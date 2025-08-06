¿Puede el mundo de las criptomonedas seguir el ejemplo a medida que el mercado de valores se recupera superando el billón de dólares?

Ideas clave

Las acciones estadounidenses subieron tras los débiles datos de empleo, lo que despertó las esperanzas de un recorte de tipos por parte de la Fed.

El Dow se disparó casi 600 puntos y borró por completo las pérdidas del viernes.

Los inversores en criptomonedas están observando los mercados, preguntándose si los activos digitales podrían seguir el ejemplo.

El mercado de valores estadounidense comenzó la semana con un poderoso repunte. Fue impulsado por la creciente especulación de que la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés pronto.

Después de un final difícil de la semana pasada, los inversores ahora son optimistas. Esto a pesar del decepcionante informe de empleo que muestra que podría haber un posible cambio en la política monetaria.

El Promedio Industrial Dow Jones, en particular, subió 585 puntos el lunes, recuperándose de las fuertes pérdidas del viernes. El S 500 y el Nasdaq Composite también subieron, ganando un 1,47% y un 1,95% respectivamente.

Este repunte fue la mejor sesión de un solo día desde mayo y ayudó a romper una racha de cuatro días de pérdidas para el S

Los rumores de recorte de tipos de la Fed desencadenan el optimismo del mercado

El principal impulsor del desplome inicial del mercado de valores fue el informe de empleo de julio, que fue más débil de lo esperado. Solo se añadieron 73.000 puestos de trabajo durante el mes, muy por debajo de las previsiones.

Además, las cifras de empleo anteriores de mayo y junio se revisaron a la baja. Estos problemas combinados profundizaron las preocupaciones sobre la desaceleración del mercado laboral.

Estos datos ahora tienen a los inversores apostando a que la Fed recortará los tipos de interés tan pronto como en septiembre. Los tipos de interés más bajos tienden a impulsar los precios de las acciones al hacer que los préstamos sean más baratos para las empresas. También reduce el atractivo de los bonos, lo que impulsa a los inversores hacia las acciones.

El mercado de valores se recupera a medida que los inversores se vuelven más optimistas | Fuente: X

Jeffrey Gundlach, CEO de DoubleLine Capital, dijo a CNBC que todavía espera dos recortes de tipos este año. También cree que el dólar estadounidense se debilitará aún más, lo que podría beneficiar a los activos internacionales.

Los aranceles y Trump sacuden los mercados

La turbulencia del mercado la semana pasada no se debió solo a los datos de empleo. El presidente Donald Trump también firmó una nueva orden ejecutiva que actualizó las tasas arancelarias en docenas de países.

Según la administración, estos aranceles “recíprocos” oscilan entre el 10% y el 41%. Estos tienen como objetivo refinar las relaciones comerciales para que sean más justas.

Estos movimientos han inyectado incertidumbre adicional en los mercados financieros. Los inversores ahora están atentos a cualquier novedad en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, especialmente después de las recientes conversaciones celebradas en Estocolmo.

Trump también despidió al jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) poco después de que se publicara el informe de julio. Esto avivó aún más las tensiones políticas y del mercado.

Los inversores miran a las ganancias, pero agosto podría ser rocoso

A pesar del repunte de alivio del lunes, los analistas todavía están nerviosos. Agosto tiene la reputación de ser un mes débil para los mercados estadounidenses. Aún así, hay un gran optimismo para los próximos informes de ganancias.

Se espera que empresas como Palantir y AMD publiquen resultados esta semana. Además, un buen rendimiento ayuda a mantener los mercados a flote.

Wolfe Research advirtió que el mercado puede entrar en una fase de “malas noticias son malas noticias”. Allí, los débiles datos económicos perjudican a las acciones a pesar de las esperanzas de recorte de tipos. Los inversores deben ver signos de fortaleza financiera para seguir siendo optimistas, no solo promesas políticas.

¿Puede el mercado de criptomonedas recuperarse como las acciones?

Los mercados de valores se han recuperado con tanta fuerza. Algunos se preguntan: ¿Podría el mercado de criptomonedas ver algo similar? Para responder a esta pregunta, es esencial comprender algunas diferencias entre los dos mercados.

Por un lado, si la Fed recorta los tipos, eso podría respaldar los activos criptográficos. Los tipos de interés más bajos a menudo empujan a los inversores hacia activos más arriesgados o alternativos como Bitcoin y Ethereum.

Además, si la confianza de los inversores regresa, puede desencadenar una ola de compras en el mercado de criptomonedas. Hizo lo mismo con las acciones el lunes.

El mercado de criptomonedas podría seguir al mercado de valores | Fuente: X

El optimismo sobre el próximo “proyecto cripto” de la SEC y regulaciones más claras para el espacio criptográfico podrían generar un impulso más alcista. En general, las criptomonedas pronto podrían tener su día bajo el sol. Esto podría verse si surgen noticias más positivas sobre DeFi, NFT o claridad regulatoria.

Sin embargo, todavía hay algunos problemas que resolver. El espacio criptográfico todavía está bajo un fuerte escrutinio regulatorio a pesar de los movimientos de la SEC y la CFTC para aclarar estas leyes.

Esto significa que el mercado es muy sensible a las noticias en este momento, y cualquier titular negativo podría descarrilar el sentimiento.