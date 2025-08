Dogecoin, Ethereum et remittix (RTX) pourraient mener la saison des altcoins au T3

L’élan des altcoins s’accélère alors que les capitaux institutionnels commencent à se détourner des ETF Bitcoin pour se diriger vers des actifs axés sur l’utilité. Avec l’indice de la saison des altcoins grimpant à 47 et s’approchant du seuil clé de 50, les observateurs du marché pensent que le T3 pourrait inaugurer la saison des altcoins la plus explosive à ce jour.

Les analystes citent les fortes entrées d’ETF, la dominance croissante d’Ethereum « s surging dominance, et l’intérêt grandissant des particuliers comme signes clés. Ils indiquent que le prochain grand rallye des altcoins pourrait être en cours. Les flux d’ETF d’Ethereum » s ont dépassé les 6 milliards de dollars. Cela a préparé le terrain pour une percée au T3 parmi les principaux altcoins et les nouveaux projets ERC 20 utilitaires comme Remittix. Examinons cela de plus près.

La configuration du T3 de Dogecoin est prometteuse malgré l’historique d’août

Dogecoin se négocie autour de 0,20 $ avec une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars. Cette crypto-monnaie mème défend des niveaux de support clés, même si août apporte généralement de la volatilité. Les grands détenteurs retirent leur DOGE des plateformes d’échange, un signal crucial indiquant qu’une accumulation pourrait être en cours.

Les indicateurs techniques soulignent les niveaux de Fibonacci de 0,202 $ et 0,218 $ comme pivots pour la dynamique haussière du prix du Dogecoin.

Historiquement, Dogecoin performe bien les années de halving, avec des hausses de 20 % et 34,2 % en août 2017 et 2021. Les tendances actuelles on-chain montrent une activité croissante des détenteurs à long terme et une baisse des soldes sur les plateformes d’échange, ce qui précède souvent les phases haussières.

DOGE passe d’une crypto-monnaie mème à un jeton utilitaire utilisé pour les paiements. Ainsi, sa marque forte et son cas d’utilisation en expansion le positionnent bien pour les entrées de capitaux pendant la saison des altcoins.

La trajectoire d’Ethereum vers les 5 000 $ se renforce

Ethereum se maintient au-dessus de 3 650 $ avec un gain hebdomadaire de 5,19 %, alimenté par des entrées d’ETF dépassant 6 milliards de dollars.

Le prix de l’ETH dépasse la résistance. Les indicateurs techniques s’alignent également avec l’opinion des analystes d’un long rallye vers 4 000 $ et 5 000 $.

Les investisseurs institutionnels ne considèrent plus Ethereum comme une opportunité d’investissement. Ils le considèrent comme une allocation tactique de portefeuille combinée avec Bitcoin. C’est parce que ces deux géants de la crypto forment les fondamentaux du Web3.

La version bêta du portefeuille Remittix au T3 pourrait déclencher une percée

Remittix (RTX) se positionne rapidement comme la principale crypto-monnaie à faibles frais de gas du trimestre. Elle a levé plus de 18,1 millions de dollars pour construire un réseau de paiement crypto-vers-banque du monde réel couvrant plus de 30 pays.

Son portefeuille bêta à venir au T3 est prévu pour le 15 septembre. Ce portefeuille propose une expérience utilisateur mobile en priorité, une conversion FX instantanée et un support multi-chaînes pour Ethereum et Solana. Il marque ainsi une avancée majeure dans l’utilisabilité du PayFi.

Comment remittix élève la barre de la crypto DeFi

Cas d’utilisation réel : Transferts crypto-vers-banque sans frontières

: Transferts crypto-vers-banque sans frontières Portefeuille mobile en priorité : Arrive au T3 avec des fonctionnalités FX en temps réel

: Arrive au T3 avec des fonctionnalités FX en temps réel Bonus en cours : Bonus de 50 % sur les jetons disponible pendant la prévente

: Bonus de 50 % sur les jetons disponible pendant la prévente Fort succès de la prévente : 18,1 millions de dollars + levés à ce jour

: 18,1 millions de dollars + levés à ce jour Avantages communautaires : Concours de 250 000 $ + incitations aux parrainages

L’élan continue de se construire à travers un concours de 250 000 USDT qui a attiré plus de 38 000 participants. Cela a ajouté une visibilité virale à un écosystème fondamentalement solide.

Associé à un généreux bonus de prévente de 50 %, RTX devient l’un des investissements crypto early-stage les plus prometteurs du T3. Alors que la saison des altcoins prend de l’ampleur, Remittix se démarque par son utilité dans le monde réel et son infrastructure de niveau institutionnel, en faisant le meilleur investissement crypto à long terme.

