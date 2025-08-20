El precio del ETH se enfrenta a la especulación de una prueba de 2.000 dólares mientras los analistas debaten las perspectivas

Datos clave:

Los analistas señalan la zona de los 2.000 dólares como el nivel de soporte más importante a vigilar para Ethereum.

Según una entrevista reciente, el consejero delegado de Canary Capital duda del repunte a largo plazo de ETH y se decanta por Bitcoin.

Los datos del mercado muestran que los vendedores en corto de ETH están luchando en medio de la fuerza alcista.

Ethereum (ETH) vuelve a estar en el centro del debate del mercado, y los analistas señalan la zona de los 2.000 dólares como uno de los principales niveles de soporte a vigilar.

En particular, el analista @ThinkingUSD compartió el 18 de agosto que ETH podría retroceder hacia $2,000 pronto.

Por qué 2.000 dólares son importantes para los operadores de ETH

Ethereum ha mantenido los 2.000 dólares como zona de fuerte soporte, especialmente en el ciclo actual y en el anterior.

Durante la corrección de 2023, ETH rebotó en este nivel antes de recuperar su fuerza. Por ello, los operadores lo consideran ahora la zona bajista más importante para la gestión del riesgo.

ETH ha probado repetidamente $2,000 como soporte en ciclos pasados, @ThinkingUSD dice | Fuente: X

La marca de los 2.000 dólares es algo más que un número redondo. Este nivel de precios tiene peso tanto a nivel técnico como psicológico.

Según el historial de precios de Ethereum, los compradores de ETH tienden a defender este nivel de precios, lo que lo convierte en un campo de batalla natural entre alcistas y bajistas.

Los operadores técnicos siguen señalando indicadores como el Índice de Fuerza Relativa como razones de la acción del precio de Ethereum.

En particular, si ETH se acerca a niveles de sobrecompra, podría apoyar el caso de un retroceso.

Por otro lado, un pico en los volúmenes de negociación en los pares ETH/USDT y ETH/BTC tiende a añadir volatilidad a la ecuación.

Dicho esto, muchos operadores verían una caída hacia los 2.000 dólares como una oportunidad. Los tenedores a largo plazo pueden verlo como una entrada favorable, mientras que los operadores apalancados corren un fuerte riesgo de liquidación si se produce una ruptura.

La fortaleza del Bitcoin eclipsa al Ethereum

Las perspectivas mixtas de Ethereum se producen mientras Bitcoin sigue dominando la atención institucional a pesar de haber perdido la batalla contra Ethereum durante la última semana.

Según Steven McClurg, Consejero Delegado de Canary Capital, en una reciente entrevista en la CNBC, Bitcoin podría alcanzar entre 140.000 y 150.000 dólares a finales de año.

Según él, la demanda de ETF y los grandes flujos institucionales son los principales impulsores de este movimiento de precios.

«No soy un gran fan de Ethereum, sólo porque es una tecnología más antigua», dijo McClurg. Argumentó que protocolos más rápidos y baratos han superado a ETH.

McClurg no es el único que duda de la fortaleza de Ethereum. Algunos críticos siguen calificando el reciente repunte del activo de «efímero».

El punto hacia la competencia de redes como Solana y Sui, que ofrecen tarifas más bajas y mayor caudal.

Aun así, Ethereum mantiene su fortaleza , según Greg Magadini, Director de Derivados de Amberdata, que se opuso a la etiqueta de «tecnología antigua».

Comparó el dominio de Ethereum con el ecosistema de Apple y afirmó que la lealtad de los desarrolladores y los efectos de red son uno de los aspectos que confieren a ETH una fuerza duradera.

Magadini cree que ETH podría ganar frente a Bitcoin, e incluso predice que ETH/BTC alcanzará pronto el 7%. Esto significa que ETH podría cotizar entre 8.000 y 10.000 dólares si BTC alcanza los objetivos de McClurg.

La lucha de los vendedores en corto de ETH

Mientras algunos analistas esperan un retroceso, muchos operadores están acumulando posiciones cortas contra Ethereum.

Según un post del 18 de agosto del criptocomentarista Quinten Francois, los cortos de Ethereum han alcanzado un nuevo máximo histórico. Esto significa que cada vez más inversores están apostando en contra de Ethereum en el momento de escribir estas líneas.

Estos puestos, aunque muchos, no están rindiendo bien.

Cada vez más inversores apuestan contra Ethereum | Fuente: X

Otro post del criptoanalista @rovercrc el 17, las 10 principales posiciones cortas de ETH están profundamente en rojo.

@rovercrc advirtió a los operadores contra los cortos en un mercado alcista y señaló que la fortaleza del mercado sigue castigando a los cortos agresivos.

Esto muestra el tema general en los mercados de criptomonedas, donde el momento marca la diferencia. Las llamadas bajistas pueden funcionar bien con indicadores técnicos. Sin embargo, el impulso puede anular algunas señales a corto plazo.

Por ahora, ETH parece estar pendiendo de un hilo entre una clara fuerza alcista y advertencias de un retroceso.