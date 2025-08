Chainlink lance des flux de données en temps réel pour les actions américaines

Insights clés

Chainlink a récemment introduit des flux de données en temps réel pour les actions et ETF américains sur 37 réseaux blockchain.

Cette mise à niveau permet des fonctionnalités comme le trading d’actions tokenisées, les contrats à terme perpétuels et les ETF synthétiques avec des données rapides et contextuelles.

Des plateformes DeFi comme GMX et Kamino ont déjà intégré ces flux de données dans leurs services.

Chainlink a lancé des flux de données en temps réel pour les actions et ETF américains. C’est une avancée significative vers la combinaison des espaces trad-fi et DeFi. Cela permet aux développeurs et aux protocoles DeFi d’accéder à des données rapides et contextuelles directement sur la chaîne.

Les actions américaines comme Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA), et les ETF populaires comme SPY et QQQ sont maintenant disponibles via Chainlink. Cela signifie que la finance tokenisée vient de faire un bond quantique en avant.

Comment fonctionnent les flux de données en temps réel de Chainlink

Selon les mises à jour de BSCN, les nouveaux flux de données de Chainlink fournissent des mises à jour de prix avec une latence inférieure à la seconde provenant de fournisseurs premium. En termes simples, les flux de données que Chainlink fournit sont extrêmement rapides.

Ils sont également actifs sur 37 réseaux blockchain. De plus, ils donnent aux développeurs accès aux prix en temps réel des principales actions et ETF.

Chainlink lance Data Streams pour les actions et ETF américains | Source : X

Il ne s’agit pas seulement de vitesse. Les données incluent des fonctionnalités contextuelles comme les indicateurs d’état du marché, la détection de péremption et les mises à jour d’horodatage. Cela implique également la préparation aux coupe-circuits et l’application des heures de trading.

Ces fonctionnalités garantissent que les dApps peuvent répliquer le comportement des systèmes trad-fi tout en restant sans confiance et décentralisées.

Les flux de données Chainlink en action

La mise à niveau de Chainlink n’est pas que théorique ; elle est déjà utilisée. Des plateformes comme GMX, GMX-Solana et Kamino Finance intègrent les flux de données dans leurs produits.

Ces plateformes peuvent désormais offrir tout, du trading d’actions tokenisées aux contrats à terme perpétuels. Ceux-ci seraient basés sur les actions américaines, les ETF synthétiques, et les produits de prêt et de rendement adossés aux actions tokenisées.

« C’est un bond en avant significatif pour les marchés tokenisés, » a déclaré Johann Eid, Directeur Commercial de Chainlink Labs. « Nous comblons l’écart entre la finance traditionnelle et l’infrastructure blockchain. »

Chainlink dans la croissance des RWA tokenisés

Les actifs du monde réel (RWA) devraient être la prochaine étape importante dans l’avenir de la finance. Selon les prévisions du marché, les RWA tokenisés pourraient atteindre entre 16 et 30 billions de dollars d’ici 2030. De plus, Chainlink fait partie des fondations de cet avenir.

Il y a des prédictions très optimistes pour le marché des RWA | Source : X

Jusqu’à présent, l’un des principaux obstacles à l’adoption institutionnelle de la finance on-chain était le manque de données de qualité et contextuelles. La plupart des flux traditionnels étaient soit retardés, soit dépourvus de fonctionnalités essentielles comme les signaux basés sur les événements.

Chainlink, cependant, résout ce problème avec ses flux de données. Cela rend la tokenisation de niveau institutionnel non seulement possible mais aussi puissante. Cela ouvre la porte à des flux réglementés et performants qui peuvent exister entièrement sur la blockchain.

Pourquoi ce lancement est important maintenant

Ce lancement intervient alors que l’intérêt institutionnel pour la DeFi augmente dans un contexte réglementaire accueillant. L’introduction récente du GENIUS Act montre également qu’il existe une volonté politique de soutenir la finance tokenisée.

Le GENIUS Act a été une grande victoire pour l’espace DeFi | Source : X

En même temps, les acteurs de la trad-fi comme les banques et les gestionnaires d’actifs surveillent la blockchain de plus près que jamais. Le timing du déploiement de Chainlink en fait l’un des piliers les plus importants de cette nouvelle ère financière.

Le besoin de données rapides et sécurisées devrait devenir non négociable au fil des ans. Cela pourrait se voir lorsque les institutions commenceront à tokeniser leurs actions et ETF. L’infrastructure de Chainlink est construite pour répondre à ces besoins.

Que vient-il ensuite pour Chainlink et la finance on-chain ?

Chainlink a d’autres plans d’expansion après le lancement. Certaines de ses futures mises à jour incluront probablement des fonctionnalités comme une couverture plus large des actions. Cela impliquera également le support des matières premières et des SDK de développement OTC/forex pour une intégration plus facile.

Sans oublier la personnalisation granulaire des données pour les dApps avancées. Ces fonctionnalités devraient pousser la finance tokenisée au-delà des actifs crypto-natifs et vers les marchés financiers traditionnels. Ce changement pourrait être ce qui redéfinit tout, du trading à la gestion d’actifs.