La Ballena Bitcoin gira hacia Ethereum con una acumulación de 2.940 millones de dólares

Ideas clave

Un Bitcoin OG vendió recientemente 3.968 BTC por valor de 437 millones de dólares y compró 96.531 ETH por valor de 443 millones de dólares.

Hasta ahora, la ballena ha acumulado 641.508 ETH por valor de 2.940 millones de dólares en sólo siete días.

Esta rotación masiva de ETH muestra confianza en el crecimiento de Ethereum en comparación con Bitcoin.

Una ballena de Bitcoin ha causado un gran revuelo esta semana, tras rotar miles de millones de dólares de Bitcoin a Ethereum. El seguimiento en cadena de Lookonchain muestra que este antiguo poseedor de Bitcoin vendió miles de BTC.

También compró cantidades masivas de ETH en los mercados al contado. Este movimiento indica que la confianza está cambiando y Ethereum se está convirtiendo en el activo preferido de las ballenas.

La Ballena vende 437 millones de dólares en BTC y compra ETH al contado

Lookonchain informó de que la ballena vendió 3.968 BTC, por valor de unos 437 millones de dólares en las últimas 14 horas. A continuación, gastaron estos ingresos en 96.531 ETH en los mercados al contado, por valor de 443 millones de dólares. No se trataba de una operación a corto plazo. Por el contrario, formaba parte de una tendencia de acumulación más prolongada.

Ethereum whale cierra largos en futuros de Ethereum y compra spot | Fuente: X

En una semana, la ballena ha acumulado 641.508 ETH, valoradas en 2.940 millones de dólares. Esta escala de compras muestra cómo estos grandes tenedores pueden afectar a la liquidez y el sentimiento en todo el espacio criptográfico.

Por qué la ballena de Bitcoin se ha pasado a Ethereum

Esta ballena ha cambiado sus posiciones largas apalancadas en ETH por posiciones al contado. Esto demuestra que son cautelosos pero confían en el futuro de Ethereum. La ballena cerró una posición larga de 96.452 ETH con un beneficio de 2,6 millones de dólares e inmediatamente compró ETH al contado.

Esto indica que están intentando reducir la exposición al riesgo a la vez que mantienen una posición fuerte en Ethereum. Ethereum tiene próximas actualizaciones, y la vigorosa actividad de los desarrolladores puede haber influido en la decisión de la ballena.

Las compras sugieren que la posición de mercado de Ethereum puede fortalecerse. El aumento de la demanda en las plataformas DeFi es un factor clave. Su papel como «reserva de valor» podría impulsar aún más el impulso.

Actividad comercial y reacciones del mercado

Según Lookonchain, las transacciones se extienden por las principales bolsas. Esta es una de las razones de los picos en el volumen de negociación de ETH. Los pares ETH/BTC y ETH/USDT experimentaron breves brotes de actividad. Los precios de Bitcoin cayeron entre un 1% y un 2% durante las ventas de la ballena.

Durante el periodo de acumulación de siete días, el precio medio de entrada de la ballena para ETH ha rondado los 4.580 dólares. Si ETH supera los 5.000 dólares, el inversor obtendrá enormes beneficios.

Los operadores ya están vigilando el soporte de ETH en 2.500 $ y la resistencia cerca de 3.000 $. Esto se debe a que podrían convertirse en zonas importantes a medida que el mercado siga avanzando.

Bitcoin bajo presión

Mientras que la rotación de Ethereum ha sido una fuente primaria de atención, el precio de Bitcoin está luchando actualmente. El activo cotiza en torno a los 112.779 dólares, justo por encima de la media móvil de 200 periodos.

Esto significa que si BTC no logra recuperar la resistencia entre $116.000 y $117.000, la lucha podría empeorar.

Willy Woo dice que Bitcoin va tan lento por culpa de las ballenas | Fuente: X

Según analistas como Willy Woo, este tipo de actividad de las ballenas podría ser la razón por la que Bitcoin está atravesando esta fase de debilidad. La criptodivisa cayó casi un 2,2% en cuestión de minutos el pasado domingo. Esto demuestra lo rápido que pueden reaccionar los mercados a este tipo de movimientos.

Qué significa esto para los operadores

La rotación de la ballena en Ethereum muestra varias cosas. En primer lugar, los operadores minoristas podrían considerar la acumulación de 2 940 millones de dólares como una señal alcista para ETH a medio plazo. Los swing traders podrían centrarse en las caídas de ETH y establecer stop losses por debajo de 2.400 $ para gestionar los riesgos.

Bitcoin, por su parte, sigue en terreno inestable. Se está consolidando cerca de los niveles primarios y, en el caso de ETH, los agentes del mercado deberían vigilar aspectos como los flujos en la cadena y las carteras de ballenas. Si esta tendencia de acumulación continúa, Ethereum podría consolidarse como el activo de referencia para los próximos ciclos.

Por último, la ballena Bitcoin ha acumulado ETH por valor de 2.940 millones de dólares. Este acontecimiento podría influir en aspectos como los patrones de negociación y el sentimiento del mercado.