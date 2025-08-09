Los aranceles de Trump amenazan el crecimiento de los mineros de BTC en EE. UU.

Ideas clave

Los nuevos aranceles recíprocos de Trump están elevando el coste de los equipos de minería. Este es un problema que está afectando a los mineros de BTC de EE. UU.

También hay un aumento continuo de los derechos de importación, lo que puede llevar a un éxodo de operaciones mineras al extranjero.

La fabricación nacional está aumentando, pero incluso esta se enfrenta a problemas en la cadena de suministro.

La nueva ola de aranceles de Trump ha golpeado duramente a los mercados financieros. Sin embargo, los mineros de Bitcoin con sede en EE. UU. también podrían estar sintiendo el calor. Estos aranceles tienen como objetivo corregir lo que Trump describe como “décadas de comercio injusto.”

Sin embargo, tienen efectos dominó que siguen afectando a la industria de las criptomonedas. Las nuevas normas comerciales entraron en vigor el 7 de agosto. Se han dirigido a más de 90 países y han aumentado masivamente el coste de la importación de equipos de minería.

Aunque estos aranceles no están dirigidos a las criptomonedas, el sector sigue sufriendo las consecuencias por extensión.

Los mineros de BTC se preparan para el impacto

Los aranceles incluyen una considerable tasa del 19% sobre los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC). Los ASIC más afectados por este desarrollo incluyen los de los principales países fabricantes como Indonesia, Malasia y Tailandia.

Cuando se añaden derechos estándar adicionales a la mezcla, la tasa arancelaria efectiva para estas naciones se dispara hasta el 21,6%.

Los aranceles de Trump golpean duramente a los mineros de Bitcoin con sede en EE. UU. | Fuente: X

La situación es aún peor para China, otro importante productor de ASIC. Si bien el arancel base es del 10%, la prima adicional del 20% eleva el total al 57,6%.

Esta cifra es inferior a las propuestas anteriores. Sin embargo, siguen haciendo de EE. UU. uno de los lugares menos atractivos para importar hardware de minería.

La fabricación nacional está creciendo, pero…

Los mineros y fabricantes de ASIC de EE. UU. están tomando una ruta alternativa para contrarrestar la subida de los costes. Por ejemplo, Luxor Technology está ayudando a los clientes a asegurar máquinas a través de asociaciones de producción en tierra. Esto incluye un acuerdo de montaje nacional con MicroBT, un gigante chino de equipos de minería.

Sin embargo, la fabricación completa de equipos de minería en EE. UU. tardará en ser lo suficientemente competitiva como para evitar estos problemas arancelarios. Debido a este problema, los mineros con sede en EE. UU. están considerando la expansión a otros países como Canadá, el norte de Europa y América Latina.

Estos países tienen derechos de importación más bajos y, en algunos casos, electricidad más barata. Esto significa que ofrecen mejores márgenes en términos de beneficio y mantenibilidad. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta la reciente reducción a la mitad de Bitcoin y su economía más dura.

Otras regiones que podrían hacerse con el dominio de la minería de Bitcoin

Rusia, en particular, podría beneficiarse. Según los analistas del sector, el país puede adquirir máquinas más baratas. Ya está atrayendo capital de China y Occidente. Con el tiempo, los mineros saldrán de EE. UU. en gran número y cambiarán por completo el mapa de la potencia de cálculo.

Según los datos de The Chain Bulletin, EE. UU. es la superpotencia minera del mundo. Tiene una tasa de hash combinada de 340,96 Eh/s.

EE. UU. ostenta actualmente el dominio de la minería | Fuente: The Chain Bulletin

Sin embargo, le siguen otras regiones como Kazajistán y China con 119 Eh/s y 190 Eh/s, respectivamente. Rusia, por su parte, posee solo el 4,66% de la tasa de hash mundial. Se compara con el 37,8% de EE. UU., el 13,22% de Kazajistán y el 21,11% de China.

Sin embargo, la rotación de capital de EE. UU. a Rusia ya está ocurriendo. Tiene una posibilidad real de ganar más dominio minero mundial si las tendencias actuales persisten.

Mineros de EE. UU. vendiendo o reduciendo su escala

Las consecuencias ya son visibles. Greenidge Generation, un minero que cotiza en el Nasdaq, recientemente anunció que está vendiendo su instalación de Mississippi apenas un año después de su lanzamiento.

A pesar de los planes anteriores para ampliar el sitio, la empresa se enfrenta a presiones financieras y a retos relacionados con los aranceles. Estos la están empujando a vender.

Muchos mineros que compraron equipos durante el auge de 2021 se enfrentan a graves consecuencias. Los precios del hash posteriores a la reducción a la mitad siguen siendo bajos, lo que significa que los mineros ganan menos por la misma tasa de hash.

Cuando se combina con la subida de los precios del hardware inducida por los aranceles, la situación se está volviendo insostenible para algunos.