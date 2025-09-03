La subida del SEI cobra impulso y el cruce de EMA confirma su ruptura

Ideas clave

SEI lleva ocho semanas seguidas de salidas de divisas, lo que demuestra que tiene una acumulación importante.

A pesar del cruce alcista de las EMA de 100 y 200 días, los precios han bajado.

Los analistas ven 0,3 $ como zona de compra, con 0,35 $-0,37 $ como niveles de resistencia clave.

SEI se ha mantenido estable cerca del nivel de precios de 0,3 dólares. Esto se produce a pesar de un cruce alcista entre dos EMA clave en su gráfico.

A pesar de que el mercado en general se tambalea últimamente, SEI ha resistido. Ha ganado más de un 45% en tres meses, y un 6,3% en la última semana.

Salidas de divisas SEI

Según datos de Coinglass, los flujos netos de SEI han sido negativos durante la última semana. Solo en los siete días anteriores se retiraron 11,28 millones de dólares de Binance.

Esta tendencia supone la segunda mayor salida semanal desde el máximo de julio. Además, a pesar de la lentitud de los precios, estos movimientos constantes tienden a mostrar presión compradora y convicción a largo plazo entre los tenedores.

Las salidas de divisas para SEI muestran una acumulación constante de inversores | Fuente: Coinglass

Esto se produce en medio del reciente lanzamiento de Mónaco de Sei. Se trata de una capa de negociación de grado Wall Street diseñada para uso institucional. El CBOE también solicitó recientemente un ETF de Sei con estacas canarias.

Ambos acontecimientos han puesto de manifiesto el creciente interés de los grandes inversores por la SEI.

La actividad en la cadena también respalda esta tendencia. Según Santiment, las direcciones activas han aumentado casi un 8.000% desde el lanzamiento del proyecto. Además, los datos de DefiLlama muestran que el Valor Total Bloqueado (TVL) de la red se acerca a los 626 millones de dólares.

La subida de la cotización del SEI se apoya en un cruce alcista de las EMA

Una de las principales razones del optimismo creciente son las señales técnicas de los gráficos. Según el gráfico diario, la EMA de 100 días acaba de superar a la EMA de 200 días. Esta tendencia se conoce como cruce alcista, y los operadores ven en este patrón una confirmación alcista.

SEI muestra un cruce alcista entre 100/200 EMAs | Fuente: TradingView

Los operadores oscilantes suelen utilizar el cruce de EMA para validar una tendencia alcista a medio plazo. También cabe señalar que un cruce de 100 días/200 días es poco frecuente y suele mostrar una mayor convicción del mercado.

Al mismo tiempo, los vendedores en corto están aumentando su exposición. Durante la semana pasada, sólo Bitget registró 37,34 millones de dólares en nuevas posiciones cortas contra SEI. Esto se compara con 26,15 millones de dólares en posiciones largas.

SEI Niveles de precios a vigilar

SEI cotiza cerca de 0,3 $ y se mantiene justo por encima del soporte local de 0,29 $. Los niveles entre 0,25 y 0,3 dólares han actuado repetidamente como zona de compra para los operadores alcistas.

El analista Ali Martínez señaló recientemente que SEI está reflejando el comportamiento de los precios de Sui a finales del año pasado. Cree que SEI podría estar «presagiando» un repunte similar, basándose en patrones gráficos e indicadores de impulso comparables.

Sei presagia a Sui | Fuente: X

Si esta tendencia se mantiene, la criptodivisa podría alcanzar los 0,35 $ a medio plazo. Si Sei rompe por encima del nivel de precios de 0,35 $, se abrirán los 0,37 $ antes de los 0,42 $.

También cabe destacar que el nivel de 0,35 $ es un nivel de resistencia históricamente fuerte. En cualquier caso, una ruptura limpia por encima de 0,35 dólares sacudiría la estructura del mercado a favor de los alcistas. Se abriría el camino hacia máximos más altos.

El interés institucional pone a la SEI en el punto de mira

La combinación del lanzamiento de Mónaco y la presentación de ETF por parte de la CBOE ha dado a SEI fuerza en términos de posición de mercado. Mónaco puede gestionar operaciones a gran escala al tiempo que ofrece apoyo a los RWA.

Esto significa que la Red Sei tiene una ventaja natural sobre sus competidores, que se centran principalmente en la actividad DeFi más pequeña. Analistas como Byzantine General señalan que la estabilidad de SEI durante la debilidad general del mercado ha reforzado la confianza de los operadores.

«La SEI tiene una pinta increíble», dice el General Bizantino | Fuente: X

Aún así, existen algunos riesgos. Si SEI cae por debajo de 0,29 $, la configuración alcista a corto plazo podría debilitarse. Esto daría a los cortos un alivio temporal antes de que los toros busquen recargar posiciones. SEI no está mostrando fortaleza en todos los sentidos, pero su estabilidad está intacta.