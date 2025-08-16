La FED apunta a una bajada de tipos y el dólar cae tras los datos del IPC

Puntos clave

Los datos de inflación publicados anteriormente en Estados Unidos han sido más suaves de lo habitual, lo que ha impulsado las expectativas de un recorte de tipos en septiembre.

También intervendrán Raphael Bostic y Thomas Barkin, de la Reserva Federal, y los operadores valoran en un 94% la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos.

Los mercados están atentos a los próximos discursos de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la orientación de la política monetaria.

La FED se encuentra bajo presión para recortar sus tipos de interés. Esto se debe especialmente a que los datos de inflación de EE.UU., más suaves, han sido una importante fuente de optimismo. Por ejemplo, el índice de precios al consumo de julio subió sólo un 0,2% intermensual y un 2,7% interanual.

Esta cifra se situó por debajo de las expectativas. Los operadores reaccionaron rápidamente y han aumentado la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre hasta el 94%. La probabilidad era del 85% antes del informe.

Reacción del mercado a las especulaciones sobre una bajada de tipos de la FED

Algunos analistas consideran posible un recorte de 50 puntos básicos si los datos del mercado laboral muestran una mayor debilidad. El siguiente informe de empleo podría ser el factor decisivo para el tamaño del recorte.

La debilidad de los datos de inflación también llevó al índice del dólar estadounidense por debajo de 98,00 puntos. Esto supuso un cambio de tendencia con respecto a las últimas subidas. En particular, la renta variable estadounidense subió el martes, ya que los inversores valoraron la probabilidad de recortes de tipos.

El S&P 500 subió un 1,14%, el Dow Jones un 1,16% y el Nasdaq 100 un 1,38%, alcanzando nuevos máximos. La subida de Wall Street se vio impulsada por la creencia de que la reducción de los costes de endeudamiento podría prolongar el crecimiento de los beneficios empresariales y respaldar las valoraciones.

Asia vio cómo sus principales índices hacían lo propio, con el Japan 225 marcando un nuevo máximo por encima de los 43.000 puntos. Por su parte, el índice de referencia de Hong Kong ganó un 1,3%. Los mercados chinos también registraron sólidos avances, apoyados por los buenos resultados empresariales.

Los discursos de la FED en el punto de mira

La atención se centra ahora en los comentarios de los funcionarios de la Fed previstos para hoy. Según los informes, Austan Goolsbee, miembro con derecho a voto del FOMC, hablará a las 17:00 GMT.

Fuente: x

Sus comentarios podrían dar a los inversores una idea de la intensidad con la que el Comité se inclina por relajar la política monetaria. También está previsto que intervengan Raphael Bostic y Thomas Barkin. Sin embargo, los efectos de sus comentarios pueden ser limitados, ya que no son votantes actuales.

Los inversores estarán atentos a cualquier señal que confirme (o desafíe) las expectativas del mercado de un agresivo recorte de tipos. La verdadera prueba, sin embargo, llegará a finales de este mes, cuando el presidente de la FED, Jerome Powell, hable en el Simposio de Jackson Hole.

Recortes de tarifas y sus efectos

Un recorte de los tipos por parte de la FED podría reducir los costes de los préstamos para hogares y empresas. Los tipos hipotecarios, las TAE de las tarjetas de crédito y los préstamos a empresas probablemente bajarán si el banco central reduce su tipo de referencia.

Unos tipos más bajos pueden debilitar el dólar y hacer que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas en el extranjero. Sin embargo, pueden hacer subir los precios de materias primas como el petróleo y el oro, que se cotizan en dólares.

Es probable que el resto del mundo también sienta los efectos. Por ejemplo, los mercados emergentes podrían beneficiarse de las entradas de capital, ya que los inversores buscan rendimientos más altos fuera de EE.UU. Si los recortes de tipos se producen demasiado deprisa, podrían alimentar burbujas de activos si la liquidez crece sin control.

Las materias primas y las criptomonedas se unen al rally

Hasta ahora, los precios de las materias primas han mostrado señales contradictorias. Por ejemplo, el crudo WTI cayó hacia los 63 dólares por barril, mientras que el oro se acercó a los 3.330 dólares por onza. La plata se estabilizó en torno a los 37,50 dólares tras caer a principios de semana.

Las criptodivisas también reaccionaron, con ETH subiendo un 8,67% y cotizando cerca de su máximo histórico a medida que crece la adopción institucional. Bitcoin ha subido en torno a un 1,19%. Al mismo tiempo, altcoins como Solana, Cardano y Dogecoin también están en verde.

Ethereum lideró las ganancias de criptomonedas al mejorar el apetito por el riesgo |Source: CoinMarketCap

Algunos movimientos corporativos impulsaron aún más el sentimiento. Bitmine Immersion ha revelado recientemente una gran cantidad de participaciones en Ether. Al mismo tiempo, 180 Life Sciences se renombró como «ETHZilla» tras recibir una inversión de Peter Thiel.

¿Qué ver después?

La atención se centra ahora en los comentarios de hoy de la Reserva Federal y en los datos de mañana sobre el índice de precios a la producción en Estados Unidos. Ambos datos ayudarán a los analistas a precisar sus expectativas para septiembre.

Por otra parte, el informe de nóminas no agrícolas de principios de septiembre es otro acontecimiento de riesgo que hay que tener en cuenta. En este contexto, cualquier sorpresa en el crecimiento del empleo podría poner en entredicho la casi certeza de un recorte. Sin embargo, el mercado considera en general que la relajación es inevitable.

Los inversores estarán atentos a los acontecimientos políticos durante el próximo mes. Esto se debe a que los comentarios de la Casa Blanca sobre demandar al presidente de la FED, Powell, han creado rumores sobre la independencia del banco central.