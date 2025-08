BlackRock prévoit une baisse des taux de la Fed suite à la publication des données sur l’emploi américain

Insights clés

Rick Rieder de BlackRock affirme que la Fed pourrait réduire ses taux de 0,5 % en septembre.

Les faibles données sur l’emploi de juillet ont renforcé les attentes d’une baisse des taux de la Fed, ce qui explique cette prédiction

Les traders s’attendent désormais pleinement à au moins deux baisses de taux d’ici la fin de l’année.

Selon les derniers rapports, BlackRock estime maintenant que la Réserve fédérale américaine pourrait agir en septembre et réduire les taux d’intérêt de 50 points de base.

Cette prévision intervient après que les marchés boursiers et des cryptomonnaies ont été malmenés par un rapport désastreux sur l’emploi américain en juillet. Cela s’est produit alors que le marché du travail ralentissait.

Rick Rieder, Directeur des investissements de BlackRock, est à l’origine de cette prédiction. Il estime que les dernières données sur l’emploi donnent à la Fed les justifications nécessaires pour assouplir sa politique.

Qu’est-ce qui a déclenché les discussions sur une baisse des taux de la Fed par les traders et BlackRock ?

En juillet, l’économie américaine n’a créé que 73 000 emplois, bien en dessous des 100 000 attendus. Pour aggraver les choses, les chiffres de l’emploi des deux mois précédents ont été révisés à la baisse de près de 260 000 au total.

Cela ramène la moyenne sur 3 mois à seulement 35 000 nouveaux emplois par mois, soit le niveau le plus faible depuis la pandémie de Covid-19. Ce ralentissement des embauches a été l’une des raisons de la vente continue sur les marchés.

Baisse du rendement des bons du Trésor à 2 ans après les données sur l’emploi | Source : CME Group

Selon CME Group, les investisseurs institutionnels comme BlackRock et les traders estiment qu’il y a 80 % de chances d’une baisse des taux de la Fed. Celle-ci pourrait avoir lieu lors de la réunion de septembre. C’est intéressant car les probabilités étaient inférieures à 40 % la veille seulement.

La Fed pourrait-elle procéder à une baisse importante des taux comme le prévoit BlackRock ?

« Si le relâchement de la main-d’œuvre s’accentue, ou si nous continuons à voir un taux d’embauche inférieur à 100 000 emplois de manière persistante, nous nous attendons à ce que la Fed commence à baisser ses taux, » a déclaré Rieder dans une interview à Bloomberg.

Le directeur des investissements de BlackRock n’est pas le seul à promouvoir l’idée d’une baisse d’un demi-point des taux de la Fed. Les stratèges de CreditSights s’attendent également à une baisse de 50 points de base en septembre. Deux baisses plus modestes d’ici la fin de l’année l’ont suivie.

Baisse du prix du Bitcoin après les minutes du FOMC | Source : TradingView

Si cela se produit, ce serait similaire à ce que la Fed a fait en septembre dernier lorsqu’elle a lancé son cycle de baisse des taux. À l’époque, l’économie montrait également des signes de faiblesse, ce qui avait poussé la banque centrale à agir.

« Pourrait-on faire 50, comme l’année dernière ? Oui, je pense que c’est possible, » a déclaré Rieder lors de l’interview sur Bloomberg TV.

Il a ajouté qu’une baisse de cette ampleur ne relancerait probablement pas l’inflation. Elle reste modérée malgré les nouveaux tarifs qui continuent d’avoir des répercussions sur les marchés.

Les responsables de la Fed montrent des signes de division

Face à la prédiction de BlackRock, tous les membres de la Fed ne sont pas d’accord sur la suite des événements. Deux gouverneurs de la Fed, Christopher Waller et Michelle Bowman, ont voté contre le maintien des taux d’intérêt lors de la réunion du 30 juillet.

Mise à jour sur la dissidence des gouverneurs de la Fed sur les taux en juillet FOMC | Source : X

Les deux gouverneurs étaient favorables à une baisse d’un quart de point des taux de la Fed et ont averti qu’attendre trop longtemps pourrait nuire au marché du travail. Le président de la Fed, Jerome Powell, s’est toutefois montré plus prudent et a déclaré qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise.

Il a également souligné la nécessité de surveiller les données entrantes, y compris les effets des tarifs imposés par la Maison Blanche.

Obligations en hausse, actions et crypto en baisse

Les marchés obligataires ont réagi rapidement. Les rendements des bons du Trésor à 2 ans ont chuté de 29 points de base, leur plus forte baisse depuis deux ans. Les investisseurs se sont précipités sur les obligations face aux anticipations croissantes de baisse des taux.

En même temps, les actions et les cryptomonnaies ont glissé. Le S 500 a chuté de près de 2 %, et le dollar américain a perdu du terrain alors que les traders recalibraient leurs positions.

Les ETF Bitcoin ont perdu 812 millions de dollars le 1er août | Source : Coinglass

Le Bitcoin a chuté d’environ 5 % par rapport à son plus haut de 118 000 le 31 juillet, alors que le marché des ETF perdait 812 millions de dollars. D’autre part, Ethereum a mis fin à sa série de 20 jours d’entrées de fonds. Il a enregistré des sorties de 152 millions de dollars malgré un total combiné de 5 milliards au cours des deux semaines précédentes.

En bref, les espoirs de baisse des taux ont donné un coup de pouce substantiel aux obligations. Cependant, cela a gravement endommagé le sentiment des investisseurs sur les marchés des actions, des cryptomonnaies et des devises.

Edward Harrison, stratège macro chez Bloomberg, continue de prévenir que l’inflation entrante due aux tarifs pourrait encore influencer la politique de la Fed. Cependant, l’ampleur de la baisse de l’emploi est difficile à ignorer.

Si les conditions du marché du travail se détériorent et que l’inflation reste gérable, la Fed pourrait être contrainte d’agir plus tôt que prévu.