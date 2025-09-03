Perspectivas Dogecoin: Movimientos de ballena, soporte clave e impacto de Sakura

Ideas clave

Una transferencia de 106 millones de dólares de DOGE a Binance fue una de las principales fuentes de la reciente volatilidad del activo.

Las ballenas de Dogecoin están reduciendo sus tenencias mientras que otras parecen estar acumulando.

El Proyecto Sakura podría cambiar Dogecoin a proof-of-stake e influir en su futuro.

Recientemente, Dogecoin saltó a la palestra después de que una sola ballena transfiriera 900 millones de tokens, por valor de más de 106 millones de dólares, a Binance.

La medida ha provocado inquietud entre los inversores. Muchos temen que pueda desencadenar una liquidación. Los precios cayeron bruscamente de 0,25 a 0,23 dólares en pocas horas.

Transferencias de ballenas y reacción del mercado

Las grandes transacciones suelen influir en el ánimo de los inversores, ya sea para bien o para mal. El monedero detrás de la transferencia en cuestión llevaba mucho tiempo inactivo. Esto indica que el inversor acaba de cambiar de estrategia.

Las ballenas de DOGEcoin siguen vendiendo sus monedas. Fuente: x

Además, la afluencia de DOGE a Binance ha sido una de las principales fuentes de temor de los inversores. La actividad del mercado de futuros ha mostrado esta preocupación, con un interés abierto en los contratos de Dogecoin que cayó un 8% en una sola sesión.

Sin embargo, el panorama no es unilateral. Los datos de la cadena indican que las ballenas acumularon más de 680 millones de DOGE en agosto. Esto demuestra que mientras algunos grandes jugadores recortan su exposición, otros compran la caída. El resultado es que el mercado se encuentra ahora atrapado entre la distribución y la acumulación.

La confianza se debilita y las ballenas recortan sus participaciones

Hasta ahora, las perspectivas del precio de Dogecoin se han visto empañadas por una reducción de las tenencias de ballenas. Las direcciones con entre 10 y 100 millones de DOGE poseen ahora algo más del 16% de la oferta, frente a casi el 17% en julio.

Este descenso muestra que el mercado en general se ha vuelto cauto, y que muchos inversores han optado por posiciones de menor riesgo. En la situación actual, DOGE también siente la presión.

Al mismo tiempo, la actividad de los mercados de futuros también ha disminuido. El interés abierto cayó de 5.350 millones de dólares en julio a unos 3.540 millones a finales de agosto. Esto significa que hay menos operadores dispuestos a apostar agresivamente.

Actividad en la cadena y demanda de los usuarios

Otra fuente de preocupación ha sido el fuerte descenso de la actividad en la red. Las direcciones activas diarias han experimentado un fuerte descenso desde junio. Pasaron de más de 500.000 a menos de 50.000 a finales de agosto.

Las direcciones activas diarias de Dogecoin han disminuido últimamente | Fuente: Glassnode

Este descenso en la participación de los usuarios demuestra que cada vez menos personas utilizan la red Dogecoin para enviar valor. Sin esta fuerte demanda de criptomoneda como medio de intercambio, es probable que el precio sufra aún más.

A pesar de ello, Dogecoin mantiene una zona técnica importante cerca de 0,21 $. Este nivel se alinea con las EMA de 100 y 200 días, creando un grupo de soporte vital para los alcistas.

Si se mantiene, los operadores esperan que Dogecoin tenga más margen de recuperación. Una ruptura por debajo, sin embargo, podría abrir un camino hacia 0,18 dólares o incluso 0,16 dólares.

El Proyecto Sakura y el futuro de Dogecoin

A pesar de los altibajos del mercado, la Fundación Dogecoin ha revelado el Proyecto Sakura. Esta propuesta tiene como objetivo la transición de DOGE de su actual modelo proof-of-work a proof-of-stake, al igual que la transición de la red Ethereum.

Según Timothy Stebbing, el cambio reforzará la seguridad general de la red. Ayudaría a reducir el riesgo de ataques del 51%. También permitiría a Dogecoin alcanzar su objetivo a largo plazo de convertirse en una moneda internacional.

La propuesta ha sido motivo de debate en las últimas semanas. Los partidarios argumentan que la estaca podría atraer el interés institucional y hacer que DOGE sea más sostenible. Por otro lado, los críticos afirman que un Dogecoin PoS se aleja de la visión original de la moneda como red de prueba de trabajo.

Sin embargo, si se implementa el Proyecto Sakura, podría cambiar por completo el papel de Dogecoin como memecoin y criptodivisa superior. Ayudaría al activo a ir más allá de su reputación como moneda meme.

Perspectivas técnicas y ruptura

Desde una perspectiva técnica, Dogecoin cotiza actualmente dentro de un patrón de triángulo simétrico cerca de 0,22 $. El nivel de resistencia superior se sitúa en 0,25 $, mientras que la base descansa en torno a 0,165 $.

Estas fases de consolidación suelen preceder a fuertes rupturas. Si DOGE se mantiene por encima de 0,21 $ y rompe al alza, los analistas esperan que el activo se mueva hacia 0,44 $, lo que representaría una ganancia del 170 %.

¿Podría Dogecoin estar ante un boom inminente? | Fuente: X

Analistas como Trader Tardigrade también señalan que los inversores podrían estar ante la «última oportunidad de invertir» antes de que se dispare el precio.

Sin embargo, si no logra defender el soporte, el precio podría situarse en la zona de 0,18 a 0,16 dólares. Los operadores se mantienen cautos pero alerta, vigilando de cerca estos niveles en busca de señales del próximo gran movimiento.