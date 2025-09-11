BlackRock en tête alors que les ETF Ethereum prennent l’avantage sur ceux du Bitcoin

Points clés

Les ETF Ethereum ont enregistré plus de 1,2 milliard de dollars d’entrées cette semaine, et l’ETHA de BlackRock a mené la charge.

Les ETF Bitcoin ont également bénéficié d’un afflux de capitaux, mais leur vigueur est restée inférieure à celle de l’Ethereum pendant six semaines consécutives.

La demande institutionnelle montre que la domination d’Ethereum ne se limite pas à celle d’une monnaie numérique.

Les ETF Ethereum gagnent du terrain sur leurs homologues Bitcoin. Au cours des six dernières semaines, les fonds liés à l’Ethereum ont attiré des flux plus importants, tandis que les ETF Bitcoin ont connu des performances inégales.

Six semaines consécutives d’afflux de capitaux

Rien que le 28 août, les ETF Ethereum au comptant ont enregistré des entrées de 39,2 millions de dollars. Cela fait suite à un afflux massif de 307 millions de dollars la veille.

Cette forte demande a porté les entrées hebdomadaires à plus de 1,2 milliard de dollars, selon les données de SoSoValue. À titre de comparaison, les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées de 179 millions de dollars le même jour et de 388,6 millions de dollars cette semaine.

Les ETF Spot Ethereum ont été très performants ces derniers temps | Source : Soso Value

C’est la sixième semaine consécutive que les ETF Ethereum surpassent les ETF Bitcoin pour attirer les capitaux institutionnels. Cette tendance montre à quel point le sentiment des investisseurs a changé et à quel point ils croient aux possibilités d’utilisation d’Ethereum.

Les données à l’origine de la montée en flèche d’Ethereum

À la fin du mois d’août, les ETF Ethereum ont recueilli 13,64 milliards de dollars d’entrées cumulées et gèrent désormais 30,17 milliards de dollars d’actifs. Cela signifie qu’ils détiennent désormais 5,44 % de la capitalisation boursière totale de l’Ethereum.

Les ETF Bitcoin sont de loin les plus importants, avec 54,19 milliards de dollars d’entrées et 144,57 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Cependant, il est devenu difficile d’ignorer le rythme de croissance d’Ethereum.

Les ETF Bitcoin au comptant ont également enregistré d’importants flux de capitaux : Soso value

Par exemple, entre le 21 et le 27 juillet, les ETF Bitcoin n’ont enregistré que 72,3 millions de dollars de flux entrants, tandis que les ETF Ethereum ont gagné 1,84 milliard de dollars. La semaine suivante, les fonds Bitcoin ont enregistré 642,9 millions de dollars de sorties, contre 154,3 millions de dollars de gains pour Ethereum.

Même au cours des semaines agitées, l’Ethereum a affiché des résultats plus stables.

BlackRock mène toujours la danse

Selon les données de Farside Investors et de Soso Value, BlackRock domine les marchés des ETF Bitcoin et Ethereum. Son fonds IBIT, par exemple, domine les produits Bitcoin avec 83,54 milliards de dollars d’actifs après un afflux de 50,87 millions de dollars le 27 août.

Du côté de l’Ethereum, son fonds ETHA représente 17,19 milliards de dollars et a ajouté 262,63 millions de dollars le même jour. Fidelity et Grayscale sont à la traîne, mais restent des acteurs actifs.

Le fonds ETHA de BlackRock a été le plus performant le 28 août | Source : X

Cette présence institutionnelle a renforcé la confiance dans les deux actifs. Cependant, les flux plus importants vers les produits Ethereum indiquent que les priorités des investisseurs sont en train de changer.

Le rôle technique d’Ethereum dans la construction de plateformes de blockchain peut le rendre plus attrayant pour les fonds qui recherchent une valeur à long terme.

Les ETF Bitcoin ont encore de l’ampleur

Malgré la force de l’Ethereum, les ETF Bitcoin restent bien plus importants en termes absolus. Ils continuent d’attirer l’attention et dominent toujours l’ensemble des actifs gérés par les ETF.

Le 28 août, les ETF Bitcoin ont attiré 179 millions de dollars d’entrées nettes, marquant ainsi leur quatrième journée consécutive de hausse. Pour de nombreux investisseurs, le bitcoin reste le premier choix en matière d’exposition aux cryptomonnaies, notamment pour se prémunir contre les incertitudes macroéconomiques.

La Réserve fédérale maintient une politique prudente en matière de taux d’intérêt et les marchés boursiers montrent des signes de tension. La position du bitcoin en tant qu’or numérique continue donc de se renforcer.

Les ETF Ethereum signalent un changement dans la dynamique du marché

Les ETF Ethereum ont surperformé les ETF Bitcoin pendant six semaines consécutives. C’est un signe que la dynamique du marché est en train de changer et que les investisseurs institutionnels se diversifient de plus en plus dans des actifs qui offrent plus qu’une simple réserve de valeur.

La domination du réseau en matière de DeFi, de staking et de contrats intelligents en fait également l’un des principaux concurrents à long terme du Bitcoin.

Le bitcoin continue de dominer en termes de taille et de notoriété. Cependant, les entrées régulières d’Ethereum montrent son attrait pour ceux qui parient sur l’infrastructure de la blockchain. Les ETF Ethereum pourraient répondre à la question de l’équilibre des pouvoirs dans les investissements cryptographiques si cette force se maintient.