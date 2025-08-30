Galaxy Digital et ses partenaires prévoient une trésorerie de 1 milliard de dollars à Solana

Points clés :

Galaxy Digital, Jump Crypto et Multicoin Capital prévoient maintenant de lever 1 milliard de dollars pour un trésor Solana.

Le plan prévoit la constitution de la plus grande réserve axée sur Solana, avec Cantor Fitzgerald comme banquier principal.

Jusqu’à présent, la Fondation Solana a manifesté son soutien. Une décision est attendue dès septembre.

Galaxy Digital est à la tête d’un effort massif pour créer une trésorerie Solana d’un milliard de dollars, selon les rapports de Bloomberg.

Cette initiative, soutenue par Jump Crypto et Multicoin Capital, créera l’une des plus grandes réserves jamais constituées pour un seul altcoin.

S’il est mené à bien, ce projet changera complètement la façon dont les institutions abordent Solana. Il renforcera également la confiance dans l’actif au cours des prochaines années.

La trésorerie n’est pas conçue pour des opérations à court terme. Elle s’apparente plutôt aux structures de trésorerie traditionnelles des entreprises, où les actifs sont conservés pendant des années.

L’importance du Trésor de Solana

Une trésorerie dédiée à Solana donnerait aux institutions une exposition aux jetons SOL et renforcerait la liquidité sur l’ensemble du marché. Galaxy Digital, en regroupant les capitaux de cette manière, tente de stabiliser les cycles d’échange et de soutenir la disponibilité du jeton.

Les entreprises prévoient maintenant un déménagement d’un milliard de dollars sur Solana | Source : X

Solana s’est déjà fait un nom en termes de définition. C’est également le cas dans des domaines tels que les applications grand public et les actifs tokenisés. Ses transactions rapides et bon marché continuent d’attirer les développeurs et les utilisateurs, ce qui signifie qu’un trésor de cette envergure pourrait encore améliorer sa position en tant que plateforme majeure.

La Fondation Solana, dont le siège se trouve à Zug, en Suisse, a annoncé que le fait d’être l’un des bailleurs de fonds de la proposition, et que la fondation elle-même soutienne l’initiative, est une source majeure d’optimisme pour les investisseurs.

Appétit institutionnel pour Solana

Les fonds institutionnels pour les cryptomonnaies comme Solana deviennent une tendance dans l’industrie des cryptomonnaies. Les trésoreries axées sur l’Ethereum ont déjà accumulé plus de 20 milliards de dollars d’ETH.

C’est l’un des facteurs qui a le plus contribué à ce que l’Ethereum atteigne son plus haut niveau depuis près de quatre ans.

Cette fois-ci, Galaxy Digital et ses partenaires se tournent vers Solana, et le même scénario pourrait se reproduire.

En concentrant leurs réserves dans le SOL, ces entreprises s’exposent non seulement à une éventuelle hausse des prix, mais contribuent également à stabiliser l’écosystème en période de volatilité.

Solana est actuellement la sixième crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Sa valeur a également doublé depuis le mois d’avril, même si elle se négocie toujours en dessous de son plus haut niveau historique. Cela dit, la possibilité d’une accumulation de trésorerie aussi importante pourrait soutenir son prix si la demande continue d’augmenter.

Quels sont les risques d’un Trésor Solana ?

Bien que la proposition témoigne d’une grande confiance dans l’actif, il convient de garder à l’esprit certains éléments.

L’accumulation de type trésorerie lie directement les performances de l’entreprise au marché. Cela signifie qu’en cas de tendance baissière, les grands détenteurs peuvent être contraints de vendre. Cela accentuerait la pression à la baisse sur l’actif, et le cycle se répéterait.

Les critiques ont souligné que des stratégies similaires avec l’Ethereum et le Bitcoin ont inquiété les investisseurs en ce qui concerne la stabilité du marché.

Le PDG de Galaxy, Michael Novogratz, a par exemple prévenu que l’environnement pour les nouveaux bailleurs de fonds pourrait être plus difficile que prévu.

Novogratz affirme que le boom des crypto-monnaies a atteint son apogée | Source : X

Pourtant, la stratégie de trésorerie a été l’une des plus efficaces pour l’adoption des crypto-monnaies. Elle a également beaucoup contribué à créer de nouvelles voies d’accès aux actifs numériques pour les entreprises au cours des dernières années.

Ce à quoi il faut s’attendre

Le plan de trésorerie Solana devrait progresser rapidement. Une décision devrait être prise d’ici septembre. Si elle est approuvée, la réserve fera plus que doubler la taille de la plus grande réserve Solana existante.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une vague d’intérêt pour les bons du Trésor axés sur Solana. Notamment, Mercurity Fintech Holding, cotée au Nasdaq, a récemment obtenu 200 millions de dollars au début de l’année pour une stratégie similaire.

Classover Holding, pour sa part, a annoncé un accord de 550 millions de dollars avec Solana Growth Ventures. Ces deux opérations montrent que la confiance des institutions dans l’avenir de Solana s’est accrue.

Galaxy Digital, Jump Crypto et Multicoin Capital se placent aujourd’hui au cœur de ce mouvement.