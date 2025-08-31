Stellar (XLM) podría caer hasta los 0,33 dólares antes de buscar un rebote de 1 dólar

Ideas clave

El precio de XLM ha caído un 11% en un mes y ahora se encuentra cerca de un frágil soporte.

El dominio social se ha desplomado casi un 70%, un patrón vinculado a correcciones anteriores.

Un inminente «cruce de la muerte» podría empujar a XLM a 0,24 $, a menos que los alcistas retomen niveles clave.

El precio de XLM ha estado bajo una fuerte presión últimamente, a pesar de las ganancias en el mercado general. Mientras que Bitcoin y otras altcoins subieron en agosto, Stellar ha hecho lo contrario.

Durante el mes pasado, XLM cayó un 11%, y sólo en las últimas 24 horas, se deslizó otro 4,2%. Esta caída ha sido peor que el descenso general del mercado del 2%. Los operadores se preguntan si es posible la recuperación.

El colapso de la dominación social muestra debilidad

Una de las mayores señales de alarma para Stellar es el declive de su dominio social. Esta métrica mide en qué medida el debate general sobre criptomonedas se centra en un token específico.

Stellar ha visto cómo esa cifra se desplomaba desde el 1,71% de mediados de julio hasta sólo el 0,51% actual. Esto supone una caída de casi el 70% en menos de dos meses. La historia indica que las caídas en el dominio social tienden a venir acompañadas de correcciones de precios.

A principios de este año, se produjo un descenso similar en las conversaciones antes de una caída del 30% en el precio de XLM, que pasó de 0,35 a 0,25 dólares. Dicho esto, los operadores están muy atentos para ver si la historia se repite.

La inminente cruz de la muerte refuerza la tendencia bajista

Los gráficos técnicos refuerzan el panorama bajista. Según el gráfico de 4 horas, la media móvil exponencial (EMA) de 50 días está a punto de cruzar por debajo de la EMA de 100 días. Los operadores llaman a esto un «cruce de la muerte», que tiene algunas implicaciones históricas para el precio del activo.

Este cruce indica que la fuerza a corto plazo de los toros se ha debilitado en comparación con la tendencia a más largo plazo. Cuando ocurre durante la debilidad del mercado, a menudo conduce a caídas más pronunciadas. Para Stellar, la confirmación de este cruce validaría las señales bajistas del dominio social.

Incoming death cross on XLM threatens price action | Fuente: TradingView

En el momento de redactar este artículo, el precio de XLM cotiza actualmente a 0,39 $, justo por encima del débil soporte de 0,38 $. Si este nivel falla, el siguiente soporte se sitúa en 0,36 dólares. En particular, estos soportes están muy agrupados, lo que los hace vulnerables.

Cuando los soportes están tan juntos, cualquier movimiento fuerte puede romper varios niveles simultáneamente. Si eso ocurre, el precio podría caer hasta los 0,24 dólares. Esto supondría una corrección de casi el 40% desde los niveles actuales.

El escenario alcista sigue sobre la mesa

A pesar del nerviosismo bajista, algunos analistas creen que hay margen para un cambio de tendencia. Los patrones gráficos indican que se está formando la cruz de la muerte. Sin embargo, si se mantienen ciertos niveles, una formación inversa de cabeza y hombros podría dar lugar a una ruptura.

El soporte se sitúa cerca de 0,36 $ y está alineado con el nivel de retroceso de Fibonacci 0,618. La estructura podría completarse si el precio se sumerge en esta zona y se mantiene. Si se confirma la ruptura por encima de 0,50 $, se abrirían objetivos en 0,62 $, 0,82 $, 0,94 $ y 1,10 $.

Sin embargo, Stellar debe recuperar la resistencia en $0,43-$0,45 para que este caso alcista tome forma. Sin este movimiento, es probable que los osos tomen el control de los precios.

Ali pide una caída más antes de un rebote | Fuente: X

Analistas como Ali Martinez creen que los toros siguen al mando. Sin embargo, es posible que los osos tengan que tomar el control durante un tiempo. Un analista de X sugirió que Stellar podría necesitar una última caída hasta los 0,33 dólares. Después de eso, se espera un rebote hacia la marca de 1 $.

Los indicadores muestran señales contradictorias

Los indicadores de impulso pintan un panorama más neutral. Por ejemplo, el índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en 44 puntos. Esto significa que está ligeramente por debajo del punto medio de 50.

Esto indica que, si bien el impulso es débil, XLM aún no se ha sobrevendido. Una caída hacia 30 mostraría una mayor venta, mientras que un impulso por encima de 50 podría indicar que los compradores regresan.

La lectura del MACD también se encuentra cerca de niveles neutrales, con valores cercanos a cero. Esto muestra consolidación, aunque un cruce al alza podría indicar que la presión bajista está cediendo.