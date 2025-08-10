Trump abre los planes 401(k) a las criptodivisas y el sector inmobiliario

Ideas clave

Una nueva orden ejecutiva permite a los estadounidenses invertir sus ahorros 401(k) en criptomonedas y otros activos alternativos.

La medida forma parte del impulso de Trump para convertir a Estados Unidos en un centro de criptomonedas y activos digitales.

Mientras tanto, los expertos advierten de que estas inversiones conllevan altos riesgos y comisiones.

El presidente Donald Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva. Esta permite a los estadounidenses invertir sus ahorros de jubilación 401(k) en criptomonedas, bienes inmuebles y otros activos alternativos.

Esta medida supone un cambio significativo en la forma de gestionar las cuentas de jubilación estadounidenses. También podría abrir el mercado de fondos de jubilación de 12 billones de dólares a activos de alto riesgo.

Criptomonedas en cuentas 401(k)

Hasta ahora, las cuentas 401(k) se limitaban principalmente a inversiones como acciones, bonos y fondos de inversión. Sin embargo, la orden de Trump ordena ahora al Departamento de Trabajo, al Tesoro y a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) que actualicen su normativa.

Esto despeja efectivamente el camino para las inversiones alternativas y atrae el optimismo y la preocupación.

El presidente Trump firma oficialmente una orden ejecutiva para Bitcoin y criptomonedas en 401(k)s | Fuente: X

La decisión de incluir las criptomonedas en los planes 401(k) forma parte de los esfuerzos de Trump. Su objetivo es convertir a Estados Unidos en un centro neurálgico de las finanzas digitales. Aunque Trump calificó en su día el Bitcoin de estafa, recientemente ha adoptado las criptomonedas y ha lanzado su token a principios de este año.

Como parte del anuncio de la orden ejecutiva, Trump criticó la «extralimitación regulatoria». También afirmó que el objetivo es dar a los estadounidenses más opciones para el ahorro de jubilación y mejores rendimientos.

Sin embargo, los expertos financieros afirman que incluir criptomonedas en los planes 401(k) introduce enormes riesgos.

«La criptomoneda es volátil y en gran medida no está regulada», afirma Anil Khurana, director del Centro Baratta de la Universidad de Georgetown, según The Guardian. «Incluirla en las carteras de jubilación podría exponer a los ahorradores a peligros innecesarios, sobre todo si no entienden bien cómo funciona».

Cómo los activos alternativos podrían cambiar la inversión para la jubilación

Esta orden permite que los planes 401(k) incluyan activos como el capital riesgo, el sector inmobiliario y las criptomonedas. Este tipo de inversiones no son nuevas para los inversores institucionales. Sin embargo, son poco frecuentes en las carteras de jubilación. Esto se debe a lo complejas, ilíquidas y arriesgadas que pueden ser desde el punto de vista jurídico.

La orden ejecutiva da luz verde a gestores de activos como BlackRock y Vanguard. Ahora pueden crear nuevos productos de inversión que podrían incluir estos activos alternativos.

BlackRock ya está preparando el lanzamiento de un fondo de jubilación con activos de capital riesgo y crédito privado. Según su Consejero Delegado, Larry Fink, en una reciente convocatoria, «hay mucho riesgo de litigio, y eso va a ralentizar las cosas.»

Por qué algunos ven las criptomonedas en los planes 401(k) como un paso adelante

Los partidarios de la medida argumentan que la inversión para la jubilación debe ser más flexible. Las carteras no siempre cumplen los objetivos de los ahorradores más jóvenes o de quienes buscan mayores rendimientos.

Como resultado, añadir una pequeña porción de criptomonedas o bienes inmuebles podría proporcionar el tipo de crecimiento que algunos inversores desean. Esto podría ocurrir especialmente en un plan a largo plazo como un 401(k).

«Las personas de entre 20 y 30 años pueden beneficiarse de una estrategia diversificada que incluya activos alternativos», afirma Ted Rossman, analista sénior del sector en Bankrate, a ABC News. «[Sin embargo], debe hacerse con cuidado y solo si los inversores comprenden los riesgos».

¿Cuáles son los riesgos de invertir en criptomonedas para la jubilación?

Incluir criptomonedas en los planes 401(k) puede sonar atractivo a primera vista, especialmente durante los auges del mercado. Sin embargo, los criptoactivos son conocidos por su gran volatilidad de precios.

«Esto parece horrible», dice el criptocomentarista Wally Rashid | Fuente: X

Esto sin mencionar cómo las estafas y los esquemas de pump-and-dump siguen siendo comunes. Algunos activos de los mercados de criptomonedas también pueden sufrir a veces de falta de liquidez. Allí, el acceso rápido al efectivo puede ser un problema.

Por último, a diferencia de las acciones o los fondos de inversión, las criptomonedas no siempre son fáciles de evaluar. Los riesgos pueden hacer que esta clase de activos no sea adecuada para muchos ahorradores a largo plazo, especialmente los que están cerca de la jubilación.