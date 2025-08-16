Solana Price se fija un objetivo de 248 $ mientras se alinean los patrones alcistas

Ideas clave

El precio de la solana ha formado recientemente una cruz dorada, junto con un patrón de taza y asa, ambos muy alcistas.

Los analistas apuntan ahora a las zonas de 240 a 248 dólares como objetivo si se rompe la resistencia de 187,74 dólares.

A pesar de la tendencia alcista de los indicadores técnicos, los tipos de financiación y la actividad del DEX, el sentimiento actual es de cautela.

La cotización de Solana ha entrado en una fase crítica. En el gráfico diario se observan dos patrones técnicos alcistas importantes. De acuerdo con datos recientes de TradingView, una cruz dorada y una formación de copa y mango están ahora en juego para SOL.

Esto está creando un fuerte soporte técnico para un posible repunte. Esto significa que los operadores estarán atentos al avance de la cotización de la Solana hacia niveles de resistencia importantes.

La Cruz de Oro apunta a un mayor precio de la Solana

La última vez que SOL formó una cruz dorada fue en octubre del año pasado. Cuando esto ocurrió, el evento fue seguido por un rally de casi el 50% en tres meses. Esto podría significar que, si la historia se repite, el precio de Solana podría alcanzar los 240 dólares en los próximos meses.

Solana muestra una formación de cruz dorada en el gráfico diario | Fuente: X

Para contextualizar, un cruce dorado se produce cuando la media móvil simple de 50 días se mueve por encima de la media móvil de 200 días. Este cruce suele indicar el inicio de una tendencia alcista a largo plazo.

En un momento en el que el interés institucional está creciendo y la actividad del mercado de altcoin está aumentando en la cadena, el cruce dorado de Solana es muy notable. Muchos operadores creen que se trata de un desencadenante alcista que podría aumentar los precios.

Basándose en el comportamiento histórico, el precio de Solana podría estar a punto de experimentar un impulso alcista antes de finales de agosto.

El precio de la solana sigue al alza

Junto a la cruz dorada, el gráfico SOL ha formado un patrón de taza y asa. Históricamente, este patrón suele mostrar la continuación de una tendencia alcista tras un periodo de consolidación.

Chris, un analista, dice que Solana está cotizando dentro de una formación de copa y asa | Fuente: x

El analista Chris llamó la atención sobre esta formación. Un gráfico muestra la base de la copa en el precio de Solana de 126,40 $ y una resistencia de cuello en 187,74 $.

La profundidad de la copa indica que un posible movimiento alcista del 48% podría estar en juego si se produce una ruptura. Esto muestra un objetivo alcista potencial de alrededor de 248 $, ligeramente superior a la predicción de la cruz dorada.

Cuando dos patrones alcistas aparecen juntos (como es el caso), suele indicar una mayor probabilidad de ruptura. Los operadores suelen ver en ello una confirmación para mantener o ampliar sus posiciones.

Niveles de apoyo y riesgos

A pesar de la configuración positiva, hay ciertos niveles de precios que SOL debe mantener para continuar al alza. Según los gráficos, este nivel de precios para SOL es $156, o el borde inferior del asa en el patrón.

En otras palabras, una caída por debajo de este punto podría invalidar las predicciones alcistas y dar lugar a una corrección más profunda. El sentimiento del mercado en el sector de las criptomonedas en general, los cambios regulatorios o los fuertes movimientos del precio del Bitcoin también podrían influir en los movimientos de SOL.

El mercado de futuros muestra un cauto optimismo

Los tipos de financiación de los futuros perpetuos SOL se sitúan actualmente en un 12% anualizado, según datos de Coinglas. Esto se sitúa justo en la frontera entre el sentimiento neutral y el alcista.

Al mismo tiempo, muestra cierto optimismo. Está lejos de los montajes excesivamente agresivos vistos durante anteriores frenesíes de Solana.

Las tasas de financiación de Solana han sido fuertes, pero no exageradas | Fuente: Coinglass

Sin embargo, esto no es una mala noticia. Demuestra que, cuando se produce un repunte, éste será lo más saludable posible. Cuando los precios del mercado suben sin posiciones largas desmesuradas, el riesgo de liquidaciones repentinas es menor.

Esto podría ser bueno para la estabilidad a largo plazo. Pongamos, el apalancamiento está bajo control. Al menos por ahora.

Los volúmenes DEX reflejan una menor actividad

Otro motivo de preocupación para Solana son sus volúmenes DEX. Los datos de DefiLlama muestran que los volúmenes semanales de DEX han caído por tercera semana consecutiva hasta situarse en torno a los 15.600 millones de dólares.

Los volúmenes de DEX de Solana han caído últimamente | Fuente: DefiLlama

En los últimos 30 días, Solana procesó 113.700 millones de dólares en operaciones DEX. Esta cifra está justo por debajo de los 116.200 millones de dólares de Ethereum. Sin embargo, esta comparación no tiene en cuenta la actividad de capa 2 de Ethereum.

Esto añadió otros 91.700 millones de dólares en el mismo periodo. En resumen, la cotización de la Solana se encuentra en una posición sólida desde cualquier ángulo. Está más preparada para un repunte sostenido que para un sobrecalentamiento desmesurado.