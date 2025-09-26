La adopción de Defi explotará pronto, con Chainlink a la cabeza: Sergey Nazarov

Puntos clave

Sergey Nazarov afirma que la adopción institucional de las criptomonedas es inevitable a medida que las generaciones más jóvenes empiezan a asumir más funciones de liderazgo.

DeFi está madurando con rendimientos más predecibles y está atrayendo capital institucional serio.

Los activos del mundo real tokenizados podrían formar un mercado de varios billones de dólares, con Chainlink como puente.

Web3 sigue ganando adeptos como nueva capa de los sistemas financieros mundiales.

Chainlink, la red descentralizada de oráculos cofundada por Sergey Nazarov, se sitúa en el centro de esta tendencia.

Según los detalles de un nuevo podcast con el criptoanalista Michael van de Poppe, Nazarov compartió su visión de lo que depara el futuro para la adopción de Defi, y por qué Chainlink está en el centro de ese proceso.

La adopción institucional es imparable

Nazarov describió un futuro en el que instituciones, DeFi y activos del mundo real tokenizados convergen en blockchains. Para él, Chainlink ($LINK) proporciona el vínculo perfecto entre trad-fi y defi

Nazarov explicó que la adopción de criptomonedas por parte de las principales instituciones financieras ya no es opcional. Sostuvo que casi todas las instituciones ya se están preparando para la integración de blockchain. ‘

Además, esta transición está siendo impulsada por múltiples fuerzas.

Sergei Nazarov charla con el analista Michael van de Poppe | Fuente: X

El cambio generacional es uno de los más importantes. Los profesionales nativos digitales están ocupando puestos de responsabilidad en las finanzas y la administración pública. Están más abiertos a los sistemas defi y comprenden los matices de Web3.

En segundo lugar, las actitudes de los gobiernos han ido cambiando en todos los ámbitos. El escepticismo inicial está empezando a dar paso al reconocimiento práctico de blockchain.

Nazarov afirma que, juntas, estas tendencias están allanando el camino para las tecnologías criptográficas y Web3.

DeFi madura más allá de la especulación

En la última década, el DeFi se ha considerado arriesgado por su volatilidad. Nazarov cree que esta percepción está cambiando. En su opinión, la DeFi está evolucionando hacia unos rendimientos más predecibles y estables que pueden atraer al dinero institucional.

Las instituciones quieren seguridad y transparencia, no promesas de rendimientos del 1000%.

Los productos DeFi maduros pueden satisfacer estas necesidades. Los oráculos descentralizados de Chainlink, por ejemplo, proporcionan datos precisos que impulsan los tipos de interés de los préstamos. Su criptomoneda $LINK también gestiona los valores de las garantías y los precios de mercado.

Esta fiabilidad es importante para crear productos en los que las instituciones puedan confiar.

Sergei Nazarov dice que Chainlink y LINK son la solución | Fuente: X

En los últimos tiempos, la tecnología DeFi ha ido madurando y ya no se considera un sustituto de las finanzas tradicionales. En su lugar, apoya los sistemas actuales añadiendo transparencia y otras ventajas.

Esta tendencia podría desbloquear un fuerte capital institucional e impulsar a DeFi hacia su siguiente fase de crecimiento.

Los activos del mundo real podrían transformar los mercados

Nazarov también señaló los activos del mundo real tokenizados (RWA) como la mayor oportunidad de cara al futuro. Activos como los bienes inmuebles, las materias primas, la propiedad intelectual y las acciones podrían pasar a las cadenas de bloques.

La tokenización resuelve muchos problemas antiguos. Permite la propiedad fraccionaria, transferencias más sencillas y acceso a mercados internacionales. Esto podría crear liquidez en activos que históricamente eran difíciles de negociar. Nazarov cree que se convertirá en un mercado multimillonario.

A partir de aquí, el reto consiste en garantizar que los datos sobre estos activos fuera de la cadena se introduzcan de forma segura en las cadenas de bloques. Chainlink resuelve este problema con redes de oráculos descentralizadas.

Estos oráculos proporcionan fuentes de datos a prueba de manipulaciones, pruebas de reservas y seguimiento de eventos que permiten el funcionamiento de los activos tokenizados.

La malla metálica como puente

Nazarov señaló que Chainlink no es un proyecto más de blockchain. Forma parte de la infraestructura principal del mercado. Sin una alimentación de datos segura, las instituciones no pueden confiar en las aplicaciones de blockchain.

Chainlink proporciona información precisa sobre precios para los mercados de derivados y préstamos.

Nazarov dice que Chainlink es el puente definitivo | Fuente: X

También ofrece pruebas de reservas para stablecoins y activos tokenizados. Realiza el seguimiento de eventos externos para sistemas de seguros y cadenas de suministro. También permite la interoperabilidad entre cadenas para que los activos puedan moverse por las redes sin fricciones.

De cara al futuro

Sergey Nazarov ve un mundo en el que la Web3 ya no es un experimento. En su lugar, es un pilar de las finanzas. Las instituciones adoptarán DeFi para obtener rendimientos predecibles, los activos tokenizados ampliarán la liquidez y blockchain ofrecerá varias ventajas a escala.

Chainlink se sitúa en la base de este cambio, con su red de oráculos que proporciona conexiones fiables entre los sistemas trad-fi y defi.

Esta transición ya está en marcha, y la infraestructura para apoyarla se está construyendo ahora.