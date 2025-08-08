Novedades sobre el caso de la SEC: XRP supera los 3 $ a medida que la decisión Ripple-SEC se acerca al capítulo final

Ideas clave

XRP superó los 3 $ en medio del optimismo de los inversores en torno a la demanda de Ripple contra la SEC.

Ripple ha pagado una multa de 125 millones de dólares y ha retirado su apelación, pero la SEC aún no ha finalizado su parte.

Mientras tanto, el interés institucional está aumentando, con SBI Holdings de Japón solicitando un ETF de Bitcoin-XRP.

XRP vuelve a ser noticia una vez más. La criptomoneda cruzó recientemente la marca de los 3 $ el 7 de agosto, respaldada por un aumento en los volúmenes de negociación, especialmente de los intercambios coreanos.

Las expectativas de los inversores sobre el fin de la batalla legal entre Ripple y la SEC también han impulsado los precios.

Ahora, con el 15 de agosto fijado como fecha límite para que tanto Ripple como la SEC proporcionen una actualización conjunta al tribunal, los observadores del mercado se están preparando para lo que podría ser otro hito en el futuro de XRP.

El precio de XRP se dispara por el bombo del caso

XRP saltó un 3% en solo 24 horas, pasando de 2,91 $ a un máximo de 3,02 $ antes de establecerse en 2,98 $.

Este movimiento superó múltiples niveles de resistencia a corto plazo y fue respaldado por la creciente demanda de inversores de todo el mundo.

El precio de XRP se recupera | Fuente: TradingView

Según datos de TradingView, XRP se recuperó de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días en torno a 2,81 $ el 3 de agosto, y ahora se cotiza en torno a 3,03 $ al momento de escribir este artículo.

La ruptura del precio se produjo junto con la fortaleza en el lado técnico, combinada con dos desarrollos importantes:

En primer lugar, Ripple retiró su apelación con respecto a una sentencia judicial anterior. Y en segundo lugar, SBI Holdings de Japón solicitó un ETF de Bitcoin-XRP.

Ripple ha pagado la multa, pero la SEC tiene la última palabra

Ripple hizo dos movimientos importantes el 27 de junio. En primer lugar, la empresa retiró su apelación sobre la decisión del tribunal de que las ventas institucionales de XRP calificaban como valores. En segundo lugar, pagó la multa civil completa de 125 millones de dólares en garantía como se esperaba.

Ripple retiró su apelación el 17 de junio y está esperando que la SEC haga lo mismo | Fuente: X

Estos pasos demuestran que la empresa está dispuesta a cerrar el caso de larga duración. Sin embargo, en la ley estadounidense, ambas partes deben estar de acuerdo y presentar documentos conjuntos para que el asunto se resuelva por completo. Al menos en el sentido oficial.

Hasta ahora, la SEC aún no ha hecho su próximo movimiento, lo que ha mantenido la demanda oficialmente abierta.

Esto entonces plantea la pregunta:

¿Qué sucederá a continuación en el caso Ripple?

Para empezar, se espera que la SEC responda a esta presentación antes del 15 de agosto, lo que se considera una fecha límite flexible para la actualización judicial conjunta antes mencionada.

En este sentido, los expertos legales creen que la SEC tiene tres opciones.

La fecha límite del 15 de agosto se avecina | Fuente: X

En primer lugar, la agencia puede optar por retirar la apelación. También puede solicitar tiempo adicional o retrasarlo nuevamente (lo cual es poco probable, porque dañaría su credibilidad).

En resumen, si la SEC realmente da un paso atrás y pone fin al caso, podrían surgir varios resultados después.

Ripple podría reanudar las operaciones institucionales por completo, los 125 millones de dólares irán al Tesoro de los Estados Unidos y más de 1700 contratos confidenciales podrían hacerse públicos.

En general, cualquiera que sea el resultado, marcará la pauta para el estado regulatorio de XRP (ya sea como una mercancía o como un valor). En total, hasta que la SEC tome medidas formales, se espera que el precio de XRP permanezca en el limbo.

El caso de uso de XRP y la claridad legal parcial impulsan el atractivo

A pesar de que el caso se prolonga durante casi cinco años, XRP ha demostrado fortaleza en términos de apoyo de la comunidad y los inversores. El fallo inicial de la jueza Analisa Torres en 2023 ya proporcionó claridad regulatoria parcial.

Dividió la clasificación de XRP y etiquetó sus ventas institucionales como valores, al tiempo que autorizó sus ventas programáticas en los intercambios.

Esta área gris todavía ha permitido que el mercado trate a XRP como ambos: un activo parcialmente regulado, que ha sido una de las razones de sus fortalezas hasta ahora.

SBI Holdings de Japón planea un ETF de XRP pronto | Fuente: X

Mientras tanto, SBI Holdings de Japón, un partidario de Ripple desde hace mucho tiempo, solicitó un ETF de Bitcoin-XRP.

Más informes muestran que las corporaciones también están diversificando sus tesorerías con criptomonedas. De hecho, algunos están prometiendo hasta 1000 millones de dólares en compras de XRP.

Este tipo de comportamiento institucional es otra muestra de lo alto que está destinado a volar XRP, una vez que se haya logrado la claridad regulatoria y se haya puesto fin al caso en curso.