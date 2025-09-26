El precio del Bitcoin se mantiene en $111K mientras los analistas apuntan a una zona de rebote de $100K

Ideas clave

El precio del bitcoin se ha mantenido por encima de los 111.000 dólares a pesar de la fuerte presión vendedora.

Los analistas apuntan a la zona de los 100.000 dólares como un importante nivel de rebote si los precios caen.

El retroceso de Fibonacci indica una caída máxima del 10% antes de la recuperación.

El precio de Bitcoin ha estado mostrando fortaleza por encima del nivel de 111.000 dólares, incluso después de la mayor venta masiva desde mediados de 2022.

Los operadores y analistas coinciden ahora en que los 100.000 dólares son la zona de soporte más importante a corto plazo. Si Bitcoin volviera a probar ese nivel, los patrones históricos muestran que actuaría como una zona de rebote lógica.

Situación actual de Bitcoin a 8 de septiembre de 2025

Datos recientes de TradingView muestran que Bitcoin ganó alrededor de un 1% en las operaciones diarias para cerrar la semana en 111.369 $.

Esto se produjo tras una caída provocada por los datos macroeconómicos estadounidenses, pero los compradores defendieron la marca de los 110.000 dólares.

Michael van de Poppe opina sobre Bitcoin | Fuente: X

El criptooperador Michaël van de Poppe señaló la fortaleza de la zona de soporte y mencionó que un empuje por encima de 112.000 dólares podría reiniciar el impulso alcista.

Otros operadores, sin embargo, advirtieron que si no se lograba mantener la resistencia en torno a los 112.000 o 113.000 dólares, los precios podrían retroceder hasta los 100.000 dólares.

Por qué 100.000 dólares son importantes para el precio del Bitcoin

La zona de los 100.000 dólares no es sólo una zona psicológica, sino también técnica. Los operadores vigilan la media móvil simple (SMA) de 200 días, que actualmente se sitúa cerca de 101.760 dólares como nivel de soporte.

Una caída hacia este nivel seguiría siendo coherente con los retrocesos anteriores.

Dicho esto, los niveles de retroceso de Fibonacci añaden algo de fuerza a esta perspectiva. Históricamente, Bitcoin ha tocado fondo en torno al nivel de Fibonacci de 0,382 puntos. En base a la acción del precio actual, que se alinea bien con la zona de 100.000 dólares.

Según el operador ZYN, esto significa que el «peor escenario posible» sería un retroceso del 10% antes de que Bitcoin intente acercarse a los 150.000 dólares.

Mister Crypto dice que Bitcoin podría recuperarse tras un pequeño retroceso | Fuente: X

El analista Mister Crypto también compartió la misma perspectiva en un post similar, señalando que Bitcoin estaba cotizando dentro de un triángulo simétrico y podría estar buscando una ruptura al alza.

En particular, el retroceso de Fibonacci de 0,382 ha marcado repetidamente los mínimos de Bitcoin en ciclos anteriores. Esto indica que una corrección hasta los 100.000 dólares podría sentar las bases para un importante repunte.

Las ballenas del bitcoin provocan una venta de 12.700 millones de dólares

Aunque los gráficos técnicos muestran indicios de una posible recuperación, la actividad ballenera ha añadido presión a la baja.

Los datos de CryptoQuant muestran que las ballenas vendieron más de 115.000 BTC en los últimos 30 días. Para contextualizar, este botín equivale a unos 12.700 millones de dólares. Esta ha sido la mayor venta mensual desde julio de 2022.

Estas ventas forzaron los precios por debajo de los 108.000 dólares en un momento dado y crearon volatilidad y liquidaciones a corto plazo. Los analistas creen que estas ventas muestran la aversión al riesgo de los grandes inversores.

Whales are selling massively, but this could be easing up | Fuente: CryptoQuant

En general, aunque las ventas fueron intensas, los datos muestran que el ritmo se ha enfriado.

Los cambios de saldo de Whale cayeron de 95.000 BTC a principios de septiembre a unos 38.000 BTC el 6 de septiembre. Esto indica que lo peor de la presión puede estar remitiendo.

La demanda institucional equilibra la venta de ballenas

A pesar de la fuerte actividad de las ballenas, el precio de Bitcoin se ha mantenido estable dentro de un rango de 110.000 a 111.000 dólares durante varios días. Los analistas creen que esta estabilidad procede de las compras institucionales, especialmente de empresas y ETF de Bitcoin que siguen acumulando.

A fin de cuentas, la tendencia actual de Bitcoin parece más saludable en comparación con ciclos anteriores. El activo solo ha corregido un 13% desde su máximo histórico de mediados de agosto, lo que es menos profundo que muchos retrocesos anteriores.

Se espera que la media móvil de un año de Bitcoin siga subiendo | Fuente: X

El analista Dave the Wave señaló que la media móvil a un año de Bitcoin ha subido de 52.000 dólares hace un año a 94.000 dólares en la actualidad. También señaló que para la próxima semana se espera que la media móvil supere los 100.000 dólares.

Este crecimiento constante muestra una fuerte tendencia a largo plazo, aunque las fluctuaciones a corto plazo sigan siendo intensas.