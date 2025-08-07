¿Regreso del interés? Una ballena de Ethereum compra 101.131 $ETH por valor de 361 millones de dólares

Ideas clave

Esta semana, una sola ballena de Ethereum compró 361 millones de dólares en ETH. Esto podría significar el regreso del interés institucional.

La transacción fue gestionada por FalconX y Galaxy Digital, con almacenamiento seguro de BitGo.

Mientras que los ETF de Bitcoin experimentaron fuertes salidas en la última sesión de negociación, los ETF de Ether obtuvieron más de 73 millones de dólares.

Una enorme ballena de Ethereum compró recientemente la asombrosa cantidad de 361 millones de dólares en ETH en dos días.

Esta transacción se llevó a cabo a través de FalconX /Galaxy Digital y fue asegurada por BitGo. Es una de las mayores compras de ETH que se han visto este año. ¿Cómo han sido últimamente las entradas de Ethereum en las billeteras de las ballenas?

La actividad de las ballenas de Ethereum muestra una creciente confianza en el mercado

Entre el 4 y el 6 de agosto, una ballena de Ethereum compró la asombrosa cantidad de 101.131 $ETH a un precio medio de 3.640 $. El tamaño total de esta compra de Ethereum fue de alrededor de 361 millones de dólares. Fue un movimiento de un inversor institucional.

Una ballena de Ethereum gasta 361 millones de dólares en 101.131 $ETH | Fuente: X

ETH se distribuyó en tres billeteras recién creadas, todas aseguradas con los servicios de custodia de grado institucional de BitGo. Combinado con FalconX y Galaxy Digital, esta configuración muestra que el comprador no solo estaba invirtiendo.

Parecía que se estaban preparando para gestionar los activos a escala. Tal preparación apunta a un jugador serio que probablemente sabe algo que los minoristas no saben.

¿Más alzas entrantes?

Históricamente, la actividad de las ballenas no solo sacude los gráficos. Tiende a motivar al resto del mercado a seguir su ejemplo. Cuando los grandes inversores hacen movimientos como estos, otros tienden a seguirlos.

Esto crea un efecto dominó, y los inversores institucionales más pequeños (o incluso los operadores minoristas) podrían ver esto como una señal de confianza. Esto sin mencionar cómo las grandes transacciones reducen la oferta disponible en los intercambios, y pueden ser un considerable impulsor de precios.

El analista Ted Pillows cree que Ethereum se encuentra actualmente en una fase de acumulación de impulso, antes de un impulso hacia el alza.

El analista Ted Pillows predice un regreso para Ethereum | Fuente: X

El analista dice que Ethereum puede hacer otro intento de probar (o incluso romper) los 4.000 $ de nuevo. Esto podría verse una vez que haya reunido suficiente combustible. En otras palabras, Ethereum podría estar al borde de un regreso.

Por qué las instituciones están eligiendo Ethereum en lugar de Bitcoin

Esta enorme compra de ballenas de Ethereum no fue la única señal alcista. Los ETF de Bitcoin informaron su cuarto día consecutivo de salidas el 5 de agosto.

Perdió casi 200 millones de dólares, según datos de Farside Investors. Por otro lado, el mercado de ETF de Ethereum recaudó la impresionante cantidad de 73 millones de dólares.

El mercado de ETF de Ethereum registra entradas de 73 millones de dólares en medio de salidas de Bitcoin | Fuente: Farside Investors

Esto indica además que los inversores están pasando de Bitcoin a Ethereum a medida que mueven su enfoque. También hay una buena razón para esto. Ethereum es conocido por su dominio de TVL. Impulsa miles de aplicaciones DeFi, NFT y contratos inteligentes.

También está más impulsado por la utilidad que Bitcoin. Ethereum 2.0 ha mejorado su consumo de energía y ahora es más escalable. Estos factores lo han hecho más atractivo para las ballenas como una inversión a largo plazo.

Además, las recientes actualizaciones de la SEC también confirmaron que las actividades de staking, bajo ciertas condiciones, “no cuentan como ofertas de valores”. Esto ha dado a los inversores más claridad y ha aumentado su confianza en los productos relacionados con Ethereum.

Las compras de ballenas de Ethereum podrían ser una señal de un mercado en maduración

La compra de Ethereum por valor de 361 millones de dólares es más que un simple titular. Muestra que el mercado de criptomonedas está madurando. Las instituciones ya no se limitan a tantear el terreno.

En cambio, saltan con confianza a las inversiones y están armadas con el capital para hacerlo. Bitcoin sigue enfrentándose a vientos en contra de la macroeconomía y el sentimiento de los inversores. Sin embargo, Ethereum está ganando terreno lentamente contra el rey de las criptomonedas en términos de dominio.

El ecosistema de Ethereum está creciendo rápidamente, las regulaciones se están volviendo más claras y el capital institucional está siguiendo la señal. Los próximos días podrían proporcionar alguna dirección de precios para el activo.

Los inversores podrían incluso ver un nuevo intento de romper el nivel de precios de 4.000 $ una vez más. Esto podría verse a medida que Ethereum reúne la fuerza para recuperarse hacia el alza de nuevo.