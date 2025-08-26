Kraken amplía xStocks a Tron en un importante movimiento Blockchain

Ideas clave

Kraken lleva su servicio de valores tokenizados xStocks a la blockchain de Tron con Backed y TRON DAO.

Se trata de la tercera integración de blockchain en menos de 60 días, tras Solana y BNB Chain.

La ventaja para los usuarios de Tron es un acceso barato y rápido a valores tokenizados como Apple y Tesla.

La asociación entre Tron y Kraken ya está afectando a la forma en que los usuarios acceden a las acciones tokenizadas. En concreto, Kraken acaba de ampliar su popular servicio xStocks a la blockchain de Tron. También está colaborando con TRON DAO y la startup de tokenización Backed.

Se trata de la tercera integración de blockchain para xStocks en menos de dos meses. Al añadir Tron a su lista de ofertas, Kraken pretende mejorar la accesibilidad de las RWA para los usuarios de todo el mundo.

¿Qué son las xStocks y cómo funcionan?

Las xStocks son representaciones tokenizadas de valores conocidos como Apple, Nvidia y Tesla. Se parecen mucho a los valores reales, pero están tokenizados y permiten a los operadores acceder a los mercados estadounidenses. No tienen que acceder a estos productos a través de los canales tradicionales de corretaje.

La DAO de Tron acaba de anunciar su integración de xStocks con la blockchain de TRON | Fuente: X

Y lo que es más importante, cada xStock está respaldada 1:1 por el capital subyacente. Esto garantiza que sigan siendo transparentes y verificables en términos de garantía. Sin embargo, están estructurados como instrumentos de débito para cumplir la normativa.

Esto significa que están estructurados como instrumentos de deuda para cumplir la normativa. En otras palabras, los titulares no tienen que recibir derechos como el voto o los dividendos.

Las ventajas de este desarrollo incluyen la negociación 24 horas al día, 7 días a la semana, sin restricciones de horas de mercado. Además, la propiedad fraccionaria permite a los inversores poseer porciones más pequeñas de valores de gran valor.

Por qué Tron es importante para xStocks

Tron ofrece un alto rendimiento de las transacciones y unas comisiones muy bajas. Esto hace que este tipo de caso de uso sea muy atractivo. Con el respaldo de Kraken, al desplegar xStocks como tokens TRC-20, los usuarios pueden acceder a valor dentro de la red Tron.

Según el fundador de TRON, Justin Sun, en un artículo publicado en X, las acciones tokenizadas representan un puente natural entre el trad-fi y el blockchain.

Justin Sun comenta el «puente natural» entre Trad-fi y blockchain | Fuente: x

Dijo que la medida permitirá a más personas de todo el mundo invertir en valores populares. El mercado será más rápido y más inclusivo que antes. Los usuarios de Kraken en regiones no elegibles también pueden acceder a depósitos y retiradas directas de xStocks a través de la red Tron.

Contexto del mercado industrial

La expansión se produce en un momento en que los activos tokenizados empiezan a ser más populares en todo el sector. Desde su lanzamiento en junio, xStocks ya ha generado más de 2.500 millones de dólares en volumen de operaciones combinadas en bolsas centralizadas y descentralizadas.

Arjun Sethi es codirector ejecutivo de Kraken. Señaló que la expansión de Kraken a tres blockchains en menos de 60 días demuestra la ventaja de construir pensando en la apertura.

La empresa está aprovechando múltiples plataformas y pretende llegar a un público mucho más amplio. El cofundador de Backed, Adam Levi, añadió que la posición de Tron en las transferencias de stablecoin funciona bien con el crecimiento de las acciones tokenizadas. Ambos se basan en la eficiencia de las transacciones de gran volumen.

Competencia en activos tokenizados

Kraken no es la única empresa que tiene un caballo en la carrera para tokenizar activos tradicionales. Robinhood lanzó recientemente su versión de acciones tokenizadas en la red Arbitrum Layer 2. También ha colaborado con empresas como OpenAI y SpaceX.

Este impulso muestra una tendencia general en las criptomonedas, donde los mercados de valores se mezclan ahora con soluciones basadas en blockchain. Las plataformas compiten ahora por atraer a los operadores que desean tener acceso a los valores tokenizados las 24 horas del día, poniéndolos a su disposición en múltiples cadenas.

De momento, Kraken aún no ha confirmado qué redes le siguen. Sin embargo, se centra en ampliar la accesibilidad, reducir los costes y hacer que estos productos sean lo más transparentes posible.

Se espera que la demanda transfronteriza de mercados tokenizados siga creciendo en los próximos años. Tron se está convirtiendo en un centro para este tipo de aplicaciones.