Previsión de precios de Chainlink: ¿Podría LINK subir hacia los 100 dólares tras la presentación de la ETF?

Ideas clave

Chainlink superó los 23 dólares después de que Grayscale solicitara el lanzamiento de un ETF de Chainlink.

La acumulación entre los titulares de LINK ha aumentado y muestra un aumento de la confianza de los inversores.

Los indicadores técnicos apuntan a la continuación de la tendencia alcista y a 44 – 100 dólares como posible objetivo a largo plazo.

LINK superó niveles de resistencia esta semana, en medio de la noticia de que Grayscale solicitó a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) convertir su actual Chainlink Trust en un fondo cotizado en bolsa (ETF).

La presentación impulsó el sentimiento y contribuyó a que la cotización de LINK alcanzara los 23,62 dólares el 9 de septiembre.

Los analistas creen que esta ruptura puede ser sólo el principio de un movimiento mayor.

La ruptura técnica refuerza la previsión de precios de los eslabones de la cadena

Durante semanas, Chainlink luchó por superar la resistencia. Sin embargo, la fuerte presión compradora ha cambiado ahora las tornas. Según el gráfico de 4 horas, el índice Money Flow subió a 76,10, lo que indica fuertes entradas.

Al mismo tiempo, el indicador Bull Bear Power dio un giro positivo, mostrando una mayor demanda por parte de los compradores.

El índice de flujo monetario muestra un retorno del sentimiento positivo | Fuente: TradingView

Esta ruptura ha creado un nuevo nivel de soporte cerca de 21,90 $. Si los alcistas consiguen defender esta zona, el LINK podría poner a prueba la resistencia de 27,15 $ a corto plazo. Los analistas también creen que la fortaleza del activo por encima de este rango podría abrir el camino hacia los 30,99 $.

Históricamente, la ruptura de una cuña descendente suele marcar el final de las tendencias bajistas.

La aplicación de la ETF en escala de grises aumenta el optimismo

La propuesta de ETF de Grayscale ha sido otro de los principales temas de conversación debido a la forma en que amplía el acceso institucional a las altcoins más allá de Bitcoin y Ethereum. Si se aprueba, el fondo cotizaría en NYSE Arca bajo el ticker GLNK, y Coinbase Custody Trust Company podría actuar como custodio.

Grayscale solicita un nuevo ETF de cadenas | Fuente: X

Este movimiento demuestra el interés que siguen despertando los productos estructurados de inversión en criptomonedas. El hecho de que Grayscale se dirija a Chainlink significa que apuesta por que la demanda de soluciones oraculares descentralizadas siga creciendo.

Hasta ahora, la presentación de la información ha favorecido el ánimo y refuerza la opinión de que el LINK puede estar listo para una fuerte subida.

La acumulación de soportes de cadenas frena la previsión de precios

Junto a las noticias del ETF, los datos de la cadena muestran que los inversores están aumentando activamente sus posiciones en LINK.

El Ratio de Acumulación de Titulares subió al 51,32% recientemente, y muestra que la actividad de compra neta ha sido fuerte últimamente. Históricamente, los ratios por encima del 50% indican que los participantes mantienen más que venden.

Esta métrica es importante porque muestra la convicción de los inversores activos. Una acumulación sostenida reduce la presión vendedora, tensa la oferta y puede crear las condiciones para que suban los precios.

El gráfico diario confirma la estructura alcista

Según el gráfico diario, Chainlink ha superado el límite superior de una cuña descendente. Esta estructura de inversión suele marcar el final de una tendencia bajista y el inicio de una alcista.

Ali dice que podría estar en juego un regreso hacia los 100 dólares | Fuente: X

Sin embargo, según Ali Martinez, la formación de LINK es más bien un triángulo simétrico que se ha mantenido durante años. Esto significa que si LINK logra superar el nivel de precios de 26,52 $, podría subir hasta 30,99 $.

Si esto sucede, los analistas apuntan al nivel de 44 dólares como próxima zona de resistencia, antes del nivel de 100 dólares.

A pesar de la mejora de las perspectivas, algunos riesgos podrían frenar el avance. Por ejemplo, un fracaso a la hora de mantener el soporte actual podría desencadenar nuevas ventas. Un rechazo de la resistencia de 26 $ también podría devolver el LINK a rangos inferiores, y 18,09 $ ya se ha identificado como la próxima zona de soporte.

Las condiciones macroeconómicas y la evolución de la normativa también pueden influir en el sentimiento, especialmente a medida que continúa el proceso de revisión de los ETF. Esto significa que los inversores deben vigilar estos factores externos junto con las señales técnicas.

La confianza mejora y el LINK apunta al alza

La predicción del precio de Chainlink parece ahora más halagüeña que en los últimos meses. Se espera que la presentación de la ETF de Grayscale y la creciente acumulación de titulares creen una coyuntura favorable para LINK.

Aunque existen algunos riesgos, la fortaleza continuada del mercado podría empujar al LINK hacia los 30 dólares a corto plazo y posiblemente hacia los 44 dólares a más largo plazo.