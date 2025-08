Actualités Ethereum : Le prix recule alors que le soutien des baleines et des institutions faiblit

Insights clés

L’Ethereum a chuté de près de 10 % par rapport à son récent sommet de 3 800 $ alors que la pression vendeuse s’intensifie.

Le flux net des baleines a plongé de 339 %, ce qui indique que les principaux détenteurs se retirent.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme ETH sur le CME a également baissé, indiquant une activité institutionnelle plus faible.

Les actualités d’Ethereum concernant la course haussière vers les 4 000 $ semblent maintenant avoir atteint un mur. Cela survient après un fort rallye en juillet qui a vu la deuxième plus grande cryptomonnaie grimper de plus de 50 %.

À l’heure actuelle, août a commencé avec un changement de tendance significatif. L’ETH est retombé à environ 3 620 $ au moment de la rédaction, en baisse de près de 10 % par rapport à son récent sommet de 3 800 $.

Actualités Ethereum : l’intérêt des baleines et des institutions pour l’ETH s’estompe

Les actualités Ethereum indiquent que les investisseurs à grande échelle se retirent, et cela commence à se voir. Par exemple, l’intérêt ouvert de l’Ethereum sur les contrats à terme du Chicago Mercantile Exchange (CME) a récemment chuté.

Cette métrique est tombée à un plus bas de cinq jours de 6,2 milliards de dollars, selon les données de Glassnode. Pourquoi est-ce important ? Tout d’abord, cela compte car les investisseurs institutionnels utilisent souvent les contrats à terme du CME.

La plupart des investisseurs qui l’utilisent recherchent une exposition réglementée à l’ETH. Lorsque l’intérêt ouvert diminue, cela tend à signifier que l’appétit des investisseurs s’affaiblit.

Sans cette pression d’achat, le prix de l’Ethereum pourrait avoir du mal à se maintenir. Dans la même veine, les baleines semblent aussi se retirer. Les données d’IntoTheBlock montrent que le flux sortant des grands détenteurs d’Ethereum a augmenté de près de 200 % au cours de la semaine dernière.

L’augmentation continue du flux net des grands détenteurs | Source : IntoTheBlock

Considérez cette métrique comme une mesure du comportement de vente des portefeuilles détenant plus de 1 % de l’offre d’ETH. Lorsqu’elle chute ainsi, cela signifie que les baleines ont mis en pause leur accumulation.

Pire encore, elles pourraient être en train de se débarrasser de leurs avoirs. Ce manque de conviction des grands acteurs est une raison supplémentaire des inquiétudes actuelles du marché.

Actualités Ethereum : Le prix glisse vers des zones de support clés

Les actualités Ethereum suggèrent que l’action des prix reflète cette faiblesse du sentiment. Au cours des dernières 24 heures seulement, l’ETH est passé de 3 800 $ à 3 518 $ avant de se redresser légèrement à 3 620 $.

Pendant cette baisse, le volume des échanges a augmenté de 17 %, ce qui est généralement un signal d’alarme. Bien que les hausses du volume des échanges puissent être un signe d’accumulation, elles sont également préoccupantes lorsqu’elles sont combinées à une baisse des prix.

Ethereum fait face à sa plus dure liquidation depuis des années | Source : X

Selon les données de Coinglass, Ethereum a également fait face à l’une des liquidations les plus sévères jamais enregistrées. Les actualités Ethereum ont indiqué que les haussiers de l’ETH perdent 233 millions de dollars.

Ces liquidations dépassent presque deux fois celles du Bitcoin à 134 millions de dollars. Cela s’explique principalement par le fait que les investisseurs s’attendaient généralement à une cassure des prix au-dessus de la zone des 4 000 $ (qui ne s’est jamais matérialisée). Si l’Ethereum tombe en dessous de son niveau de support de 3 524 $, il pourrait chuter davantage jusqu’à environ 3 314 $.

Tout espoir n’est pas perdu, cependant. Si la demande revient et que les achats reprennent, l’ETH pourrait rebondir pour retester les 3 859 $. Il pourrait également défier à nouveau la résistance psychologique des 4 000 $.

Les facteurs macro ajoutent de l’huile sur le feu

L’Ethereum n’est pas la seule cryptomonnaie sous pression. Le Bitcoin est également tombé à 113 400 $. Il est en baisse par rapport aux sommets proches de 120 000 $. D’autre part, des actifs comme XRP et Dogecoin ont également baissé.

Plus de 900 millions de dollars de liquidations crypto se sont produites en seulement 24 heures, selon Coinglass. Avec cela, plus de 823 millions de dollars de ces positions sont longues. C’est un signe clair que les millions effacent les paris haussiers à travers le marché.

Ethereum mène le bain de sang | Source : Coinglass

Alors pourquoi cette vente massive ? Plusieurs raisons expliquent le déclin actuel du marché, notamment le rapport décevant sur l’emploi aux États-Unis. Ce rapport a conduit au licenciement du responsable qui l’a publié.

Pendant ce temps, la Maison Blanche a également annoncé de nouveaux tarifs douaniers généralisés, aggravant les tensions commerciales. Enfin, la pression militaire croissante suite aux rapports indiquant que des sous-marins nucléaires ont été repositionnés près des eaux russes pourrait également avoir créé des tensions.

Combinés, ces développements ont probablement créé la bombe baissière qui a explosé et fait plonger les marchés sous l’eau.