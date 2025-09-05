Robinhood añade Toncoin a las listas de EE.UU. y aumenta el volumen de operaciones

Ideas clave

Robinhood ya permite operar con Toncoin en EE UU, por delante de Coinbase

El volumen de negociación de Toncoin se dispara un 60% con el respaldo institucional de Verb Technology

La blockchain vinculada a Telegram está experimentando un aumento de la adopción y una mayor liquidez

Robinhood ha añadido Toncoin (TON) a su plataforma de negociación de criptomonedas estadounidense. Los inversores minoristas estadounidenses tienen ahora acceso directo a The Open Network.

La lista se publicó el 28 de agosto y forma parte del esfuerzo de Robinhood por ampliar su gama de activos digitales. La plataforma ha introducido recientemente otras altcoins, como SUI, FLOKI, ONDO y PENGU.

Toncoin gana terreno tras cotizar en Robinhood

Con este movimiento, Robinhood se convierte en una de las primeras grandes plataformas estadounidenses en cotizar Toncoin. La plataforma también se ha adelantado a su mayor rival, Coinbase, que aún tiene que añadir la negociación al contado de TON.

Para los inversores minoristas, la nueva cotización significa más opciones de negociación y exposición a una de las plataformas de blockchain de más rápido crecimiento.

Robinhood lista Toncoin por delante de Coinbase | Fuente: X

Toncoin reaccionó rápidamente al anuncio y subió alrededor de un 5% en las horas posteriores a la cotización. El volumen de operaciones aumentó un 60%, hasta 280 millones de dólares, y mostró un gran interés por parte de los inversores. Según los datos del mercado, el precio de Toncoin se estabilizó en torno a 3,17 dólares, con una resistencia formada en 3,25 dólares.

El aumento de la demanda demuestra lo poderosas que pueden ser las listas de la plataforma para la liquidez y la confianza del mercado. Al hacer que Toncoin esté disponible, Robinhood no solo está ofreciendo a sus usuarios otro activo. También está ayudando a reforzar la presencia de la moneda en el mercado de criptomonedas estadounidense.

El apoyo institucional a Toncoin echa más leña al fuego

Una de las principales historias detrás de la oleada de Toncoin es la participación institucional a gran escala. Verb Technology, una empresa que cotiza en bolsa, reveló que había comprado TON por valor de 713 millones de dólares.

Verb Technology ha incorporado recientemente Toncoin a su tesorería | Fuente: X

El objetivo inicial de la empresa era hacerse con alrededor del 5% de la oferta de Toncoin. Sin embargo, la escala de su compra muestra la convicción entre las instituciones en el futuro del activo.

Este tipo de respaldo hace más que impulsar la acción del precio. También señala un cambio en la forma en que las empresas tradicionales ven los tokens vinculados a blockchain. Una inversión de este tipo indica que Toncoin se está tomando cada vez más en serio como parte de las carteras de criptomonedas.

El papel de Telegram en el crecimiento de Toncoin

Toncoin es el token nativo de The Open Network (TON), una cadena de bloques originalmente vinculada a Telegram. Ahora que Telegram cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, la cadena de bloques disfruta de una ventaja poco común:

Tiene acceso instantáneo a una base masiva de usuarios. En los últimos meses, Telegram ha ampliado sus alianzas criptográficas. Ahora ofrece servicios basados en TON como pagos in-app y aplicaciones Web3.

Estas integraciones crean casos de uso reales para Toncoin, que van más allá del comercio especulativo. TON se está convirtiendo en la plataforma de referencia al tender un puente entre la mensajería y la cadena de bloques. Esto podría atraer la adopción minorista e institucional.

La criptoestrategia de Robinhood

La incorporación de Toncoin encaja en la estrategia de Robinhood de ampliar su oferta de activos digitales. La plataforma ha ampliado constantemente su menú de criptomonedas bajo un clima regulatorio estadounidense más favorable.

Además de TON, Robinhood ha añadido altcoins como Bonk (BONK), Stellar (XLM), Peanut the Squirrel (PNUT) y Pudgy Penguins (PENGU).

Cada nuevo listado ofrece a los usuarios de Robinhood más opciones, al tiempo que ayuda a la plataforma a competir con rivales como Coinbase y Kraken. La expansión de la oferta de criptomonedas de la empresa significa que sigue adelante con su misión de aumentar el acceso a los mercados financieros.

Qué significa esto para el mercado de criptomonedas

La incorporación de Toncoin a la plataforma estadounidense de Robinhood forma parte de una tendencia más amplia en los mercados financieros. Las instituciones y plataformas están incorporando poco a poco la tecnología blockchain a sus servicios principales.

La Iniciativa de Datos Económicos en Cadena de Estados Unidos está causando sensación en la criptopolítica. Planea publicar datos macroeconómicos directamente en blockchains públicas para una mayor transparencia.

EE.UU. planea introducir datos macroeconómicos en la cadena | Fuente: X

Movimientos como estos demuestran que la cadena de bloques ya no se considera una tecnología marginal. Por el contrario, se está convirtiendo en una parte importante de la infraestructura financiera.

La creciente adopción de Toncoin está acelerando su presencia en las finanzas convencionales. El apoyo de Robinhood pone de relieve la creciente conexión entre los sistemas tradicionales y los descentralizados.