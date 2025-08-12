BitMine devient la plus grande société de trésorerie ETH avec 4,96 milliards de dollars d’avoirs

Insights clés

BitMine détient désormais plus de 1,15 million d’ETH, qui valent près de 4,96 milliards de dollars.

Selon les spéculateurs, la société a augmenté ses avoirs en ETH de 2 milliards de dollars en une semaine seulement.

D’importants investisseurs, dont Peter Thiel et Cathie Wood’s ARK Invest, ont augmenté leur participation dans la société.

BitMine Immersion a étendu ses avoirs en Ethereum à plus de 1,15 million de jetons. Au total, cette réserve vaut plus de 4,96 milliards de dollars et a permis à BitMine de devenir la plus grande trésorerie d’ETH au monde.

BitMine est également la troisième plus grande trésorerie cryptographique, derrière MicroStrategy et Mara Blockchain.

L’accumulation de la société a été impressionnante jusqu’à présent. La semaine dernière, elle a déclaré 833 137 ETH d’une valeur de 2,9 milliards de dollars. Cela signifie qu’en sept jours, elle a ajouté 317 000 ETH, d’une valeur d’environ 2 milliards de dollars, à ses réserves.

La croissance continue de la stratégie des EPF

BitMine a lancé sa stratégie de trésorerie ETH le 30 juin. En seulement cinq semaines, l’entreprise a connu un taux de croissance massif, puisqu’elle prévoit d’acheter jusqu’à 5 % de l’offre totale d’Ethereum.

Elle estime que cet objectif lui permettra de consolider son statut de leader dans le domaine de la gestion de trésorerie en crypto-monnaie.

Bitmine détient désormais 1,2 MILLION d’ETH, d’une valeur de près de 5 milliards de dollars | Source : X

Selon son président Thomas « Tom » Lee (qui a également cofondé Fundstrat), la nature limitée de l’offre d’ETH pourrait considérablement augmenter la valeur de la crypto-monnaie au fil du temps.

Le soutien institutionnel renforce la confiance

Les achats agressifs de BitMine ont suscité un vif intérêt de la part de grands investisseurs institutionnels. Par exemple, le milliardaire en capital-risque Peter Thiel a augmenté sa participation en juillet à plus de 9 % et possède maintenant plus de 5,09 millions d’actions.

ARK Invest de Cathie Wood a également été un acheteur actif. Les ETF d’ARK ont acheté collectivement 22,8 millions de dollars d’actions BitMine le 28 juillet, dont 401 318 actions par ARK Innovation ETF (ARKK), 128 048 actions par ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), et 43 487 actions par ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Ces achats sont intervenus juste après l’investissement antérieur de 182 millions de dollars d’ARK dans la société.

La performance des actions reflète l’optimisme des investisseurs

L’action de BitMine (NYSE : BMNR) a bondi de 12 % lundi après la dernière annonce de détention d’ETH. Cela signifie que depuis le début de l’année, le prix de son action a bondi de 634 %, selon Google Finance.

L’action BitMine s’envole sur tous les horizons temporels | Source : Google Finance

L’action est également devenue l’une des plus activement négociées aux États-Unis. Les données de Fundstrat indiquent même un volume quotidien moyen de 2,2 milliards de dollars sur les cinq jours de bourse se terminant le 8 août.

En résumé, cela place BitMine devant des géants comme JPMorgan et Micron Technology.

Conditions de marché Favoriser l’accumulation d’ETH

Le président de BitMine, Tom Lee, pense qu’Ethereum entre dans une phase similaire à celle de Bitcoin en 2017.

Tom Lee fait preuve de conviction en achetant de l’ETH | Source : X

Il a souligné trois facteurs qui ont stimulé la croissance de l’ETH jusqu’à présent. Il s’agit de l’approbation réglementaire des stablecoins, de la faveur de la SEC pour le financement sur la chaîne et de l’augmentation de l’adoption par de grandes entreprises telles que JPMorgan et Robinhood.

Lee pense que l’ETH pourrait passer de ses 4 189 dollars actuels à 30 000 dollars si ces tendances se poursuivent. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’Ethereum est environ 14 % en dessous de son plus haut niveau historique.

Selon les données de DefiLlama, l’ensemble des trésoreries d’ETH des entreprises a maintenant atteint plus de 10 milliards de dollars, BitMine en tête.

Des concurrents comme SharpLink Gaming et Bit Digital augmentent également leurs avoirs. Cependant, aucun n’a atteint le rythme ou l’ampleur de l’accumulation de BitMine.

L’entreprise a désormais conservé sa position de plus grand trésorier de l’ETH. Cela pourrait avoir une grande influence sur la liquidité du marché à l’avenir, ainsi que sur l’adoption par les institutions.

Surtout si elle atteint son objectif de contrôler 5 % de l’offre d’Ethereum.