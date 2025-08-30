Galaxy Digital y sus socios planean un tesoro de 1.000 millones de dólares en Solana

Datos clave:

Galaxy Digital, Jump Crypto y Multicoin Capital planean ahora recaudar 1.000 millones de dólares para una tesorería de Solana.

El plan consiste en construir la mayor reserva centrada en Solana con Cantor Fitzgerald como banquero principal.

La Fundación Solana ha mostrado su apoyo hasta ahora. Se espera una decisión en septiembre.

Galaxy Digital está liderando un esfuerzo masivo para crear una tesorería Solana de 1.000 millones de dólares, según informa Bloomberg.

La iniciativa, respaldada por Jump Crypto y Multicoin Capital, creará una de las mayores reservas de la historia para una única altcoin.

De completarse, este proyecto cambiaría por completo la forma en que las instituciones abordan Solana. También reforzará la confianza en el activo durante los próximos años.

La tesorería no está diseñada para operar a corto plazo. En cambio, es similar a las estructuras tradicionales de tesorería de las empresas, donde los activos se mantienen durante años y años.

Por qué es importante el Tesoro Solana

Una tesorería dedicada a Solana daría a las instituciones exposición a los tokens SOL y reforzaría la liquidez en todo el mercado. Galaxy Digital, al agrupar el capital de esta forma, intenta estabilizar los ciclos comerciales y apoyar la disponibilidad del token.

Las empresas planean ahora un movimiento de 1.000 millones de dólares en Solana | Fuente: X

Solana ya se ha hecho un nombre en términos de defi. También en ámbitos como las aplicaciones de consumo y los activos tokenizados. Sus transacciones baratas y rápidas siguen atrayendo a desarrolladores y usuarios, lo que significa que una tesorería de esta escala podría mejorar aún más su posición como plataforma importante.

La Fundación Solana, con sede en Zug (Suiza), ha anunciado que ser uno de los patrocinadores de la propuesta, y la propia fundación apoyar la iniciativa, es una importante fuente de optimismo para los inversores.

Apetito institucional por Solana

Las tesorerías institucionales para criptomonedas como Solana se están convirtiendo en una tendencia en toda la industria de las criptomonedas. Las tesorerías centradas en Ethereum ya han acumulado más de 20.000 millones de dólares en ETH.

Este fue uno de los factores que más contribuyó a que Ethereum rompiera su máximo de casi cuatro años.

Esta vez, Galaxy Digital y sus socios recurren a Solana, y podría repetirse la misma jugada.

Estas empresas, al concentrar sus reservas en SOL, no sólo ganarán exposición a una posible revalorización de los precios, sino que también contribuirán a estabilizar el ecosistema en épocas de volatilidad.

Solana es actualmente la sexta criptomoneda por capitalización de mercado. También ha duplicado su valor desde abril, aunque sigue cotizando por debajo de su máximo histórico. Dicho esto, la posibilidad de una acumulación de tesorería tan grande podría apoyar su precio si la demanda continúa al alza.

Cuáles son los riesgos de un Tesoro Solana

Aunque la propuesta muestra una gran confianza en el activo, hay que tener en cuenta algunas cosas.

La acumulación al estilo del Tesoro vincula directamente el rendimiento de la empresa al mercado. Esto significa que si se produce una tendencia bajista, los grandes tenedores pueden verse obligados a vender. Esto crearía aún más presión a la baja para el activo, y el ciclo se repetiría.

Los críticos han señalado que estrategias similares con Ethereum y Bitcoin han preocupado a los inversores en lo que respecta a la estabilidad del mercado.

El Consejero Delegado de Galaxy, Michael Novogratz, por ejemplo, ha advertido de que el entorno para nuevos financiadores de tesorería puede ser más duro de lo esperado.

Novogratz dice que el auge de los criptotesoros ha tocado techo | Fuente: X

Aun así, la estrategia de tesorería ha sido una de las más exitosas para la adopción de criptomonedas. También ha contribuido en gran medida a crear nuevas vías corporativas hacia los activos digitales en los últimos años.

Qué esperar

Se espera que el plan de tesorería de Solana avance rápidamente. Se espera que la decisión esté tomada en septiembre. De aprobarse, la reserva duplicaría con creces el tamaño del mayor fondo de Solana existente.

Esto se produce en medio de una oleada de interés por las tesorerías centradas en Solana. Mercurity Fintech Holding, que cotiza en el Nasdaq, obtuvo 200 millones de dólares a principios de este año para una estrategia similar.

Classover Holding, por su parte, anunció un acuerdo de 550 millones de dólares con Solana Growth Ventures. Ambos movimientos demuestran que la confianza institucional en el futuro de Solana ha ido en aumento.

Galaxy Digital, Jump Crypto y Multicoin Capital se están situando en el centro de este movimiento.