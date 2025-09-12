SEI espera una subida de precios después de que 21Shares solicite un ETF de SEI al contado

Puntos clave:

El precio de SEI subió a 0,31 dólares antes de desplomarse de nuevo a 0,29 dólares después de que 21Shares solicitara un ETF de SEI al contado a la SEC.

Los analistas fijan un objetivo a corto plazo de 0,345 dólares y unas previsiones a largo plazo de hasta 1 dólar.

A pesar de la presentación, SEI se enfrenta a una intensa presión vendedora tanto en los mercados al contado como en los de futuros.

El precio de SEI subió hacia los 0,31 dólares el 29 de agosto, después de que 21Shares presentara ante la SEC de EE.UU. la solicitud de un ETF de SEI al contado. El anuncio renovó el interés por la altcoin, que recientemente se había desplomado a alrededor de 0,28 dólares.

Se espera que esta presentación aporte novedades positivas a la red SEI. Acerca el token a la adopción institucional.

Por qué el ETF SEI podría cambiar las reglas del juego

En primer lugar, un ETF de SEI al contado seguiría el tipo de referencia CF SEI-Dólar y reflejaría la evolución del precio del token. Según la solicitud, Coinbase Custody actuará como depositario. Además, el fondo funcionará como un producto pasivo sin apalancamiento ni derivados.

21 Shares presenta un nuevo ETF de Sei | Fuente: X

Otra característica atractiva es la opción de incluir recompensas por apuestas. Si se aprueba, una parte del SEI en el ETF podría generar aún más rendimientos para los inversores a través de las apuestas. Sin embargo, el patrocinador debe asegurarse de que no existen riesgos legales o fiscales.

Últimamente, la SEC se ha mostrado cautelosa con las características de las apuestas en los ETF. Los productos spot Ethereum de Grayscale con características similares siguen a la espera de aprobación, y se espera una resolución para octubre. Es probable que SEI ETF se enfrente a los mismos vientos en contra, pero las cosas parecen favorables.

Los analistas esperan una ruptura de precios de SEI

Los analistas del mercado se muestran optimistas respecto a SEI. Ali Martínez destacó que, mientras SEI se mantenga por encima de los 0,288 dólares, podría subir hasta los 0,345 dólares a corto plazo.

Otros creen que SEI podría volver a visitar su máximo de 2024 de 0,70 $ si la fortaleza sigue aumentando. Martínez también señaló en otro artículo que un cierre semanal por encima de 0,38 dólares podría enviar a SEI directamente a 1 dólar.

Ali dice que SEI tiene fuerza para llegar a 1$, dependiendo del cierre semanal | Fuente: X

Sei tiene sólidos fundamentos que respaldan esta acción de precios. En junio, la criptomoneda experimentó un aumento del 368% en los ingresos por comisiones y su TVL se disparó hasta los 611 millones de dólares.

La presión bajista nubla las perspectivas a corto plazo

A pesar del optimismo, SEI está luchando para atraer el interés de compra. Por ejemplo, los datos de Coinalyze indican que el volumen de ventas ha sido superior al de compras durante nueve días consecutivos.

El 29 de agosto, SEI registró un volumen de ventas de 32,59 millones de dólares frente a los 26,8 millones de dólares de compras. El resultado fue una delta negativa de casi -6 millones. Esta persistente presión vendedora ha sido un ancla en torno a la cotización de SEI, que ha retrocedido hasta los 0,28 dólares al cierre de esta edición.

El mercado de futuros se vuelve bajista

El mercado de futuros también muestra que la confianza en la SEI está menguando. Por ejemplo, los datos de Coinglass muestran que el interés abierto cayó de 63 millones de dólares a 54 millones (un descenso de 9 millones) en los últimos meses.

El interés abierto ha disminuido para SEI últimamente | Fuente: Coinglass

Esto indica que los operadores están cerrando posiciones. Al mismo tiempo, la tasa de financiación agregada en todas las bolsas cayó hasta el -0,01%. Muestra una inclinación hacia las posiciones cortas. Esto indica que los operadores esperan que los precios sigan bajando pronto.

Aunque la presentación del ETF de 21Shares ha llamado la atención sobre SEI, el precio a corto plazo del token sigue bajo presión. Si el ETF genera mayores flujos de entrada para el activo, SEI podría repuntar hacia los 0,34 dólares e incluso volver a probar niveles más altos.

Sin embargo, si el sentimiento bajista continúa tanto en el mercado al contado como en el de futuros, SEI podría tener dificultades para mantener su posición. Los operadores deberían vigilar 0,288 $ como el nivel de soporte más importante, mientras que 0,345 $ es la próxima resistencia a superar.