BlackRock pourrait déposer une demande d’ETF XRP après la victoire juridique de Ripple

Insights clés

Ripple a récemment obtenu une victoire judiciaire après que la SEC a abandonné son appel.

Cela supprime les principaux obstacles juridiques pour un ETF XRP, et les experts pensent que BlackRock pourrait bientôt déposer une demande d’ETF XRP.

La confiance du marché et le volume des échanges en XRP sont en hausse depuis la clôture de l’affaire.

Le procès qui opposait depuis plusieurs années Ripple à la SEC américaine est officiellement terminé. L’industrie des cryptomonnaies se tourne déjà vers l’avenir. La clarté juridique est maintenant établie pour le XRP.

Les analystes de marché se tournent vers la possibilité d’un ETF XRP. Et BlackRock pourrait mener la charge.

La victoire juridique de Ripple pourrait ouvrir la porte aux grandes institutions comme BlackRock pour étendre leurs offres de produits crypto. Certains experts pensent même que ce n’est qu’une question de temps avant qu’une demande d’ETF XRP n’arrive sur le bureau de la SEC.

ETF XRP : la clarté juridique alimente l’optimisme du marché

Ripple et la SEC ont déposé une demande d’abandon de tous les appels restants le 7 août. Cela a mis fin officiellement à l’une des plus grandes affaires judiciaires de l’histoire des cryptomonnaies.

Cette décision signifie désormais que le XRP n’est pas considéré comme une valeur mobilière dans les transactions de détail. C’est un aspect très important pour les échanges et les gestionnaires de fonds.

Nate Geraci pense qu’un ETF XRP est en cours | Source : X

Cette nouvelle clarté a changé l’ambiance du marché. Nate Geraci est le président de The ETF Store. Il pense que le moment est parfait pour que BlackRock dépose une demande d’ETF XRP sous sa marque iShares.

Geraci a soutenu qu’il n’est pas logique pour BlackRock de se concentrer uniquement sur Bitcoin et Ethereum à l’avenir. « J’assume si j’ai tort. À mon avis, cela n’a aucun sens pour eux d’ignorer les crypto-actifs au-delà du BTC et de l’ETH, » a écrit Geraci.

Geraci pense que BlackRock attendait peut-être la fin du procès avant d’agir. Maintenant que c’est fait, la voie est ouverte pour plus de croissance, et le chemin est clair.

De nombreuses entreprises ont déjà déposé une demande pour lancer l’ETF XRP, notamment Bitwise, Grayscale, 21Shares, ProShares, WisdomTree et Franklin Templeton.

BlackRock n’est pas le seul gestionnaire d’actifs intéressé par le XRP. Des entreprises comme Bitwise, Grayscale, 21Shares, ProShares, WisdomTree et Franklin Templeton ont déjà déposé une demande pour lancer l’ETF XRP.

Cet intérêt croissant montre que les institutions pensent que l’environnement réglementaire est enfin favorable au XRP. Cependant, si BlackRock entre dans la course, la donne pourrait complètement changer pour le XRP et ses investisseurs.

L’entreprise gère déjà l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) et l’iShares Ethereum Trust (ETHA). De plus, elle gère plus de 10 billions de dollars d’actifs. Cela signifie que son implication pourrait attirer une attention massive (sans parler de l’argent) vers le XRP.

Eric Balchunas ne s’attend pas à ce que BlackRock se lance | Source : X

L’analyste ETF Eric Balchunas est toutefois plus prudent. Il ne pense pas que BlackRock se précipitera pour déposer une demande. Il a également noté que l’entreprise pourrait se contenter de ses produits crypto actuels. Néanmoins, il a admis que cette perspective est principalement basée sur « intuition » plutôt que sur des preuves concrètes.

Le prix et le volume du XRP augmentent après la fin du procès

Le marché a rapidement réagi à la conclusion du procès. Le XRP a bondi de plus de 13 % en 24 heures. Il surperforme maintenant largement les autres principales cryptomonnaies.

Les données de CoinMarketCap montrent que le prix du XRP est monté au-dessus de 3,30 $ au cours des dernières 24 heures. De plus, sa capitalisation boursière a atteint 22 milliards de dollars.

L’activité de trading a également explosé. Les échanges sud-coréens ont rapporté une augmentation de 1 211 % du volume de XRP. La plateforme Deribit a également vu les traders ouvrir plus de 100 000 contrats d’options pour le XRP.

Le prix du XRP s’envole après la fin du procès | Source : CoinMarketCap

Cette hausse ne concerne pas uniquement les gains à court terme. Avec la menace juridique écartée, les investisseurs voient maintenant le XRP comme une option pour une exposition à long terme.

Polymarket indique 88 % de chances d’un ETF XRP d’ici la fin de l’année

Selon les données de Polymarket, les traders voient actuellement 88 % de chances qu’un ETF XRP soit approuvé d’ici décembre. C’est une augmentation majeure par rapport aux baisses précédentes. Cela fait suite aux commentaires négatifs de la commissaire de la SEC Caroline Crenshaw.

Balchunas a cependant noté que Crenshaw vote systématiquement contre tous les ETF liés aux cryptomonnaies et est généralement mise en minorité. Sur cette base, il pense que les chances d’approbation de l’ETF XRP sont actuellement élevées, et même plus proches de 95 %.

Balchunas affirme que les chances d’approbation de l’ETF sont plus proches de 95 % | Source : X

Ce type d’optimisme correspond bien à la résolution récente de l’affaire Ripple. Sans l’incertitude juridique, les régulateurs font face à moins d’obstacles lors de l’évaluation des demandes d’ETF impliquant le XRP.