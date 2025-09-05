La solana supera los 200 dólares en medio de múltiples señales alcistas

Ideas clave

Solana parece haber vuelto a la acción y acaba de superar los 200 dólares.

El análisis técnico muestra una resistencia en 213 $ y una posible subida hacia 228 $ o incluso 255 $.

Factores como el aumento de los volúmenes negociados, las liquidaciones de posiciones cortas y el interés institucional mantienen a Solana en el punto de mira.

El precio de la solana ha superado recientemente el nivel de los 200 dólares por primera vez desde principios de agosto. Este repunte alcista se debe a la fortaleza técnica y a otros factores.

En los dos últimos meses, Solana ha subido más de un 37%. El último impulso por encima de 200 dólares ha confirmado su repunte veraniego. También plantea la cuestión de si el token puede superar los siguientes niveles de resistencia.

Solana Precio Niveles técnicos a vigilar

Los gráficos muestran que la acción del precio de Solana parece sólida. Durante las últimas dos semanas, el token cruzó hitos importantes. Esto incluye el retroceso de Fibonacci del 23,6% en $199,57 y la SMA de 30 días en $182,09.

Los indicadores también respaldan la tendencia alcista, según los gráficos. El MACD, por ejemplo, muestra un cruce alcista. Por otro lado, el índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en niveles neutrales, cerca de 55.

Solana ha superado los 211 dólares y apunta a máximos | Fuente: X

Esto significa que Solana puede seguir subiendo sin entrar en territorio de sobrecompra. Las perspectivas a corto plazo para el activo también muestran $213 como la próxima resistencia significativa. Si Solana supera este nivel, el próximo objetivo serán los $228.

Por el contrario, el soporte se encuentra ahora cerca de los 196 $ y aún más profundo en los 185 $. Esto significa que estos niveles podrían volver a ponerse a prueba si el precio no logra consolidarse por encima de 200 $.

La rotación de altcoin mantiene a Solana en el punto de mira

En el momento de escribir estas líneas, Bitcoin cotiza en torno a los 110.000 dólares y Ethereum ronda los 4.700 dólares. Debido a este panorama, los operadores están moviendo capital hacia altcoins como Solana.

Los inversores se están centrando en fichas más volátiles. Estos activos ofrecen un potencial alcista más sustancial a corto plazo. Esta rotación refleja el creciente apetito por el riesgo en el mercado.

El interés abierto en las criptomonedas perpetuas ha ascendido a 936.000 millones de dólares, lo que respalda esta tendencia. Solana, en particular, se ha beneficiado de esta rotación. Además, los operadores se están amontonando en posiciones de futuros y al contado para captar todo el valor posible.

La SEC mantiene actualmente una pausa sobre los ETF de Solana | Fuente: X

Sin embargo, actualmente hay un viento en contra. La SEC estadounidense ha aplazado hasta octubre las decisiones sobre varias solicitudes de ETF de altcoin.

Los ETF de Bitcoin y Ethereum ya atraen miles de millones en flujos institucionales. Sin embargo, Solana sigue a la espera de una aprobación que podría desbloquear una nueva oleada de demanda.

Las liquidaciones a corto alimentan el rally

Los datos de Coinglass muestran que los inversores en Solana se vieron recientemente afectados por una oleada de liquidaciones de posiciones cortas cuando Solana superó los 200 $. También se liquidaron más de 754.000 dólares en posiciones cortas, frente a 638.000 dólares en posiciones largas.

Las liquidaciones de Solana han sido especialmente fuertes últimamente | Fuente: Coinglass

Bolsas como Hyperliquid y Bybit registraron las mayores liquidaciones. Esto demuestra cuántos operadores habían apostado contra Solana en niveles de resistencia significativos. Ahora que esas posiciones han sido forzadas a salir, el camino hacia un terreno más alto será probablemente más fácil para los toros.

Los analistas ven a Solana con un objetivo de 213 dólares y más.

Los analistas del mercado siguen divididos sobre hasta dónde puede subir Solana en este rally. Sin embargo, la mayoría coincide en que 213 $ es el campo de batalla más cercano. El criptoanalista Lark Davis señaló que Solana ha sido rechazada tres veces a 205 dólares.

Los mínimos más altos y la presión compradora han provocado una ruptura por encima de esta zona. Sin embargo, la zona de 255 $ es el siguiente objetivo técnico más fuerte.

Lark Davis dice que 255 dólares es el próximo objetivo | Fuente: X

Otros analistas coinciden en que el volumen de negociación respalda esta opinión. El volumen diario de negociación de Solana se ha disparado más de un 45%, hasta superar los 12.000 millones de dólares. Esto significaría que los inversores están inyectando fondos en el activo y apuestan por una mayor subida.

Los indicadores técnicos apoyan la estabilidad

Más que la acción del precio, los indicadores siguen mostrando fortaleza. Según los gráficos diarios, el histograma MACD ha dado un giro positivo y confirma la fortaleza a favor de los alcistas.

El RSI se mantiene neutral y alcista entre 55 y 58 puntos. Esto deja espacio para nuevas subidas antes de alcanzar las condiciones de sobrecompra.

Las señales en cadena también parecen buenas. El volumen de operaciones aumenta constantemente y Solana rebota con fuerza desde su línea de tendencia ascendente. Estas recuperaciones limpias muestran compras activas cada vez que el precio cae, lo que refuerza aún más los argumentos alcistas.