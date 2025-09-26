Whale Trader apuesta fuerte por PEPE A y WIF con 4,5 millones de dólares en posiciones largas

Ideas clave

Un nuevo monedero anónimo depositó 701.000 USDC en Hyperliquid, abriendo 4,5 millones de dólares en posiciones largas apalancadas.

Las posiciones incluyen 2,5 millones de dólares en PEPE y 2 millones de dólares en WIF, mostrando un fuerte sentimiento alcista.

El creciente interés de búsqueda de memecoins indica que la curiosidad de los minoristas ha aumentado últimamente.

Los datos de On-chain muestran que un nuevo operador de ballenas acaba de entrar en Hyperliquid. La cartera, creada el 5 de septiembre, depositó 701.000 USDC. Inmediatamente abrió posiciones largas apalancadas en PEPE y WIF.

LookOnChain dijo que el comerciante fue 10x largo y tomó alrededor de $ 4,5 millones en exposición nocional. Las posiciones incluyen 258 millones de PEPE por valor de 2,5 millones de dólares y 2,47 millones de WIF por valor de 2 millones de dólares.

El operador, que se especula que es el infame James Wynn, utilizó un apalancamiento de 10x con sólo 450.000 dólares del depósito inicial.

PEPE y WIF atraen la atención de las ballenas

La decisión de ir largo en PEPE y WIF muestra que la especulación en monedas meme ha aumentado últimamente.

Una sola ballena se zambulle en PEPE y WIF | Fuente: X

PEPE es conocida por sus fuertes oscilaciones de precios y está impulsada por el entusiasmo de la comunidad en línea. Por el contrario, WIF está vinculada al ecosistema Solana y ha mantenido el interés de los inversores a pesar de las correcciones generales del mercado.

Las posiciones de la ballena indican confianza en la capacidad de ambos tokens para ofrecer ganancias a corto plazo. HyperLiquid afirma que un movimiento al alza del 10% podría duplicar el margen invertido. Sin embargo, el riesgo de liquidación podría aumentar fuertemente si los precios bajan demasiado rápido.

El mercado de memes muestra signos de recuperación

Más que esta única ballena, las tendencias generales del mercado indican que las memecoins están recuperando la atención. Los datos de Google Trends muestran que las búsquedas de «memecoin» alcanzaron recientemente una puntuación de 57, el nivel más alto en meses.

Aunque muy por debajo del máximo de 100 alcanzado en enero durante el frenesí de las fichas de TRUMP, la subida muestra que la curiosidad de los minoristas está volviendo.

Los datos de Google Trends muestran que la búsqueda de memecoins va en aumento | Fuente: TheBlock

Esta reactivación parece más comedida que a principios de año. Las personas influyentes y las personalidades de Crypto en Twitter están más tranquilas esta vez, y las promociones impulsadas por el bombo publicitario se han ralentizado últimamente.

Los analistas sostienen que esto puede sentar las bases de un mercado más sano, con una volatilidad menos extrema que en ciclos anteriores.

Los movimientos de las ballenas pueden ser señales de cambios en el mercado

Las grandes operaciones actúan como señales de entrada del sentimiento del mercado. Los 4,5 millones de dólares en largo en PEPE y WIF muestran que el mercado está recuperando sus expectativas alcistas. Los minoristas tienden a reaccionar a estos cambios y podrían empezar a invertir pronto.

La mayoría de los proyectos de memes siguen siendo especulativos a pesar de la mejora de la infraestructura, como las plataformas de lanzamiento y las herramientas de comercio. Esto significa que las ganancias pueden ser rápidas, pero las pérdidas pueden ser igual de rápidas.

Cómo abordar el mercado actual

Los operadores que siguen PEPE deberían tener en cuenta que el soporte se ha formado históricamente cerca de 0,000007 $, junto con la resistencia en torno a 0,00001 $. El seguimiento de estos niveles puede ayudar a identificar puntos de entrada.

El rendimiento tiende a correlacionarse con el precio de Solana para WIF, lo que da a los operadores más señales que vigilar. Los indicadores técnicos, como el RSI y el MACD, también son muy útiles. Un RSI por encima de 70 muestra condiciones de sobrecompra, mientras que las divergencias podrían indicar retrocesos.

El RSI diario de PEPE se sitúa actualmente en 42, mientras que el de WIF se sitúa en 45. Esto indica un sentimiento del mercado bajista pero neutral. Los flujos institucionales en meme coins también están aumentando, y las ballenas y los fondos están buscando cada vez más en estos tokens.

Esto indica que el mercado ya no está impulsado únicamente por la especulación minorista. Si la actividad de las ballenas continúa, podría traer más liquidez y una acción de precios decisiva en pares como PEPE/USDT y WIF/USDT.

¿Y ahora qué?

En cualquier caso, las memecoins siguen siendo una apuesta especulativa. Sin embargo, siguen atrayendo a los operadores que prosperan con la volatilidad. Las ballenas están realizando movimientos apalancados a favor de las memecoins.

Además, la curiosidad de los minoristas está aumentando; el mercado podría estar entrando en otra fase activa. Que esto se convierta en un auge a gran escala depende de las condiciones del mercado.

Sin embargo, ballenas como la de Hyperliquid marcan la pauta por ahora. Al mismo tiempo, los operadores minoristas buscan oportunidades que seguir.