Las altcoins están ahora en su nivel más sobrevendido de la historia, según un analista

Ideas clave

Bitcoin ha formado una cruz dorada, que es una gran señal para un regreso alcista.

Los analistas afirman que las altcoins se encuentran en niveles históricamente sobrevendidos y apuntan a una reversión.

Los operadores están atentos al RSI y a las medias móviles en busca de la confirmación de un rebote del mercado.

Bitcoin ha formado una cruz dorada recientemente, que es una señal técnica que a menudo está vinculada a fuertes subidas de precios. Este cruce dorado se ha producido justo cuando la media móvil de 50 días ha subido por encima de la media móvil de 200 días.

Al mismo tiempo, los analistas señalan que el mercado de altcoin se encuentra actualmente en su nivel más sobrevendido de la historia.

Dicho esto, el mercado en general podría prever un posible repunte en breve.

Las altcoins están más sobrevendidas que nunca

Mientras que el crecimiento de Bitcoin se muestra fuerte, las altcoins cuentan una historia diferente. Los analistas señalaron recientemente que el mercado de altcoins está en «su punto más sobrevendido de la historia».

Las lecturas del Índice de Fuerza Relativa (RSI) en múltiples marcos temporales han caído por debajo de 30, y han confirmado que el mercado está experimentando una presión de venta extrema.

Las altcoins se encuentran actualmente en su nivel más sobrevendido de la historia | Fuente: X

El Altcoin Season Index (ASI), que mide los márgenes entre Bitcoin y las altcoins, se sitúa actualmente en 45/100. Históricamente, el mercado de las altcoins ha tendido a acercarse a la marca 50/100 justo antes de los grandes repuntes de al menos dos de las últimas rachas alcistas. En ambos periodos, el dominio de las altcoins aumentó a medida que el capital se alejaba del Bitcoin.

Ethereum se está mostrando especialmente fuerte. Las entradas en ETF de más de 9.000 millones de dólares han elevado su cuota de mercado al 57,3%. La relación ETH/BTC también ha salido de un rango a largo plazo, lo que indica que Ethereum podría empezar a superar su rendimiento en los próximos meses.

Solana ha atraído últimamente 1.720 millones de dólares en capital institucional, mientras que los usuarios activos diarios han aumentado un 20% a pesar de la bajada de precios.

Estos signos indican que la actividad en la cadena se mantiene firme, incluso durante los periodos de recesión.

Implicaciones comerciales y niveles de precios a vigilar

El cruce dorado por sí solo no es suficiente para confirmar una tendencia. Los operadores siguen atentos para ver si Bitcoin puede mantenerse por encima de la media móvil de 200 días con un volumen creciente. Esto significa que un movimiento fuerte con un soporte sólido validaría la señal alcista.

Los operadores de altcoin también están buscando una subida del RSI por encima de 30 mientras que el precio muestra una divergencia positiva.

Los analistas están atentos a una recuperación del RSI con fuertes volúmenes | Fuente: TradingView

Esta combinación se ha producido históricamente antes del agotamiento de las ventas, y podría ser una de las que haya que vigilar. Los datos en cadena ya respaldan esta opinión y muestran una disminución de las reservas de divisas y un aumento de la acumulación de ballenas.

Ethereum cotiza actualmente cerca de los 4.500 dólares y tiene un volumen diario de operaciones de 15.000 millones de dólares. Dicho esto, si la criptodivisa sigue manteniendo este nivel, podría producirse un repunte hasta los 5.000 dólares a corto plazo.

Impulsores generales del mercado

Las condiciones macroeconómicas podrían ser importantes para confirmar el rebote. Si la Reserva Federal da señales de estar abierta a un recorte de tipos a finales de año, la liquidez podría fluir hacia activos de riesgo como las criptomonedas.

La adopción institucional es otro motor. Los ETF de Bitcoin cuentan actualmente con 139.000 millones de dólares en activos gestionados y han registrado entradas constantes. Históricamente, el aumento de la liquidez de Bitcoin tiende a extenderse a las altcoins durante las fases alcistas.

El mercado de ETF de Bitcoin cuenta actualmente con más de 139.000 millones de dólares en activos netos totales | Fuente: Soso Value

Las correlaciones con los mercados tradicionales también son otro parámetro a tener en cuenta. La correlación actual de Bitcoin con el S&P 500 es de 0,7. Esto significa que cualquier movimiento positivo en la renta variable podría provocar ganancias en las criptomonedas. Esto significa que cualquier movimiento positivo en la renta variable podría provocar ganancias en las criptomonedas.

Lo que los operadores deben vigilar

Los operadores deberían hacer un seguimiento de métricas como las recuperaciones del RSI, los picos de volumen y las divergencias de precios en Bitcoin y las altcoins. Las rupturas por encima de los niveles de resistencia en los pares ETH/BTC podrían confirmar un cambio de impulso hacia las altcoins.

Proyectos de primera línea como Ethereum, Solana, Chainlink y Uniswap pueden presentar entradas más seguras en comparación con tokens más pequeños. Estos activos tienden a recuperarse más rápido durante los repuntes del mercado y podría merecer la pena vigilarlos.

Hasta ahora, la configuración del mercado en el cuarto trimestre se asemeja a las condiciones observadas antes de temporadas anteriores de altcoin. Aunque sigue habiendo riesgos importantes, los datos históricos muestran que los niveles extremos de sobreventa suelen preceder a fuertes repuntes.

Si se repiten los patrones históricos, la combinación de una ruptura del Bitcoin y la infravaloración de las altcoin podría crear algunas de las mejores oportunidades del mercado hasta la fecha.