Grayscale impulsa el plan del ETF de Dogecoin con el nuevo registro GDOG

Ideas clave

Grayscale ha solicitado un ETF de Dogecoin bajo el ticker GDOG.

Según los informes, Coinbase Custody salvaguardará los activos de Dogecoin del ETF.

DOGE cotiza cerca de 0,23 dólares y ha tenido una reacción relativamente moderada a la presentación.

Grayscale ha dado otro gran paso en su esfuerzo por ampliar sus productos de inversión en criptomonedas. La firma acaba de presentar una declaración de registro S-1 ante la SEC estadounidense para un ETF de Dogecoin al contado.

Si se aprueba, el fondo se llamará Grayscale Dogecoin Trust ETF. Cotizará en NYSE Arca con el ticker GDOG.

Grayscale presenta un ETF de Dogecoin custodiado por Coinbase

Grayscale ha elegido a Coinbase Custody Trust Company para salvaguardar los activos del ETF. Según la solicitud, Dogecoin será el único activo del fondo. Además, las acciones se crearán y reembolsarán en bloques de 10.000, conocidos como cestas.

Archivos en escala de grises para un nuevo ETF de Dogecoin | Fuente: X

A diferencia de otros fondos, la liquidación será en efectivo al principio, en lugar de transferencias directas de DOGE. El fondo también seguirá la Tasa de Referencia CoinDesk Dogecoin para la fijación de precios. Se espera que muestre el valor de mercado de DOGE sin incluir pasivos ni comisiones.

La estructura también será pasiva. No participará en operaciones activas, apalancamiento o derivados. En su lugar, está diseñada para seguir el precio de Dogecoin al tiempo que proporciona acceso a los inversores institucionales.

Reacción del mercado a la presentación de la ETF de Dogecoin

La noticia de la presentación del ETF de Dogecoin por parte de Grayscale no ha hecho mucho por el precio de Dogecoin últimamente. El activo cotiza cerca de 0,23 dólares, con un descenso del 2,3% en la última semana.

Los datos de TradingView muestran que, tras la presentación, DOGE subió brevemente un 2,5%, de 0,22395 dólares a 0,22976 dólares. Desde entonces, el precio se ha estabilizado. Además, sigue indicando una tendencia lateral que ha marcado la mayor parte de su acción de precios durante el año.

Dogecoin no ha reaccionado mucho a las noticias últimamente | Fuente: TradingView

A pesar de la respuesta relativamente lenta, Dogecoin ha ganado alrededor de un 14,6% en los últimos 30 días. Esto indica que está experimentando una recuperación gradual. Sin embargo, los inversores parecen ser cautelosos, ya que el ETF aún requiere la aprobación de la SEC antes de que pueda comenzar a cotizar.

Competencia en ETF de memes

Grayscale no es el único que apunta al espacio ETF de Dogecoin. Bitwise presentó su S-1 en enero y nombró a la custodia Coinbase como titular de los activos. Sin embargo, la empresa no reveló su ticker ni su cotización en bolsa entonces.

Rex-Osprey también ha solicitado un puesto en un ETF de Dogecoin. Además, otras empresas han solicitado productos de meme coin vinculados a TRUMP, BONK y Pudgy Penguins.

James Seyffart cree que las empresas están sobrepasando los límites con sus últimas presentaciones de ETF. Dice que están sondeando hasta dónde está dispuesta a llegar la SEC bajo la dirección actual. Si uno de ellos se aprueba pronto, probablemente determinará el futuro de los ETF de memecoin en los mercados financieros.

Estrategia del ETF de Grayscale

La presentación de la ETF de Dogecoin se produce mientras Grayscale intenta ampliar su presencia en los mercados de capitales estadounidenses. La empresa presentó recientemente una solicitud de OPV en EE.UU., apenas unos meses después de que Gemini presentara una solicitud de OPV confidencial.

Grayscale acaba de solicitar su salida a bolsa en EE.UU. | Fuente: X

Grayscale gestiona más de 33.000 millones de dólares en activos de Bitcoin, Ether y otros tres productos. Esto significa que su apuesta por un ETF de Dogecoin es probablemente parte de su estrategia para aumentar la variedad de su oferta. También están planeando ganar más demanda institucional para estos tokens.

Se espera que el formato ETF aporte mayor liquidez y comisiones más bajas que la estructura fiduciaria actual. En otras palabras, es probable que resulte más atractivo para los inversores minoristas e institucionales que busquen exposición a Dogecoin.

La solicitud de Grayscale de un ETF de Dogecoin es una gran victoria para la inversión en memes. Y ello a pesar de la reacción relativamente moderada del propio activo Dogecoin a la noticia. Aunque DOGE aún no se ha disparado, el interés institucional va en aumento.

Lo que decida la SEC determinará si el producto llega al mercado. Si se aprueba, podría facilitar a los inversores el acceso a Dogecoin y abrir las puertas a otros ETF de memes.