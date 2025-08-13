XRP Análisis de agosto: Los toros apuntan a $3.8 después de la ruptura, ¿qué sigue?

Puntos clave

El precio de XRP acaba de repuntar alrededor de un 11% tras la victoria legal de Ripple contra la SEC.

Los 3,15 $ se han erigido como una de las zonas de soporte más importantes, con los 3,24 $-3,27 $ actuando como resistencia a corto plazo.

Los analistas creen que XRP podría estar en una ruptura hacia los 3,8 dólares, con objetivos a medio plazo de hasta 5 dólares.

El precio de XRP ha ganado algo de tracción después de rebotar desde la zona de soporte de 3,15 dólares. Este comportamiento del precio se produjo tras la desestimación del caso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. contra Ripple Labs.

A partir del 11 de agosto, XRP ha subido un 11% en 24 horas y ha pasado de alrededor de 2,90 dólares a un pico de 3,27 dólares antes de cerrar cerca de 3,22 dólares.

Este repunte se ha visto impulsado por un aumento de los volúmenes de operaciones institucionales, que subieron un 208% hasta los 12 400 millones de dólares. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el XRP?

El XRP se mantiene fuerte gracias al aumento de la demanda institucional

Los operadores institucionales se han convertido en uno de los mayores impulsores del último repunte del XRP. El interés abierto en derivados de XRP aumentó en torno a un 15% hasta los 5.900 millones de dólares, en una muestra de posicionamiento agresivo por parte de los grandes actores del mercado.

El precio de XRP rebota con fuerza tras defender la zona de soporte de 3,15 dólares | Fuente: TradingView

Durante las primeras operaciones en particular, XRP cayó brevemente de alrededor de 3,24 a 3,16 dólares en un volumen pesado, y los compradores rápidamente intervinieron para defender la zona de 3,15 a 3,16 dólares.

Este rebote provocó un impulso en XRP que le ayudó a romper la resistencia de 3,22 dólares y mantenerse por encima de 3,24 dólares al cierre.

De momento, los analistas consideran los 3,15 $ como un nivel de soporte a corto plazo. En esencia, mientras se mantenga este suelo de precios, es probable que la tendencia siga siendo alcista.

La configuración técnica muestra una tendencia alcista

En el momento de escribir este artículo, XRP ha recuperado su posición por encima de una importante línea de tendencia ascendente. Esto demuestra que la reciente estructura de precios está intacta. Además, muestra que XRP tiene suficiente combustible para seguir subiendo.

Dicho esto, si XRP rompe por encima de los 3,4 dólares, los analistas esperan que la criptodivisa vea un movimiento del 20% hacia los 3,8 dólares.

Este nivel se erige como la próxima zona de resistencia importante, donde la acción del precio podría enfrentarse a más presión de venta.

De momento, el fin de la batalla legal de Ripple ha mejorado la confianza de los inversores en XRP como activo.

Las tesorerías de las empresas y las mesas institucionales están reasignando fondos a la criptomoneda, y están creando las condiciones perfectas para que siga subiendo.

Ojo de buey 3,8 $ y más

Según el analista de criptomonedas Lingrid, XRP está bien preparado para un movimiento hacia los 3,8 dólares. Hasta ahora, la principal zona de compra se encuentra entre 3,1 y 3,2 dólares, con 3,4 dólares como desencadenante de la ruptura. Si se confirma, esto podría abrir el camino para mayores ganancias con el activo.

Algunas oficinas de estudios institucionales fijan objetivos aún más ambiciosos a medio plazo.

Las predicciones de precios en el rango de $ 4,50 a $ 5,00 se están discutiendo al escribir, y si la fuerza alcista continúa, XRP podría estar en un repunte a nuevos máximos.

Por otro lado, sin embargo, Whale Alert señaló recientemente una ola de ventas institucionales, donde una sola cartera movió 16.698.207 XRP por valor de 53 millones a Coinbase.

Riesgos para las perspectivas alcistas

A pesar de la fortaleza del XRP, los operadores advierten de varios riesgos a la baja. En particular, una caída por debajo de 3,00 dólares invalidaría la configuración alcista y devolvería el control a los vendedores.

La debilidad del sentimiento del mercado también podría limitar los movimientos al alza, especialmente cerca de la resistencia de 3,8 dólares.

Si se produce un rechazo en 3,8 $, podría desencadenar una recogida de beneficios y un retroceso hacia la zona de soporte de 3,15 $.

Ali dice que XRP podría subir hasta 11 dólares | Fuente: X

En total, según las percepciones del analista Ali Martínez, la reciente ruptura de XRP de una bandera alcista en el gráfico semanal ahora ha abierto las puertas a un posible aumento del precio hacia $ 11.

Los analistas están pendientes de si XRP puede mantenerse a flote por encima del nivel de precios de 3,27 dólares. Una ruptura confirmada podría llevar a un rápido repunte hacia los 3,50 $ e incluso los 3,8 $.