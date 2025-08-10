Fundamental Global recaudará 5.000 millones de dólares para su estrategia de tesorería en Ethereum

Ideas clave

Fundamental Global acaba de presentar una solicitud para recaudar 5.000 millones de dólares para una estrategia de tesorería centrada en Ethereum.

La empresa tiene previsto utilizar la mayor parte de los fondos para comprar y apostar ETH.

Este movimiento consolida aún más a Ethereum como uno de los principales activos institucionales en la gestión de tesorería, junto con Bitcoin.

El holding Fundamental Global, que cotiza en el Nasdaq, ha anunciado una importante entrada en el espacio de las criptomonedas. La empresa acaba de presentar un registro S-3 ante la SEC de EE.UU. para recaudar hasta 5.000 millones de dólares. Planea utilizar esta recaudación multimillonaria para crear una tesorería dedicada a Ethereum (ETH).

FG Nexus apuesta por Ethereum como activo estratégico del Tesoro

Este no es el primer paso de Fundamental Global en Ethereum. Apenas unos días antes de la última presentación, la empresa consiguió 200 millones de dólares a través de una colocación privada para empezar a comprar ETH.

La empresa tiene ahora los ojos puestos en una reserva de capital mucho mayor, lo que demuestra su convicción en el valor a largo plazo de Ethereum.

Ethereum se ha convertido rápidamente en algo más que otra popular criptomoneda. El activo desempeña un papel importante en Defi, los contratos inteligentes y la infraestructura blockchain.

Esto lo ha convertido en uno de los activos estratégicos favoritos de las instituciones. Ayuda a las empresas a diversificar sus participaciones, obtener rentabilidad y adelantarse a sus competidores. La empresa tiene previsto utilizar el capital que recaude para comprar, apostar y obtener rendimiento de ETH a través de plataformas DeFi.

FG Nexus aspira a recaudar 5.000 millones de dólares mediante una estrategia de oferta flexible en plataforma

El aumento de 5.000 millones de dólares se ejecutará a través de una oferta pública de venta. Las ofertas públicas de venta son una estructura que permite a las empresas (como Fundamental Global) emitir acciones por lotes a lo largo del tiempo.

La empresa ya se ha asociado con ThinkEquity en virtud de un acuerdo de venta a precio de mercado (ATM). Esto representa 4.000 millones de dólares del objetivo total.

Este planteamiento da flexibilidad a la empresa. Puede ajustar el tamaño, el precio y el calendario en función de las condiciones del mercado. Además, los fondos restantes no utilizados para las compras de Ethereum se destinarán a operaciones empresariales generales.

La subida del precio de Ethereum aviva la estrategia

El momento del anuncio de Fundamental Global no es casual. ETH cotiza cerca de los 4.000 dólares, gracias al reciente repunte de las altcoins. También mejora la claridad regulatoria en el espacio criptográfico estadounidense. En las últimas 24 horas, ETH ha subido un 3%, lo que demuestra el fuerte sentimiento de los inversores.

Ethereum sube un 3% tras conocerse la noticia | Fuente: CoinMarketCap

Hasta ahora, Fundamental Global no está sola en este espacio. Otras empresas han pasado recientemente a incluir Ethereum en sus tesorerías. Por ejemplo, SharpLink Gaming ha recaudado alrededor de 200 millones de dólares a través de una oferta de cajeros automáticos para ampliar sus tenencias de ETH.

La empresa también solicitó aumentar su oferta en plataforma a 6.000 millones de dólares, frente a los 1.000 millones anteriores. Por último, empresas como BitMine y Bit Digital también están acumulando reservas de ETH. Estos movimientos demuestran que ETH se considera cada vez más una potencia en las finanzas corporativas de nueva generación.

Fundamental Global cambia de marca en medio del impulso de Ethereum

Además de su estrategia con Ethereum, la empresa se encuentra en pleno proceso de cambio de marca a FG Nexus Inc. Sus símbolos en NASDAQ son ahora FGNX y FGNXP.

Hasta ahora, las acciones de la empresa han respondido positivamente al anuncio. En las operaciones fuera de horario se registró una subida del 2%, lo que demuestra la aprobación de los inversores al cambio centrado en las criptomonedas. La pregunta ahora es qué sigue para Ethereum como activo de tesorería.

A medida que más empresas sigan el ejemplo de Fundamental Global, es probable que Ethereum se haga más popular en Wall Street. Este tipo de interés institucional en ETH podría impulsar nuevas subidas de precios y fomentar aún más el crecimiento de la plataforma.

Queda por ver si otras grandes empresas intentarán igualar el plan de 5.000 millones de dólares de Fundamental Global. Sin embargo, Ethereum se está convirtiendo en un serio competidor por el espacio en las tesorerías corporativas.