Ethereum alcanza los 4.400 $ y los toros apuntan a nuevos máximos

Ideas clave

El precio de Ethereum ha superado el nivel de los 4.000 dólares por primera vez desde diciembre de 2021.

Se produjeron liquidaciones de posiciones cortas por valor de 207 millones de dólares, lo que dio más alas a la subida.

Los analistas prevén una posible temporada de altcoin y una rotación del mercado del Bitcoin en breve.

El precio de Ethereum ha superado los 4.000 dólares por primera vez en ocho meses. Esto marca el mayor hito para los alcistas de ETH y el mercado de altcoin.

El sábado, ETH subió hasta los 4.400 dólares en Binance. Se trata del nivel más alto desde diciembre de 2021, tras superar la barrera de los 4.000 dólares el día anterior.

Este movimiento sitúa al activo por debajo de los 900 dólares de su máximo histórico. Esto hace albergar esperanzas de que niveles de hasta 6 dólares estén al alcance de la mano.

Repunte impulsado por las fuertes operaciones y liquidaciones

La reciente ruptura fue impulsada por una fuerte actividad comercial y una ola de liquidaciones. La subida del precio de Ethereum se vio impulsada por más de 207 millones de dólares en liquidaciones de posiciones cortas.

Estas recompras forzosas añadieron una intensa presión alcista al rally. Este aumento de la demanda contribuyó a la subida de los precios y suscitó un mayor interés comprador.

El precio de Ethereum supera los 4.000 dólares y alcanza los 4.200 por primera vez desde 2021 | Fuente: X

El analista de mercado Miles Deutscher describió esto como un «efecto de riqueza en la cadena». Justo cuando ETH sube, las ballenas y los comerciantes minoristas ven ganancias no realizadas y reinvierten en tokens más pequeños y de mayor riesgo.

Deutscher espera una rotación en tres fases en los próximos meses. La primera es una minitemporada de altcoins liderada por ETH, y la segunda es un giro hacia Bitcoin.

Esto empuja el precio de Ethereum hacia los 120.000-140.000 dólares. Por último, Deutscher espera una rotación de nuevo hacia ETH y las altcoins para un posible máximo.

El precio de Ethereum se fortalece mientras cae el dominio de Bitcoin

El repunte del precio de Ethereum se está produciendo al mismo tiempo que disminuye el dominio de la capitalización de mercado de Bitcoin. El viernes, el dominio de Bitcoin cayó por debajo del 60,7% y tocó una importante zona de soporte.

Según el popular analista Rekt Capital, Ethereum tiene ahora aproximadamente un 50-60% del camino recorrido en su macrotendencia alcista dominante.

Rekt Capital opina sobre el aumento del dominio de Ethereum | Fuente: X

Mientras que el dominio de Bitcoin todavía puede repuntar a corto plazo, Rekt Capital cree que finalmente se romperá. Podría caer al 40% o incluso al 30%. Este cambio podría significar un mayor flujo de capital hacia Ethereum y otras altcoins.

Los grandes inversores también son una parte importante del repunte actual. Según el rastreador de blockchain Lookonchain, Ethereum vio entradas de ballenas el sábado. Esto sucedió cuando los inversores trataron de sacar provecho de la fortaleza de Ethereum sobre Bitcoin.

Los datos de la cartera de pedidos de TheKingfisher también mostraron un «muro masivo» de liquidaciones largas justo por debajo de 3.960 dólares. Algunos operadores lo interpretan como una zona de reacumulación.

«Esto es lo que caza el dinero inteligente», comentó TheKingfisher.

FOMO minorista e impulso del sentimiento

La plataforma de inteligencia de mercado Santiment también observó un aumento de las conversaciones alcistas de los operadores minoristas cuando ETH cruzó los 4.000 dólares. Los inversores mencionaron palabras como «comprar» y «alcista» con el doble de frecuencia, en comparación con «vender» y «bajista».

Aunque esto demuestra que la confianza está aumentando, Santiment advirtió de que el exceso de confianza a veces puede frenar las subidas, especialmente cuando los precios ya son altos.

Michael van de Poppe califica de «movimiento salvaje» el rendimiento de Ethereum | X

El criptoanalista Michaël van de Poppe calificó de «movimiento salvaje» el salto del precio de Ethereum a 4.200 dólares. Sin embargo, advirtió contra la compra en tales máximos sin tener en cuenta el riesgo. Indicó que los proyectos dentro del paraguas de Ethereum podrían ofrecer mejores rendimientos porcentuales si el rally continúa.

Niveles de soporte y resistencia a vigilar

Entre el 8 y el 9 de agosto, ETH ganó más de un 6% y cotizó entre 3.885 y 4.194 dólares. La primera ruptura importante se produjo a 4.000 dólares, con casi el triple del volumen medio diario de negociación. Una segunda subida elevó los precios hasta los 4.194 dólares a primera hora del sábado, antes de que se produjera una recogida de beneficios.

Principales niveles de soporte y resistencia a vigilar en ETH | Fuente: TradingView

Esto significa que el soporte actual se sitúa entre 4.155 y 4.160 dólares, con una resistencia cercana a la marca psicológica de 4.200 dólares. En otras palabras, una ruptura confirmada por encima de este nivel podría abrir la puerta a los máximos históricos de Ethereum.

Sin embargo, es probable que se produzca una consolidación a medida que los grandes operadores se aseguren los beneficios. Si el soporte de 4.155 dólares se mantiene y la presión compradora sigue siendo fuerte, ETH no sólo podría recuperar sus máximos anteriores. También podría establecer nuevos récords este ciclo.