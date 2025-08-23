Solana Price se marca un objetivo de 250 dólares en medio del fuerte crecimiento de la cadena

Ideas clave

El precio de la solana se mantiene ahora cerca de los 180 dólares, mientras que Bitcoin y Ethereum siguen debilitándose.

Se espera que factores como la actividad en la cadena, la expansión de DeFi y los nuevos productos en la red impulsen la demanda de SOL.

Los analistas observan ahora la resistencia de los 200 dólares como el próximo nivel decisivo.

La acción del precio de Solana ha sido impresionante últimamente, especialmente mientras el mercado general de criptomonedas lucha. Bitcoin y Ethereum han retrocedido recientemente. Sin embargo, SOL sigue defendiendo sus niveles de soporte en torno a los 180 dólares.

Esta estabilidad indica que su demanda ha sido fuerte, y los inversores están especialmente interesados. Los operadores debaten ahora si SOL se prepara para una ruptura por encima de 200 dólares. De lo contrario, se verá atrapado en una consolidación más prolongada.

La acción del precio de Solana entre 175 y 180 dólares será crucial. Su comportamiento en las próximas semanas determinará la tendencia general.

Las métricas en cadena muestran un fuerte impulso para Solana Price

Los datos en cadena de SOL muestran ahora claros signos de aumento de la demanda. Por ejemplo, el volumen de transacciones se ha disparado un 32% en los últimos días, hasta superar los 590 millones de dólares.

Los datos de SolScan también muestran que las direcciones activas han superado la barrera de los 2,9 millones. En los últimos días han aumentado alrededor de un 5,3%.

Las direcciones activas en la red de Solana han aumentado últimamente | Fuente: SolScan

Las comisiones también se han disparado en torno a un 44%, hasta unos 7,68 millones de dólares, lo que demuestra una mayor utilidad de la red. La participación en Defi ha aumentado últimamente. El valor total bloqueado de Solana se acerca ya a los 9.000 millones de dólares, tras aumentar casi un 50% en los últimos meses.

Ya hay más de 3,3 millones de carteras activas en la red, un importante signo de participación. El mercado de memecoin es otra fuente de fortaleza para Solana.

Además, las carteras minoristas siguen acumulando Solana durante las caídas de precios. Esto ha formado una zona de soporte entre $175 y $180. Podría ser uno de los factores que salven al precio de Solana de caídas más profundas en los próximos días.

Solana Price se enfrenta a la resistencia

El precio del SOL sigue cotizando por encima de una zona de resistencia crítica entre 177 y 181 dólares. Un movimiento por encima de los $200 confirmaría la fortaleza del activo. Por otro lado, un fracaso en mantenerse por encima de este nivel de precios podría mantener el precio de Solana atrapado.

La cotización de Solana se enfrenta a resistencias en torno a los 177 y 181 dólares | Fuente: TradingView

Los indicadores técnicos también muestran señales contradictorias. La supertendencia semanal, por ejemplo, se ha vuelto bajista por primera vez en diciembre de 2023. Históricamente, este patrón ha dado lugar a fases de consolidación que han empujado al SOL por debajo de los 150 dólares.

El RSI semanal también muestra una divergencia bajista que indica una posible debilidad. Si la cotización de Solana cierra por encima de los 200 dólares esta semana, la configuración bajista podría quedar invalidada.

Una ruptura decisiva podría ayudar al activo a alcanzar el nivel de 250 $. Si el cierre semanal cae por debajo de 180 dólares, el precio de la Solana podría retroceder hacia 155 dólares o incluso 150 dólares.

Los movimientos institucionales añaden confianza

La introducción por parte de Coinbase de los derivados Solana, regulados en EE.UU., también ha reforzado el ánimo de los operadores institucionales. Este movimiento forma parte de una tendencia más amplia, ya que las bolsas compiten por ofrecer herramientas de negociación más complejas.

Estos productos ofrecen a los inversores nuevas formas de exponerse a SOL. A cambio, aportan mayor liquidez al mercado.

Los analistas creen que el acceso institucional es una señal importante. Cuando haya más productos disponibles, la demanda a largo plazo de SOL podría aumentar.

El mercado sigue dividido

Algunos analistas advierten de que la cotización de la Solana podría entrar en una fase de consolidación. Esto podría ocurrir si se cumplen las condiciones técnicas bajistas.

Otros, como Bitcoinsensus, indican que SOL cotiza en una formación de copa y asa en el marco temporal semanal. Podría estar al borde de una explosión hacia los 2.500 dólares.

Solana podría estar a punto de alcanzar pronto los 2.500 dólares | Fuente: X

Mientras tanto, el índice de miedo y codicia de las criptomonedas muestra que el sentimiento del mercado gravita hacia el miedo. A pesar de ello, Solana se mantiene relativamente fuerte entre los principales activos. Los inversores están ahora pendientes del cierre semanal para determinar qué sucede a continuación.