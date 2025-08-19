Crypto en Thaïlande : Le lancement de TouristDigiPay vise à stimuler le tourisme

Insights clés

La Thaïlande vient de lancer TouristDigiPay, un bac à sable de paiement cryptographique pour les touristes.

Dans le cadre de ce programme, les visiteurs peuvent convertir des crypto-monnaies en bahts thaïlandais pour effectuer des paiements par code QR.

TouristDigiPay devrait permettre d’atténuer l’effondrement récent du tourisme thaïlandais.

La Thaïlande est le dernier pays en date à adopter les crypto-monnaies pour stimuler le tourisme. Toutefois, ce n’est pas vraiment un signe de prospérité. La décision d’autoriser les paiements en crypto-monnaies pour les touristes intervient dans un contexte de baisse de la fréquentation touristique.

La Commission thaïlandaise des opérations de bourse (SEC) a récemment annoncé le lancement de TouristDigiPay.

TouristDigiPay est un nouveau bac à sable de paiement qui permet aux visiteurs étrangers de convertir des crypto-monnaies en bahts thaïlandais.

L’initiative durera 18 mois à partir du quatrième trimestre de l’année, et les touristes pourront effectuer des transferts de crypto-monnaie directement aux commerçants.

Comment fonctionne TouristDigiPay

Selon la proposition, les commerçants recevront directement des bahts, mais les paiements directs avec des crypto-monnaies sont interdits. Toutefois, le projet permet aux visiteurs d’utiliser leurs actifs numériques lorsqu’ils voyagent en Thaïlande.

Le programme est élaboré avec le soutien du ministère des finances, de la Banque de Thaïlande (BOT), de l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) et du ministère du tourisme et des sports.

La Thaïlande envisage un système de paiement en crypto-monnaie pour les touristes | Source : X

Il combine le commerce réglementé des crypto-monnaies en Thaïlande avec le système de monnaie électronique existant géré par la banque centrale.

Avant d’effectuer des opérations sur crypto-monnaies, les visiteurs devront d’abord procéder à des contrôles de connaissance du client (KYC) et de diligence raisonnable à l’égard du client (CDD).

Ces exigences, qui sont mises en œuvre par l’AMLO, visent à prévenir le blanchiment d’argent et à garantir la sécurité des transactions.

Les touristes utiliseront des comptes de monnaie électronique agréés pour payer les biens et les services. Les transactions seront également effectuées en bahts thaïlandais grâce aux systèmes de codes QR utilisés dans tout le pays.

Il y aura également des limites de dépenses mensuelles et des restrictions sur les retraits directs d’argent pour réduire les risques.

Pourquoi la Thaïlande se tourne vers les crypto-monnaies

Le tourisme est un élément important de l’économie thaïlandaise. Toutefois, le nombre de visiteurs a diminué au cours de l’année écoulée.

Le pays a accueilli 16,8 millions de touristes au cours du premier semestre, contre 17,7 millions au cours de la même période de l’année précédente.

La baisse la plus importante a été enregistrée en Chine, qui est historiquement l’une des principales sources de visiteurs de la Thaïlande.

Les arrivées de touristes chinois ont également chuté d’environ 34 %, tandis que le marché de l’Asie de l’Est a connu une baisse de 24 %.

Dans le même temps, des pays comme le Japon et le Viêt Nam sont devenus plus attrayants, grâce à des devises moins chères et à des coûts de voyage plus avantageux.

Les autorités espèrent que la nouvelle initiative TouristDigiPay rendra la Thaïlande plus compétitive en attirant les voyageurs adeptes des cryptomonnaies.

Le pays rend les dépenses plus flexibles et tente d’améliorer l’expérience des visiteurs tout en les encourageant à dépenser.

Quels sont les enjeux ?

S’il est approuvé, ce système peut être très bénéfique pour l’économie thaïlandaise, mais il comporte aussi son lot de problèmes.

Par exemple, les touristes doivent d’abord s’acquitter des procédures KYC et AML, ce qui peut s’avérer difficile pour ceux qui recherchent la commodité.

En outre, l’initiative TouristDigiPay impose également des plafonds de dépenses, allant de 50 000 à 500 000 bahts par mois (en fonction du type de commerçant).

Cela pourrait s’avérer difficile à gérer pour les visiteurs qui dépensent beaucoup d’argent.

En outre, l’interdiction des paiements directs en crypto-monnaie pourrait dissuader certains utilisateurs qui préfèrent dépenser des crypto-monnaies sans les convertir.

Enfin, les touristes qui ne sont pas familiarisés avec les portefeuilles numériques ou les systèmes basés sur les QR peuvent également éprouver des difficultés à s’inscrire dans le système.

Leçons tirées d’autres pays

La Thaïlande n’est pas le seul pays d’Asie ou du reste du monde à avoir tenté d’intégrer les crypto-monnaies au tourisme.

Le Bhoutan, par exemple, s’est associé à Binance Pay pour permettre aux visiteurs de payer en crypto-monnaie. Le Salvador, qui a adopté le bitcoin comme monnaie légale, a connu une hausse du tourisme en crypto-monnaie immédiatement après son adoption de la crypto-monnaie.

Enfin, les Émirats arabes unis se sont également associés à Crypto(dot)com pour permettre aux passagers de payer leurs vols et leurs achats en vol avec des crypto-monnaies. Ces exemples montrent que les voyages basés sur les crypto-monnaies offrent des opportunités, mais aussi des pièges.

Le Bhoutan s’associe à Binance Pay pour le paiement des touristes | Source : X

Le vice-premier ministre et ministre des finances, Pichai Chunhavajira, fournira bientôt plus de détails sur le programme TouristDigiPay. Toutefois, le déploiement devrait commencer dans les principaux centres touristiques avant de s’étendre.

Dans l’ensemble, si la Thaïlande parvient à trouver un juste équilibre entre réglementation et commodité, TouristDigiPay pourrait faire la différence dans la manière dont les touristes dépensent dans le pays.