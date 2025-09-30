Predicción del precio de SEI: ¿Puede SEI romper la resistencia y alcanzar los 0,65 dólares?

Ideas clave

El SEI se mantiene firme por encima de un importante soporte y da muestras de fortaleza.

Los analistas apuntan a una resistencia entre 0,40 y 0,45 dólares como próximo gran obstáculo.

Una ruptura podría situar a SEI en máximos cercanos a los 0,60 $ y posiblemente incluso a los 0,65 $.

SEI ha rebotado con fuerza desde los niveles de soporte y ahora se está moviendo hacia una zona de precios de «hacerlo o romperlo». Los analistas se fijan ahora en los niveles de resistencia, y la cuestión es si SEI puede mantener su posición y avanzar hacia objetivos de precios más altos.

El activo cotiza actualmente cerca del rango de 0,30 $ y se mueve entre el soporte de 0,25 $-0,26 $ y la resistencia de 0,40 $-0,45 $.

Esta zona determinará el próximo movimiento importante de la ficha. Si los compradores pueden superar la resistencia, los analistas creen que los objetivos en 0,60 $ e incluso 0,65 $ pueden entrar en juego.

Un mínimo más alto muestra la fortaleza del precio del SEI

Una de las señales más interesantes para SEI es la formación de un mínimo superior en torno a 0,2161 $. Esta estructura ha marcado históricamente el inicio de las tendencias alcistas y ha estado atrayendo el interés de los operadores.

El conocido analista Michaël van de Poppe señaló esta configuración como una señal alcista. Según los detalles de un reciente post, señaló que SEI podría subir más del 100% si logra superar la zona de resistencia cercana a 0,40 dólares.

Van de Poppe señaló que Sei cotiza por encima de su EMA de 20 semanas, lo que también es una señal alcista importante.

Si se produce este despeje de la resistencia por encima de 0,40 $, la subida resultante podría situar los objetivos en 0,5686 $ y, en última instancia, en 0,60 $.

Al mismo tiempo, los operadores vigilan de cerca la tendencia bajista. Si SEI pierde el soporte de 0,25 dólares, es probable que vuelva a la zona de 0,21 dólares.

Esto hace que el rango de precios actual sea una zona muy importante tanto para los alcistas como para los bajistas.

El panorama técnico favorece a los toros

SEI también está mostrando fortaleza en plazos más largos. El token se ha mantenido por encima de su media móvil de 20 semanas, como menciona van de Poppe. Este soporte dinámico ha actuado como una base fiable y está reforzando la confianza entre los operadores.

Ha aparecido una fuerte demanda en torno a 0,216 $, y está dando a SEI una base que se ha mantenido a pesar de las múltiples pruebas. Al alza, 0,65 dólares se considera la próxima zona de resistencia importante.

Sei cotiza justo por encima de su EMA de 20 semanas | Fuente: TradingView

Dicho esto, una ruptura hacia este nivel representaría una ganancia de casi el 100% con respecto a los precios actuales.

El análisis del volumen también respalda los argumentos alcistas. Los patrones de acumulación indican que tanto los inversores minoristas como los institucionales están levantando sus tiendas ante la inminente subida.

Este tipo de comportamiento suele producirse antes de movimientos bruscos de los precios al alza.

Riesgos de un patrón bajista

Sin embargo, no todas las señales son alcistas. Algunos analistas han observado la presencia de una posible formación de cabeza y hombros en el gráfico diario de SEI. Este patrón tiende a indicar fuerza bajista y podría marcar el comienzo de un retroceso si se confirma.

En el momento de escribir estas líneas, SEI cotiza por debajo de su EMA de 9 días y de su SMA de 50 días. Esta es una señal de debilidad a corto plazo, a pesar de su posición por encima de la EMA de 20 semanas.

SEI se mantiene por debajo de sus EMA de 50 y 9 semanas | Fuente: TradingView

Dicho esto, si la línea del cuello del patrón se rompe, SEI podría retroceder hacia 0,22$-0,20$. Sin embargo, si los compradores entran con fuerza, sigue siendo posible un rebote hacia 0,30-0,32 dólares.

Esto significa que los operadores deben estar atentos. Las próximas sesiones podrían decidir si la pauta bajista se mantiene o queda invalidada por una nueva presión compradora.

Perspectivas del precio de SEI

SEI se encuentra actualmente en un punto de inflexión. Su resistencia en los niveles de soporte y la formación de un mínimo superior dan a los toros motivos para ser optimistas.

Una ruptura por encima de 0,40 dólares probablemente aceleraría las cosas y pondría los objetivos de 0,60 a 0,65 dólares al alcance de la mano.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos riesgos. Una ruptura por debajo de 0,25 dólares podría devolver el volante a los osos. Por ahora, sin embargo, el precio de SEI depende en gran medida de su capacidad para mantener el soporte y superar la resistencia.