La carrera alcista de las criptomonedas podría prolongarse hasta 2027 en medio del aumento de la aprobación de ETF

Ideas clave

Los analistas predicen un mercado alcista de criptomonedas de varios años de duración.

Según Nate Geraci, las «compuertas de los ETF de criptomonedas al contado» se abrirán en los próximos dos meses.

Varios plazos de la SEC se sitúan ahora en octubre, y pueden determinar lo que viene para el mercado.

El mercado de criptomonedas se enfrenta actualmente a un descenso del sentimiento. Sin embargo, la tendencia alcista sigue intacta en general. Los analistas creen que el ciclo actual podría durar mucho más que la pauta de cuatro años.

La firma de corretaje Bernstein predice incluso que esta carrera alcista puede prolongarse hasta 2027 o más allá. Esto depende de que se abra una «compuerta» de aprobaciones de ETF de criptomonedas. Esto podría cambiar la dirección del mercado durante años.

Los analistas de Bernstein afirman que el mercado no ha hecho más que empezar

Según los analistas de Bernstein Gautam Chhugani y Mahika, Bitcoin podría subir hasta el rango de 150.000 a 200.000 dólares. Esperan que este crecimiento se extienda mucho más allá de Bitcoin y afecte a otras altcoins como Ethereum, Solana y otros tokens DeFi.

Uno de los aspectos más críticos de estas perspectivas es el papel de los fondos cotizados en bolsa, también conocidos como ETF. Se ha demostrado que los ETF aumentan masivamente el precio y el interés de los inversores por los activos digitales.

Lo mismo se vio en Bitcoin y Ethereum entre el año pasado y ahora. Una ola similar de aprobaciones de ETF podría golpear el mercado general de altcoin. Para activos como XRP, Solana, Cardano, Litecoin y más, las cosas podrían cambiar.

Las decisiones sobre los ETF podrían impulsar la expansión del mercado

La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. está estudiando múltiples solicitudes de ETFS de criptomonedas al contado. Algunas de las más populares incluyen solicitudes de gestores de activos para criptomonedas como Litecoin y Solana. XRP, en particular, ha sido una fuente importante de rumores en todo el mercado.

Hasta ahora, los analistas de Bloomberg predicen una probabilidad del 95% de que al menos un ETF de XRP sea aprobado en octubre. La SEC también tiene un plazo para muchas solicitudes fijado para octubre. Esto incluye la de la solicitud de Grayscale para convertir su XRP Trust en un ETF al contado.

Otra solicitud, el 21Shares XRP ETF, se enfrenta a un plazo final este mes. El presidente de ETF Store, Nate Geraci, dijo que los ETF de criptomonedas al contado podrían ver la aprobación en los próximos dos meses. Él cree que la SEC pronto se preparará para dar luz verde a productos como XRP, Solana y Litecoin ETFs.

Las compuertas de los ETF de criptomonedas al contado se abrirán en los próximos meses | Fuente: X

Además, Geraci señaló que está en marcha un ETF de apuestas de Ethereum con la Ley CLARITY. Ahora está en el Senado. Comentó además que el resto del año «debería ser salvaje» para el cripto si finalmente se aprueban estas solicitudes.

La demanda institucional reconfigura el mercado de criptomonedas

Los analistas han explicado en repetidas ocasiones que la demanda institucional es uno de los mayores impulsores del rendimiento del mercado de criptomonedas. Las empresas tradicionales registran ahora mayores volúmenes y se están expandiendo hacia las tesorerías de activos digitales.

Cada vez fluye más capital hacia el mercado de ETF de criptomonedas a lo largo de las semanas. Además, el mercado de criptomonedas nunca ha sido tan fuerte en términos relativos.

Robinhood revisó recientemente sus perspectivas de crecimiento después de que los volúmenes de negociación de criptomonedas alcanzaran los 16.800 millones de dólares en julio. Esto supuso un aumento mensual del 110%. Esto se debió principalmente a que la empresa adquirió recientemente Bitstamp y se expandió a productos europeos tokenizados.

Más empresas, incluida Coinbase, siguen expandiéndose en este ciclo | Fuente: X

Coinbase, otro gigante de las criptomonedas, ha sido incluso más agresivo. La bolsa adquirió la plataforma de opciones Deribit por 2.900 millones de dólares y en julio registró una actividad comercial superior a 100.000 millones de dólares.

Por último, Circle también está causando sensación. Se prevé que su oferta de stablecoins USDC crezca de 68.000 a 173.000 millones de dólares en los próximos años.

El entorno normativo determina las perspectivas de los ETF

El entorno normativo también se está volviendo más favorable para los activos digitales. EE.UU. se está acercando a marcos más claros para los activos digitales, especialmente con la Ley de Claridad (Clarity Act). Ya se ha aprobado en la Cámara de Representantes y ahora está pendiente de debate en el Senado.

Si se promulga, la Ley de Claridad clasificaría mejor los activos digitales, ya sean materias primas o valores. Esta claridad reduciría la inseguridad jurídica y facilitaría la aprobación de productos financieros como los ETF de criptomonedas.