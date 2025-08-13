Metaplanet amplía sus participaciones en BTC a 1.850 millones de dólares tras su última compra

Ideas clave

La japonesa Metaplanet ha añadido otros 518 BTC por valor de 61,4 millones de dólares a su tesorería. Ahora posee 18.113 BTC en total.

La estrategia Bitcoin de la empresa ha proporcionado un rendimiento del 468,1% en BTC este año.

La empresa financia sus compras sin grandes endeudamientos ni dilución, como es la Estrategia.

Metaplanet ha hecho otro chapoteo en las aguas de Bitcoin con una compra adicional de 518 BTC. Se adquirió por unos 61,4 millones de dólares. La empresa, que cotiza en la Bolsa de Tokio, anunció que la compra se realizó a un precio medio de 118,519 dólares por moneda.

Esto significa que la empresa tiene una reserva total de Bitcoin de 18.113 BTC. Su valor es de aproximadamente 1.850 millones de dólares según los precios actuales del mercado.

Detalles de la última adquisición de Bitcoin por parte de Metaplanet

Según la información revelada, la compra de 518 BTC costó 9.086 millones de yenes, o 61,4 millones de dólares estadounidenses. Esta última compra ha elevado la inversión total en Bitcoin de Metaplanet a unos 270.364 millones de yenes. La empresa realizó esta compra a un precio medio de 101.911 dólares por Bitcoin.

MetaPlanet adquiere 518.000 millones más en BTC | Fuente: X

También convierte a Metaplanet en uno de los mayores tenedores corporativos de Bitcoin del mundo. La empresa comparte este escenario con otros cinco monolitos de Bitcoin como MicroStrategy y Marathon Digital. La agresiva acumulación de la empresa forma parte de su estrategia de operaciones de tesorería de Bitcoin.

Se puso en marcha en diciembre del año pasado. Hasta ahora, la financiación de estas compras procede de una mezcla de emisiones de acciones, bonos a interés cero, warrants e ingresos de explotación.

La financiación creativa apoya el crecimiento

El enfoque de Metaplanet para financiar sus compras de Bitcoin ha llamado la atención por su creatividad. La empresa utiliza herramientas de capital de bajo coste y evita un fuerte endeudamiento al tiempo que minimiza la dilución de los accionistas.

Este enfoque altamente disciplinado ha permitido una acumulación agresiva de Bitcoin sin comprometer la estabilidad financiera. Los inversores siguen de cerca esta estrategia y consideran que la empresa es un valor representativo de Bitcoin de alta convicción.

La rentabilidad de BTC muestra un fuerte rendimiento

El rendimiento de BTC es una de las métricas más populares para seguir la estrategia de Metaplanet. Esta métrica mide el cambio porcentual en Bitcoin por acción totalmente diluida, menos los efectos de la emisión de nuevas acciones.

Muestra claramente lo bien que la empresa está aumentando sus participaciones en Bitcoin. En concreto, del 1 de julio al 12 de agosto, el rendimiento de BTC de la empresa fue del 26,5%. Los resultados anteriores fueron aún más impresionantes: el cuarto trimestre del año pasado alcanzó el 309,8% y el segundo el 129,4%.

En lo que va de año, el rendimiento de BTC ha alcanzado un impresionante 468,1%. En el trimestre actual, la ganancia de BTC se ha calculado en 3.549 BTC. Esto equivale a una ganancia de BTC ¥ de 63.195 millones de yenes.

Efectos en el mercado y perspectivas estratégicas

La acumulación de Bitcoin por parte de Metaplanet demuestra una gran confianza en la fortaleza del activo a largo plazo. Su enfoque funciona bien con las empresas que adoptan Bitcoin como cobertura frente a la inflación y la devaluación de la moneda.

Los analistas del sector creen que los métodos de Metaplanet son similares a la estrategia a largo plazo de MicroStrategy, pero con mayor énfasis en la captación creativa de capital.

Metaplanet ha recurrido a bonos a interés cero y a instrumentos de capital para mantener su flexibilidad financiera. Al mismo tiempo, persigue una acumulación agresiva. La dirección de Metaplanet ha declarado que la estrategia de adquisición de Bitcoin continuará.

También es posible que utilice más herramientas de financiación para estas compras con el fin de aprovechar las ahora favorables condiciones del mercado. Si el precio del Bitcoin sigue subiendo, Metaplanet podría ascender aún más en la clasificación de empresas.

El papel de Bitcoin en la transformación de Metaplanet

El paso de Metaplanet a Bitcoin a finales del año pasado supuso un cambio importante en su identidad corporativa. La empresa era antes un negocio centrado en la hostelería. Sin embargo, ahora es reconocida como uno de los mayores participantes institucionales en el espacio de las criptomonedas.

Esto muestra un cambio más amplio en el mercado, donde Bitcoin se ve más como un activo de reserva estratégico. Metaplanet, al añadir 518 BTC a sus reservas, ha reiterado su compromiso con Bitcoin como parte de su modelo de negocio.

Metaplanet es ahora uno de los compradores corporativos de Bitcoin más agresivos. Esto ha reforzado la presencia de Japón en la adopción de criptomonedas.