Rex-Osprey a également demandé une place dans un ETF Dogecoin. Par ailleurs, plusieurs autres entreprises ont déposé des demandes de monnaies liées à TRUMP, BONK et Pudgy Penguins.

James Seyffart pense que les entreprises repoussent les limites avec leurs derniers dépôts d’ETF. Selon lui, elles cherchent à savoir jusqu’où la SEC est prête à aller sous la direction actuelle. Si l’un d’entre eux est bientôt approuvé, il déterminera probablement l’avenir des ETF en memecoin sur les marchés financiers.

Stratégie ETF de Grayscale

Le dépôt de la demande d’ETF Dogecoin intervient alors que Grayscale tente d’étendre sa présence sur les marchés financiers américains. La société a récemment déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, quelques mois seulement après que Gemini a déposé une demande d’introduction en bourse confidentielle.

Grayscale a récemment déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis | Source : X

Grayscale gère plus de 33 milliards de dollars d’actifs en Bitcoin, Ether et plus de trois autres produits. Cela signifie que son initiative en faveur d’un ETF Dogecoin fait probablement partie de sa stratégie visant à accroître la variété de ses offres. L’entreprise prévoit également d’accroître la demande institutionnelle pour ces jetons.

Le format ETF devrait apporter une plus grande liquidité et des frais moins élevés que la structure fiduciaire existante. En d’autres termes, il sera probablement plus intéressant pour les investisseurs particuliers et institutionnels qui souhaitent investir dans le Dogecoin.

Le dépôt par Grayscale d’une demande d’ETF pour le Dogecoin est une victoire majeure pour l’investissement dans les mèmes pièces de monnaie. Et ce, malgré la réaction relativement discrète de l’actif Dogecoin lui-même à la nouvelle. Bien que le DOGE n’ait pas encore explosé, l’intérêt institutionnel est en hausse.

La décision de la SEC déterminera si le produit atteindra le marché. S’il est approuvé, il pourrait faciliter l’accès des investisseurs au Dogecoin et ouvrir la voie à d’autres ETF de mèmes pièces.