Comment le projet de « président fantôme de la Fed » de Trump pourrait-il affaiblir l’emprise de Powell ?

Insights clés

M. Trump a récemment élargi sa recherche d’un président de la Fed, passant de trois finalistes à une dizaine de candidats.

Ce changement de stratégie pourrait conduire Trump à nommer un « président fantôme de la Fed ». Ce président mettra à mal Jerome Powell avant la fin de son mandat l’année prochaine.

Les marchés se concentrent davantage sur les orientations du nouveau président plusieurs mois à l’avance.

La recherche par Donald Trump du prochain président de la Réserve fédérale a pris une tournure surprenante ces derniers temps. Selon des fonctionnaires de l’administration, au lieu de s’en tenir aux trois finalistes initiaux, la liste de M. Trump s’est élargie à une dizaine de noms.

Toutefois, ce n’est pas la longue liste de candidats qui est la plus intéressante. C’est l’idée d’un « président fantôme de la Fed ». Le concept de la Lettre a été récemment discuté par la Lettre de Kobeissi dans un récent billet X.

Cela indique que le président américain pourrait annoncer son choix pour le prochain président de la Fed bien avant la date prévue. L’objectif serait de réduire l’influence du président actuel sur les marchés avant la fin de son mandat.

Comment la Fed exerce son pouvoir

N’oubliez pas que l’autorité de la Réserve fédérale ne provient pas uniquement de la fixation des taux d’intérêt ou de la gestion de son bilan. Son outil le plus puissant est le « forward guidance ».

L’orientation prospective est la capacité à façonner les attentes du marché par le biais de déclarations publiques. En termes plus simples, les marchés réagissent immédiatement lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, fait allusion à un changement de taux des mois à l’avance.

Les investisseurs « intègrent » ces attentes, avant même que les changements de politique ne se produisent. Ce pouvoir d’influencer le marché à partir de simples commentaires confère à la Fed une grande influence, même sans agir.

Les mécanismes d’un « président fantôme » de la Fed

Selon la lettre de M. Kobeissi, M. Trump pourrait planifier une stratégie de « président fantôme ». Dans ce contexte, le président américain pourrait nommer publiquement son choix pour la présidence de la Fed, avant même la fin du mandat de l’actuel président.

Dans ce cas, les marchés se concentreront probablement davantage sur le point de vue du nouveau président. Ce changement pourrait se produire même si le mandat de M. Powell devrait durer jusqu’en mai prochain.

Trump pourrait nommer un président fantôme de la FED | Source : X

Alors que Powell est toujours président de la Fed, ses discours et ses orientations pourraient perdre plus de 90 % de leur effet. Au lieu de cela, les traders pinailleraient sur chaque commentaire, interview et apparition publique.

Ils compareront le point de vue de M. Powell à celui du candidat désigné et suivront probablement les conseils de ce dernier. M. Powell conserverait officiellement son rôle.

Toutefois, le nouveau président deviendrait de facto le porte-parole de la politique monétaire aux yeux du marché.

Recherche élargie du prochain président de la Fed

La liste initiale de M. Trump comprenait le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, et l’ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh. Toutefois, la liste élargie comprend désormais l’ancien président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et le consultant économique chevronné Marc Sumerlin.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, est actuellement chargé de la recherche. Cela signifie qu’il rencontrera chaque candidat, réduira la liste et présentera à M. Trump les meilleurs choix. Ce dernier s’entretiendra ensuite personnellement avec les finalistes avant de prendre sa décision.

Le secrétaire d’État au Trésor, Scott Bessent, est chargé de la recherche | Source : X

Le rôle de M. Bessent est intéressant, car M. Trump l’avait déjà envisagé pour ce poste. Cependant, M. Bessent a choisi de rester au Trésor. « J’aime Scott, mais il veut rester là où il est », a déclaré M. Trump à CNBC en début de semaine.

Les personnes figurant sur la liste et leurs antécédents

James Bullard est le premier sur la liste. Ancien président de la Fed de Saint-Louis, Bullard est aujourd’hui doyen de l’école de commerce de l’université de Purdue. Il a déjà recommandé Waller pour un siège au conseil d’administration de la Fed et a déclaré qu’il accepterait le poste de président si on le lui proposait.

Vient ensuite Marc Sumerlin, ancien directeur adjoint du Conseil économique national sous George W. Bush. Christopher Waller, le gouverneur de la Fed actuelle qui a impressionné M. Bessent lors d’un entretien, est un autre candidat. Toutefois, certains initiés doutent qu’il soit choisi.

Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed et candidat de longue date à la présidence de la Fed, est un autre choix, de même que Kevin Hassett, conseiller économique et ancien directeur de la NEC.

Si M. Trump désigne son choix bien avant la fin du mandat de M. Powell, les marchés pourraient rapidement devenir très volatils. Les traders devraient alors concilier la position officielle de la Fed actuelle et l’orientation probable sous la nouvelle direction.

Ce changement pourrait également soulever des questions sur l’indépendance de la Réserve fédérale. Les critiques affirment que la mise à l’écart publique de M. Powell quelques mois avant son départ politise la politique monétaire et sape la crédibilité de la Fed.