El precio del Sei apunta a la ruptura y el impulso alcista gana fuerza

Ideas clave

La cotización de Sei se mantiene ahora cerca de los 0,3 dólares, mientras que los indicadores alcistas muestran que podría estar en juego una remontada.

Las salidas de divisas han continuado durante las últimas 8 semanas y muestran una presión compradora a largo plazo.

Los productos institucionales como Mónaco y la presentación de ETF impulsan la adopción de criptomonedas de Sei.

El precio de Sei se ha mantenido en torno a los 0,3 dólares, incluso cuando muchos criptoactivos han sufrido. La criptomoneda Sei ha subido más de un 45% en los últimos tres meses, y alrededor de un 4% en la última semana.

Esta fortaleza relativa es una señal alcista clásica para el activo. Esto se debe principalmente a que los datos en cadena muestran que la acumulación no ha hecho más que empezar.

Sei ha ganado un 127% desde sus mínimos de mayo | Fuente: TradingView

Los operadores se preguntan si el precio de Sei puede subir y superar la resistencia de 0,35 dólares. Si esto sucede, podría desbloquear objetivos más altos para el activo. Por otro lado, un rechazo podría prolongar la fase de consolidación.

La cotización de Sei cobra impulso y las salidas de divisas superan los 10 millones de dólares

Sei Crypto ha registrado ocho semanas consecutivas de salidas de divisas. Sólo en la última semana se han retirado 10,43 millones de dólares en tokens. Se trata del segundo mayor total semanal desde los máximos de julio.

Las salidas suelen mostrar un fuerte interés de compra porque los tokens se trasladan de las bolsas al almacenamiento a largo plazo. Esta tendencia indica que los inversores se están convenciendo del crecimiento de la cotización de Sei.

Defi TVL y otras métricas han ido en aumento para Sei | Fuente: DefiLlama

Sei Labs también ha ampliado su alcance con el lanzamiento de Mónaco. Mónaco, por ejemplo, es un nuevo protocolo diseñado para el comercio institucional.

Mientras esto ocurre, el CBOE acaba de presentar la solicitud de un ETF basado en S&P. El creciente número de direcciones activas de la red y un TVL cercano a los 626 millones de dólares significan que algo grande se avecina para Sei.

Precio del Sei y cruce de EMA alcista

Según el gráfico diario, la criptomoneda Sei está mostrando señales alcistas. La media móvil exponencial de 100 días está a punto de cruzar por encima de la EMA de 200 días.

Históricamente, este cruce se ha considerado uno de los indicadores más fiables de la llegada de una tendencia alcista. Podría ser el comienzo de algo grande.

Los operadores institucionales y a largo plazo utilizan los cruces dorados entre las EMA de 100 y 200 días para confirmar la dirección del mercado. Si la configuración es completa, el precio del Sei podría atraer a más compradores rápidamente.

Está a punto de producirse un cruce entre las EMA de 200 y 100 | Fuente: TradingView

Sin embargo, este patrón alcista es una importante fuente de riesgo para los vendedores en corto. Durante la semana pasada, los operadores acumularon 37,34 millones de dólares en posiciones cortas en Bitget. Esto se compara con los 26,15 millones de dólares en posiciones largas.

Más en detalle, muchas de ellas también se concentran entre 0,32 y 0,36 dólares. Si la criptomoneda Sei sube muy rápido, los osos podrían enfrentarse pronto a liquidaciones forzosas.

La resistencia en 0,35 $ es el factor decisivo

Sei cotiza ahora por encima de una importante zona de soporte en torno a 0,31 dólares. Esta zona ha atraído con fuerza a los compradores en el pasado y ha mantenido al activo al alza durante la última semana.

Esto significa que el precio de Sei debe romper por encima de $0.35 para que el rally continúe. Cabe mencionar que el nivel ha rechazado la ficha varias veces. Sin embargo, si los alcistas lo convierten en soporte, el siguiente objetivo son los 0,37 dólares.

Algunos analistas predicen incluso que una ruptura clara podría abrir las puertas hacia los 0,44 dólares. Esto supondría un avance del 40% desde los niveles actuales.

Si la criptomoneda Sei supera los 0,35 $, la oleada de liquidaciones bajistas resultante podría impulsar rápidamente el token al alza. Por otro lado, si no supera este nivel, los bajistas podrían obtener una ventaja temporal.

Lo que hay que esperar de Sei Price

Las perspectivas de la cotización de Sei favorecen las subidas y están respaldadas por varios factores. A corto plazo, los operadores deberían estar atentos a lo que suceda en torno a la zona de 0,35 dólares. Una ruptura de esta resistencia podría preparar el terreno para los 0,37 dólares o incluso los 0,44 dólares.

El analista Ali Martinez predice un empuje de SEI hacia nuevos máximos | Fuente: X

Según el reputado analista de mercado Ali Martinez, SEI podría estar ante un posible repunte del precio hacia nuevos máximos. Sin embargo, si Sei no logra subir, el token podría volver a probar el soporte de 0,31 $ antes de que los toros intenten otro repunte.