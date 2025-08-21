El precio del Bitcoin se enfrenta a presiones mientras las ballenas se acumulan en medio de la corrección

Ideas clave

El precio del Bitcoin ha caído por debajo de los 115.000 dólares esta semana. Este descenso ha sido una preocupación importante para los inversores que temen que Bitcoin pierda calor….

El Binance Buying Power Ratio de CryptoQuant muestra que la demanda se ha debilitado hasta ahora. Además, existe un mayor riesgo de corrección.

Sin embargo, a pesar de la presión vendedora, ballenas y tiburones siguen acumulando BTC.

El bitcoin se enfrenta a nuevas presiones, especialmente tras perder la zona de los 115.000 dólares por primera vez en casi dos semanas. Según datos de TradingView, el precio de BTC ha caído más de un 6% desde el 13 de agosto.

Esta tendencia ha hecho temer que la reciente fortaleza alcista se ralentice. El descenso también se produce a pesar de la acumulación de ballenas y tiburones Bitcoin que pueden estar comprando las caídas.

Las ballenas de Bitcoin muestran su confianza a través de la acumulación

Según Santiment, los monederos de entre 10 y 10.000 BTC han añadido más de 20.000 monedas desde la caída de la semana pasada. Además, desde marzo, este grupo ha comprado más de 225.000 BTC en una muestra de fuerte confianza a largo plazo.

Las ballenas y los tiburones siguen comprando las caídas, según Santiment | Fuente: X

Aunque la actividad ballenera ha sido fuerte, los indicadores técnicos y de mercado muestran que sigue siendo aconsejable la cautela.

El ratio de Binance predice una caída

El analista CrazzyBlockk señaló el Binance Buying Power Ratio como una señal de advertencia en un reciente post de CryptoQuant QuickTake. Para contextualizar, esta métrica mide las entradas de stablecoin frente a las salidas de Bitcoin en Binance.

BTC: Índice de poder adquisitivo de Binance | Fuente: CryptoQuant

Cuando el ratio tiende a ser alto, significa que la liquidez de compra es fuerte. Por otro lado, cuando el ratio desciende, significa que la demanda es más débil. Según CrazzyBlockk, el ratio alcanzó recientemente un máximo de 2,01.

Sin embargo, a los dos días, dio marcha atrás y cayó directamente a -0,81. Este repentino descenso demostró que el nuevo capital que entró en el mercado se había agotado. Poco después, la cotización del BTC lo confirmó al corregir el precio desde 124,474 $ hasta un mínimo de 114,786 $.

Los inversores en beneficios se fijan en la recogida de beneficios

Otro factor que aumenta el nerviosismo de los inversores es la relación entre el valor de mercado y el valor realizado (MVRV) de Bitcoin. Este indicador muestra si Bitcoin está sobrevalorado en comparación con la base de costes media de los inversores.

En el momento de escribir estas líneas, el ratio MVRV de Bitcoin se sitúa en torno al +21%. Esto significa que la mayoría de los titulares están en beneficios. Según Santiment, este ratio no está en máximos extremos. Sin embargo, pone el precio de BTC en una «zona de peligro leve» donde la toma de beneficios es más probable.

El ratio MVRV de Bitcoin ronda el +21% según Santiment | Fuente: Santiment

Demasiados inversores pueden empezar a buscar ganancias tras el máximo histórico del Bitcoin de 124.128 la semana pasada. Si esto sucede, es probable que la criptomoneda cotice a la baja a largo plazo.

Los analistas esperan un movimiento lateral en el precio del Bitcoin

Los analistas de Bitfinex creen que el reciente repunte perdió fuerza porque el mercado carecía de catalizadores macroeconómicos. El precio del BTC ha retrocedido rápidamente tras una subida del 10% a principios de agosto, y ahora parece estar consolidándose.

Los analistas creen que el mercado espera ahora una señal clara antes de elegir una dirección. Uno de los principales acontecimientos que observan los inversores es la decisión sobre los tipos de interés que tomará la Reserva Federal estadounidense el 17 de septiembre.

Muchos esperan un recorte de tipos, que podría actuar como promotor (o como obstáculo) para el próximo movimiento del Bitcoin.

2.240 millones de dólares en posiciones están en riesgo si Bitcoin vuelve a alcanzar su ATH | Fuente: Coinglass

Los datos de Coinglass muestran que podrían liquidarse unos 2.240 millones de dólares en posiciones cortas si Bitcoin alcanza su máximo histórico. En otras palabras, esto significa que es probable que se produzca un short squeeze si la presión compradora aumenta repentinamente.

Perspectivas del precio del Bitcoin para septiembre

Los analistas creen que varios niveles de precios son esenciales para Bitcoin a partir de aquí. Si el precio del BTC mantiene los 115.787 $, podría dirigirse al rango de 125.000 a 127.000 $. Por otro lado, una ruptura por encima de los $127.000 podría abrir la puerta a los $140.000.

Un analista señala dos posibles escenarios para Bitcoin | Fuente: X

Sin embargo, el soporte inmediato de Bitcoin se sitúa en torno a los 110.000 dólares a la baja. Esto significa que si no se mantiene este nivel, el activo podría sufrir nuevas correcciones. Eso podría incluso borrar la mayor parte de sus ganancias en el último rally.

En definitiva, los operadores estarán atentos a la decisión de la Reserva Federal y a las entradas de divisas para predecir lo que vendrá después para Bitcoin.