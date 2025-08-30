La tendencia del Tesoro Ethereum aumenta a medida que las empresas abandonan el Bitcoin

Ideas clave

Las empresas públicas poseen ahora más de 12.000 millones de dólares en tesorerías de Ethereum, lo que supone más del 2% de la oferta de ETH.

Empresas como BitMine Immersion Technologies y SharpLink Gaming lideran el repunte.

El rendimiento de las estacas y el crecimiento de DeFi son algunos de los motores del aumento de Ethereum en los balances de las empresas.

Los tesoros de Ethereum se están convirtiendo en una parte importante de la vida empresarial este año, especialmente.

Durante años, MicroStrategy fue uno de los grandes protagonistas con sus reservas centradas en Bitcoin. Sin embargo, ahora parece que las mareas están cambiando. Cada vez son más las empresas públicas que acumulan Ethereum como principal activo de tesorería.

La tendencia actual del Tesoro

Según The Block, las empresas que cotizan en bolsa poseen actualmente más de 12.000 millones de dólares en ETH. Esto representa más del 2% de la oferta total.

Si añadimos los ETF y los fondos privados, el control institucional supera ahora el 10% de ETH en circulación. La magnitud de este giro demuestra hasta qué punto ha crecido el estatus de Ethereum a lo largo de los años:

No sólo como moneda digital, sino como reserva corporativa estratégica.

Principales empresas que crean tesoros en Ethereum

Según StrategicETHReserve, BitMine Immersion Technologies (BMNR) es actualmente el líder del movimiento de tesorería de Ethereum. La empresa lanzó su programa de tesorería hace solo unos meses y ahora posee más de 1,7 millones de ETH.

Este alijo está valorado en unos 7.900 millones de dólares, y BitMine ha declarado públicamente que planea asegurarse el 5% del suministro de Ethereum.

SharpLink Gaming (SBET) comenzó con ETH casi al mismo tiempo en junio haciendo de Ethereum su principal reserva de tesorería. Ha adquirido más de 740.000 ETH por valor de unos 3.200 millones de dólares y solo es superada por BitMine.

Otros actores son BTCS Inc. (BTCS), que posee más de 70.000 ETH como parte de su estrategia de negocio basada en la blockchain, y Bit Digital (BTBT), que pasó completamente de la minería de Bitcoin a la estaca de Ethereum tras asegurarse más de 120.000 ETH.

EthZilla planea recaudar 10.000.000 $ para comprar ETH | Fuente: X

Por último, ETHZilla Corporation (ETHZ) acumuló más de 102.000 ETH mientras lanzaba un programa de recompra de acciones, y GameSquare Holdings (GAME) destinó enormes reservas de ETH a respaldar sus proyectos Web3 y NFT.

Perspectivas del precio de Ethereum en medio de la acumulación de empresas

Ethereum tocó recientemente nuevos máximos cerca de 4.884 dólares antes de mostrar signos de fatiga.

Mientras esto sucedía, los analistas observaron divergencias bajistas en el RSI del gráfico diario, lo que indicaba una corrección a corto plazo hacia los 4.100 dólares. En el momento de escribir estas líneas, Ethereum tiene actualmente sus niveles de soporte más importantes en 4.400-4.450 dólares, mientras que un impulso por encima de 4.800 dólares confirmaría un impulso renovado.

Los datos en cadena muestran que la negociación de futuros se está sobrecalentando, especialmente tras el discurso del presidente de la FED, Jerome Powell, en Jackson Hole. Sin embargo, a pesar de ello, la demanda a largo plazo de los treasuries está apuntalando la fortaleza del activo a largo plazo.

Mags ve a Ethereum alcanzando los 15.000 dólares en este ciclo | Fuente: X

El analista Mags señaló recientemente que Ethereum tiene bastantes posibilidades de subir hacia la zona de los 15.000 dólares a medio y largo plazo.

El analista señaló que durante el último ciclo, cuando Ethereum rompió por encima de su ATH anterior, subió un +211% y alcanzó un máximo en la zona de fibonacci de 3,618.

Dice que la misma tendencia se está repitiendo, esta vez con el mismo nivel de retroceso de Fibonacci en 15.650 dólares. En otras palabras, Ethereum tiene muchas posibilidades de alcanzar los 15 dólares si la historia se repite.

El analista también señaló que incluso si ETH sube sólo la mitad hacia este nivel, podría terminar en cualquier lugar entre $ 10,146- $ 11,600. Mags terminó diciendo que los objetivos conservadores para ETH se sitúan actualmente en el nivel de extensión de 1,618 Fib en 7.500 $.

El camino que queda por recorrer para los bonos del Tesoro de Ethereum

El auge de los bonos del Tesoro Ethereum demuestra que las finanzas corporativas están cambiando enormemente, y las empresas no solo buscan una cobertura contra la inflación. Están adoptando activamente ETH por su ecosistema y su rendimiento.

Todavía hay que tener en cuenta algunos retos, como la volatilidad de los mercados y los cambios normativos. Sin embargo, la dirección está clara.

A medida que más empresas adoptan Ethereum, es probable que la criptodivisa aumente su dominio en los próximos años.