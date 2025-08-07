Hyperliquid alcanza un mes récord como el principal DEX de futuros perpetuos

Ideas clave

Hyperliquid alcanzó los 320.000 millones de dólares en volumen de operaciones en julio, un 47% más que el mes anterior.

La plataforma obtuvo el 35% de todos los ingresos de blockchain en julio, principalmente atrayendo a usuarios de alto valor tanto de Solana como de Ethereum.

$HYPE alcanzó un máximo histórico de 49,75 dólares durante el mes. Sin embargo, desde entonces se ha enfriado en medio del aumento de la volatilidad y el descenso del interés abierto.

Tras ofrecer su mejor rendimiento, Hyperliquid ha consolidado su posición como el DEX de futuros perpetuos con mejor rendimiento.

El exchange descentralizado registró un increíble volumen de operaciones de 320.000 millones de dólares en julio. Esto supone un enorme aumento del 47% con respecto al mes anterior.

Este tipo de crecimiento se produjo en medio de un mercado de criptomonedas muy volátil durante todo el mes. Fue impulsado principalmente por la actividad de negociación de altcoins.

Hyperliquid aumenta en volumen e interés abierto

El éxito de Hyperliquid en julio no se debió solo al volumen. La plataforma también vio cómo el interés abierto superaba los 15.000 millones de dólares por primera vez. Esto significa que los operadores colocaron más capital en posiciones activas en la plataforma.

Según DeFiLlama, Hyperliquid ahora controla el 11,9% del volumen de futuros de Binance. Es una hazaña significativa para una plataforma descentralizada.

Los volúmenes de julio de Hyperliquid mostraron un crecimiento explosivo | Fuente: DefiLlama

Su reputación por ofrecer a los usuarios operaciones con alto apalancamiento ha sido una de sus características más atractivas. Es una bendición para los operadores que se sienten cómodos con un mayor riesgo y (posiblemente) mayores recompensas.

A pesar de este éxito, Hyperliquid ha sido objeto de escrutinio por algunas razones. Para empezar, es una plataforma sin KYC. Su naturaleza totalmente on-chain la hace atractiva para muchos usuarios. Sin embargo, también experimenta frecuentes liquidaciones públicas cuando el mercado fluctúa.

Por qué Hyperliquid sigue ganando en el mercado de perps

Una de las principales razones por las que Hyperliquid sigue superando a otros DEX es su experiencia de usuario y sus características de negociación, en comparación con otras plataformas.

Redes como Solana han tenido problemas de fiabilidad y han incumplido los hitos de las actualizaciones. Sin embargo, Hyperliquid se ha labrado silenciosamente una reputación por cumplir sus promesas.

VanEck dijo que Hyperliquid capturó el 35% de todos los ingresos de blockchain en julio. Gran parte de esto se produjo a expensas de otras redes como Solana, Ethereum y BNB Chain. Los analistas de VanEck creen que la ventaja de Hyperliquid proviene de su simplicidad y funcionalidad.

La plataforma Hyperliquid obtuvo el 35% de todos los ingresos de blockchain en julio | Fuente: X

“Hyperliquid ha arrebatado usuarios de alto valor a Solana y los ha retenido,” escribieron Matthew Sigel de VanEck y su equipo.

La integración de la plataforma con Phantom Wallet fue otra de las principales razones de su masiva incorporación de nuevos usuarios. El comercio de perpetuos dentro de la aplicación a través de Phantom generó 2.660 millones de dólares en volumen durante el mes.

Además, generó 1,3 millones de dólares en comisiones. En resumen, el número de nuevos usuarios en la plataforma solo en julio se disparó hasta los 21.000.

El token HYPE alcanza su punto máximo y luego retrocede

El token nativo de Hyperliquid, HYPE, fue otro factor importante que propició un mes tan ajetreado para la plataforma. El token alcanzó un máximo de 49,75 dólares el 14 de julio, tras subir desde solo 10 dólares a principios de abril. Sin embargo, desde entonces ha retrocedido y se cotiza en torno a los 37,38 dólares al momento de escribir este artículo, a principios de agosto.

Acción actual del precio de HYPE tras el rechazo de 49,75 $ | Fuente: TradingView

Más del 70% de los operadores siguen apostando por HYPE. Esto significa que el mercado sigue siendo vulnerable a las caídas repentinas.

Los datos de Coinglass mostraron que el interés abierto en HYPE ha caído a 1.460 millones de dólares. Con esto, 1.100 millones de dólares todavía se mantienen en Hyperliquid.

Los operadores de alto perfil influyen en el sentimiento del mercado

Algunos grandes nombres en el comercio de criptomonedas están ahora reconsiderando su exposición a Hyperliquid. Por ejemplo, un operador muy conocido, James Wynn, anunció recientemente que se tomaba un descanso de los futuros perpetuos.

Ahora, en cambio, se está centrando en los tokens meme. Cerró todas las posiciones en Hyperliquid a principios de agosto.

Wynn da un paso atrás en Hyperliquid | Fuente: X

Meanwades fue noticia por, al momento de escribir este artículo, tomar posiciones arriesgadas como Wynn. Aguila Trades actualmente tiene un corto de BTC de 40x, que ahora está en riesgo de liquidación. Después de alcanzar su punto máximo, el operador supuestamente perdió más de 35 millones de dólares solo en julio.

Por otro lado, un operador más conservador conocido como White Whale ha ganado atención. Ha logrado esta fama por ser tranquilo y metódico en comparación con los otros dos.

Hyperliquid desafía el dominio de CEX

Los exchanges centralizados actualmente tienen la mayor parte del mercado de derivados. Sin embargo, Hyperliquid demuestra que una solución descentralizada, sin KYC y on-chain puede competir.

La atención de Hyperliquid a las ballenas, el alto apalancamiento y la sólida experiencia del usuario lo han convertido en la opción preferida para los operadores de perp serios.

En total, su crecimiento acumulado este año ha sido innegable. El interés abierto ha aumentado un 369% en lo que va de año, y se han transferido más de 5.100 millones de dólares en USDC a la plataforma. La pregunta es si esta fortaleza puede filtrarse en el precio de HYPE y provocar un aumento por encima del máximo local de 49,5 dólares.