Controverse bancaire crypto : Trump riposte contre les politiques anti-crypto

Insights clés

Le président Trump prépare un décret visant les banques qui discriminent les entreprises crypto.

Le décret demandera aux agences fédérales d’enquêter sur les banques en vertu de lois comme l’Equal Credit Opportunity Act et les réglementations antitrust.

Si le décret devient loi, il pourrait forcer les banques à ouvrir leurs services aux clients crypto et politiquement sensibles.

L’administration Trump prépare un nouveau décret. Celui-ci vise à réduire la discrimination dans le secteur bancaire, principalement lorsqu’elle cible les entreprises crypto et les organisations conservatrices.

Cette initiative pourrait considérablement modifier la façon dont les banques traitent les clients politiquement sensibles et les entreprises travaillant avec des actifs numériques.

Décret du président Trump pour lutter contre les préjugés bancaires envers les cryptos

Cette initiative de la Maison Blanche a été proposée pour pénaliser les banques. Ces banques sont accusées de refuser injustement leurs services aux entreprises crypto et aux groupes de droite.

Selon un rapport du Wall Street Journal, le décret obligera les régulateurs fédéraux à enquêter sur ces banques. Ils pourraient le faire en vertu de lois comme l’Equal Credit Opportunity Act, les statuts de protection des consommateurs et les lois antitrust.

La Maison Blanche prépare un décret pour punir les banques discriminatoires | Source : X

S’il est finalisé, cela représenterait une initiative majeure du gouvernement américain pour soutenir l’accès financier. Il vise à soutenir les communautés historiquement exclues par les grandes banques.

Il vise à empêcher le « debanking ». Dans ce cas, les institutions coupent les liens avec leurs clients en fonction de leurs positions politiques ou de leurs affiliations dans l’industrie.

Pourquoi les entreprises crypto et les conservateurs sont exclus

Depuis des années, les entreprises crypto et les groupes conservateurs se plaignent d’être injustement ciblés par les banques. Beaucoup affirment que leurs comptes ont été fermés ou que les services leur ont été refusés. Ils ont fait face à cela en raison de leurs préjugés politiques ou idéologiques.

Un exemple particulier concerne la Bank of America. Celle-ci aurait fermé le compte d’une organisation chrétienne opérant en Ouganda.

La banque a affirmé avoir fermé le compte en raison de sa politique de ne pas travailler avec des petites entreprises hors des États-Unis. Cependant, les critiques y ont vu un exemple du modèle discriminatoire des banques.

Le secteur crypto a rencontré des problèmes similaires. Des échanges comme Coinbase et Frax Finance auraient vu leurs comptes fermés par des banques comme JPMorgan Chase. Souvent, ils reçoivent la nouvelle sans raison apparente de la part des banques.

Certains pensent que ce schéma de fermeture de comptes est dû à la pression des régulateurs visant à restreindre la croissance des cryptos. C’est une approche que les critiques ont appelée « Operation Chokepoint 2.0 ».

Président Trump : Le décret pourrait apporter des changements majeurs aux politiques bancaires

Le décret du président Trump ne se contente pas d’enquêter sur le comportement actuel des banques. Il demande également aux agences comme la Small Business Administration (SBA) de déterminer si les banques traitent équitablement les demandeurs de prêts. Cela s’applique particulièrement à ceux qui demandent des prêts garantis par la SBA.

Il pousse les régulateurs à supprimer les lois inutiles qui permettent aux banques de refuser des services basés sur le « risque réputationnel ». Selon les critiques, cela a donné trop de latitude aux banques. Elles en ont profité pour agir comme des gardiens idéologiques.

Si les régulateurs constatent des violations de ce nouveau décret, les conséquences pourraient inclure des amendes et des ordonnances de consentement. Ils peuvent même impliquer des mandats légaux pour changer les pratiques discriminatoires. Les banques pourraient même faire face à des sanctions directement du Département de la Justice.

Réactions de l’industrie crypto

Les initiés de l’industrie crypto voient cette proposition de décret comme un changement de donne pour la communauté et ses entreprises. L’investisseur Paul Barron a déclaré que cela pourrait forcer les banques à accepter les entreprises crypto. En conséquence, l’industrie pourrait voir une augmentation des investissements institutionnels.

Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, s’est également exprimé sur ce développement. Il a déclaré que cela pourrait empêcher les banques d’ignorer complètement l’industrie crypto.

Changpeng Zhao s’exprime sur le nouveau décret | Source : X

Compte tenu de ce nouveau soutien fédéral, les banques pourraient ne plus être en mesure de refuser leurs services aux entreprises crypto. Du moins, pas sans des raisons juridiques solides. Cela pourrait encourager l’innovation et les investissements nécessaires dans ce domaine.

Les géants bancaires réagissent face à la pression réglementaire

Certaines grandes banques ont déjà commencé à prendre des mesures pour clarifier leurs politiques internes en réponse à la pression. Elles insistent maintenant sur le fait qu’elles ne discriminent pas sur la base des croyances politiques ou du type d’entreprise.

La Bank of America, par exemple, a mentionné qu’elle travaille avec les agences fédérales pour améliorer la clarté réglementaire. Un porte-parole a déclaré que la banque accueille favorablement les efforts de l’administration et se réjouit de collaborer avec le Congrès et les régulateurs.

Malgré ces déclarations publiques, beaucoup dans l’industrie crypto restent sceptiques. Ils soutiennent qu’en coulisses, les banques sont toujours très discriminatoires envers les entreprises liées aux cryptos.

En somme, s’il est signé, ce décret pourrait faire plusieurs choses. Il pourrait empêcher les banques de rejeter des clients uniquement sur la base de préjugés politiques ou industriels. Il pourrait également forcer les banques à expliquer les fermetures de compte sans motifs légaux.