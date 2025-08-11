Chainlink franchit la barre des 21 dollars et les investisseurs prévoient une remontée vers les 95 dollars

Insights clés

Le prix du LINK a bondi de plus de 13 % en 24 heures à la suite du lancement récent de la réserve stratégique.

Les baleines et les achats institutionnels ont porté le volume des transactions à plus de 2,7 milliards de dollars.

Un niveau de résistance majeur se situe entre 24 et 26,20 dollars, les analystes prévoyant des prix pouvant atteindre 95 dollars.

Chainlink fait les gros titres après avoir récemment dépassé les 21 dollars pour la première fois depuis des mois. Ce mouvement a été alimenté par des fondamentaux et des signaux techniques solides jusqu’à présent. Les traders deviennent donc de plus en plus optimistes.

Jusqu’à présent, le prix du LINK a augmenté de plus de 13 % en seulement 24 heures et de 32 % au cours de la semaine écoulée. La hausse pourrait-elle être encore plus importante ?

La réserve stratégique alimente le rallye des maillons de la chaîne

La principale raison de cette reprise est le lancement de la réserve stratégique Chainlink le 7 août. La réserve a déjà bloqué plus d’un million de dollars de LINK et a réduit l’offre en circulation de l’actif. En substance, le prix du LINK bénéficie d’un effet déflationniste à long terme.

ChainLink lance un plan de réserve stratégique | Source : X

La réserve s’appuie sur le système d’abstraction de paiement de Chainlink. Il permet des conversions multi-tokens tout en renforçant l’attrait institutionnel du réseau.

Cette démarche est similaire aux stratégies utilisées dans les systèmes de trad-fi pour stabiliser les prix. LINK pourrait être à l’aube de quelque chose d’important.

La rupture technique laisse entrevoir 26 dollars.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le cours du LINK s’établit à 21,41 dollars, avec une capitalisation boursière de 14,52 milliards de dollars. Le rallye marque une rupture confirmée au-dessus de la résistance psychologique de 21 $ et de l’EMA de 200 jours à 17,02 $.

Les niveaux de support et de résistance de Chainlink, alors que le RSI montre des conditions haussières | Source : X

Le graphique journalier montre que Chainlink a franchi une résistance descendante à long terme à $20.05. Cette résistance a été mise en évidence par l’extension de Fibonacci ci-dessus. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le RSI se situe à 65,56, ce qui est fortement haussier, mais pas encore suracheté.

Si l’on ajoute à cela le MACD positif, les haussiers de LINK semblent contrôler le marché. Les graphiques montrent également que les objectifs immédiats de hausse pour l’actif comprennent 21,89 $ et 23,99 $.

La zone de résistance de 26,20 dollars constitue alors le prochain obstacle majeur. Le revers de la médaille a montré que le support à la baisse peut être trouvé à $19.51 et $17.64.

Un scénario dans lequel les baissiers prendraient le contrôle total du marché pourrait entraîner un recul plus important. Le prix du LINK pourrait alors descendre jusqu’à 15,83 $.

Les analystes envisagent des objectifs beaucoup plus élevés

Certains analystes pensent que la dernière hausse pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus important. Javon Marks, par exemple, estime que l’actif pourrait être en passe d’atteindre une valeur à long terme de 88,26 dollars.

L’analyste prévoit également un mouvement intermédiaire vers 47,15 $. L’analyste Ali Martinez est encore plus optimiste sur Chainlink. Il a déclaré qu’une rupture au-dessus du niveau de prix de 24 $ pourrait ouvrir la voie à un rallye vers 95 $.

Ali Martinez pense que le LINK peut atteindre 95 dollars Source : X

L’optimisme de ces deux analystes provient de la rupture par LINK de lignes de tendance pluriannuelles sur les graphiques hebdomadaires.

En d’autres termes, le prix du LINK pourrait se maintenir et dépasser les 24, 28 et 52 dollars avec un volume important. Dans ce cas, un renversement de tendance macroéconomique pourrait s’opérer. Cela pourrait même ouvrir la voie à des prix à trois chiffres.

Perspectives de marché pour Chainlink Price

Dans le cas d’un scénario haussier, un dépassement durable de 24 à 26 dollars pourrait déclencher un mouvement vers 28 dollars, suivi de 47,15 dollars à moyen terme. Si la croissance du réseau, la demande et le plan de réserve stratégique se maintiennent, le prix de la LINK pourrait atteindre des sommets historiques assez rapidement.

En revanche, si Chainlink ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 20 dollars, un retracement vers 18 ou même 16 dollars est possible. Cependant, un fort soutien à ces niveaux pourrait fournir de nouveaux points d’entrée pour les investisseurs à long terme.

Tout bien considéré, la dernière flambée des prix de Chainlink est plus qu’une simple pompe à court terme. Elle montre que l’actif bénéficie de la confiance des investisseurs particuliers et institutionnels.

La Réserve stratégique pourrait être l’élément déclencheur. Combiné à des schémas techniques haussiers, le prix du LINK pourrait être bien préparé pour une nouvelle hausse.