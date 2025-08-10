Fundamental Global va lever 5 milliards de dollars pour sa stratégie de trésorerie sur l’Ethereum

Insights clés

Fundamental Global vient de déposer une demande de levée de fonds de 5 milliards de dollars pour une stratégie de trésorerie axée sur l’Ethereum.

L’entreprise prévoit d’utiliser la plupart des fonds pour acheter et détenir des ETH.

Cette décision fait de l’Ethereum un actif institutionnel majeur dans la gestion de trésorerie, au même titre que le Bitcoin.

La société de portefeuille Fundamental Global, cotée au Nasdaq, a annoncé une avancée significative dans l’espace cryptographique. L’entreprise vient de déposer une demande d’enregistrement S-3 auprès de la SEC américaine pour lever jusqu’à 5 milliards de dollars. Elle prévoit d’utiliser cette levée de fonds de plusieurs milliards de dollars pour créer une trésorerie dédiée à l’Ethereum (ETH).

Le gouvernement fédéral Nexus mise sur l’Ethereum en tant qu’actif stratégique de trésorerie

Ce n’est pas la première fois que Fundamental Global se lance dans l’Ethereum. Quelques jours avant le dernier dépôt, la société a obtenu 200 millions de dollars par le biais d’un placement privé pour commencer à acheter de l’ETH.

La société a désormais les yeux rivés sur un pool de capitaux beaucoup plus important, ce qui montre qu’elle croit en la valeur à long terme d’Ethereum.

Une autre entreprise s’intéresse à l’Ethereum en tant qu’actif de trésorerie | X

Ethereum est rapidement devenu plus qu’une simple crypto-monnaie populaire. L’actif joue un rôle important dans Defi, les contrats intelligents et l’infrastructure de la blockchain.

Cela en a fait un actif stratégique très prisé par les institutions. Elle aide les entreprises à diversifier leurs avoirs, à obtenir des rendements et à garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. L’entreprise prévoit d’utiliser le capital qu’elle lève pour acheter, détenir et obtenir un rendement de l’ETH par l’intermédiaire des plateformes DeFi.

FG Nexus vise une levée de fonds de 5 milliards de dollars par le biais d’une stratégie d’offre flexible sur étagère

La levée de fonds de 5 milliards de dollars sera réalisée par le biais d’une offre préalable (shelf offering). Pour rappel, les offres préalables sont une structure qui permet aux entreprises (comme Fundamental Global) d’émettre des actions par lots au fil du temps.

La société s’est déjà associée à ThinkEquity dans le cadre d’un accord de vente sur le marché. Cet accord représente 4 milliards de dollars sur l’objectif total.

Cette approche donne à l’entreprise une certaine flexibilité. Elle peut ajuster la taille, le prix et le calendrier en fonction des conditions du marché. En outre, les fonds restants qui ne sont pas utilisés pour l’achat d’Ethereum serviront à financer les activités générales de l’entreprise.

La hausse du prix de l’Ethereum alimente la stratégie

Le moment choisi pour l’annonce de Fundamental Global n’est pas un hasard. L’ETH se négocie à près de 4 000 dollars, dans le sillage du récent rallye des altcoins. Elle améliore également la clarté réglementaire dans l’espace cryptographique américain. Au cours des dernières 24 heures, l’ETH a fait un bond de 3 %, ce qui témoigne du fort sentiment des investisseurs.

L’Ethereum augmente de 3% sur la nouvelle | Source : CoinMarketCap

Jusqu’à présent, Fundamental Global n’est pas la seule dans ce domaine. D’autres entreprises ont récemment décidé d’inclure l’Ethereum dans leurs trésoreries. Par exemple, SharpLink Gaming a levé environ 200 millions de dollars via une offre ATM pour augmenter ses avoirs en ETH.

La société a également déposé une demande d’augmentation de son offre à 6 milliards de dollars, contre 1 milliard de dollars précédemment. Enfin, des entreprises comme BitMine et Bit Digital sont également en train de constituer des réserves d’ETH. Ces initiatives montrent que l’ETH est de plus en plus considéré comme une puissance dans le financement des entreprises de nouvelle génération.

Fundamental Global se rebaptise dans le cadre de la poussée de l’Ethereum

Parallèlement à sa stratégie Ethereum, l’entreprise est également en train de changer de nom pour devenir FG Nexus Inc. Les symboles de son ticker NASDAQ sont désormais FGNX et FGNXP.

Jusqu’à présent, les actions de la société ont réagi positivement à l’annonce. Après les heures de cotation, l’action a augmenté de 2 %, ce qui montre que les investisseurs approuvent le changement de cap en faveur de la crypto-monnaie. La question est maintenant de savoir quelle sera la prochaine étape pour Ethereum en tant qu’actif de trésorerie.

Tout comme d’autres entreprises suivent l’exemple de Fundamental Global, Ethereum deviendra probablement plus populaire à Wall Street. Ce type d’intérêt institutionnel pour l’ETH pourrait alimenter de nouvelles hausses de prix et encourager une croissance encore plus forte de la plateforme.

Il reste à voir si d’autres grandes entreprises tenteront d’égaler le plan de 5 milliards de dollars de Fundamental Global. Cependant, Ethereum devient un concurrent sérieux pour l’espace dans les trésoreries d’entreprise.