El precio del Bitcoin se acerca a su máximo histórico y supera los 122.000 dólares

Ideas clave

El bitcoin superó los 122.000 dólares durante el fin de semana, a menos de un 1% de su anterior máximo histórico.

El repunte se produjo tras una orden de la Casa Blanca favorable a las criptomonedas y fuertes entradas en el mercado de ETF.

Ether también alcanzó los 4.315 dólares, que es su nivel más alto desde 2021. Esto ha elevado la capitalización total del mercado de criptomonedas a 4,14 billones de dólares.

Bitcoin ha superado los 122.000 dólares, un repunte que le ha situado cerca de su máximo histórico de 123.000 dólares. Este movimiento se produce tras semanas de consolidación entre 115.000 y 120.000 dólares.

La dirección general del mercado favorece ahora a los toros. Los datos de TradingView indican que BTC subió más de un 3,3% a primera hora del lunes y marcó uno de sus movimientos más fuertes del mes.

La afluencia a los ETF y el impulso de la política monetaria crean expectación en el mercado

Curiosamente, este repunte se produjo tras la reciente orden del presidente Donald Trump de permitir las criptoinversiones en los planes de jubilación 401(k). Según los analistas de mercado, esta medida puede desbloquear hasta 9 billones de dólares en nuevas oportunidades de inversión para Bitcoin.

La orden ejecutiva que podría haber iniciado el rally | Fuente: X

En este contexto, los emisores de ETF compraron Bitcoin por valor de 773 millones de dólares sólo en los tres últimos días de negociación de la semana pasada. Farside Investors informó de ello. Mientras tanto, Michael Saylor insinuó el domingo que Strategy, su empresa, podría ampliar sus enormes tenencias de Bitcoin por valor de 76.800 millones de dólares.

La confianza del mercado se mantiene estable

A pesar del repunte, el sentimiento del mercado no ha alcanzado niveles extremos. Por ejemplo, el Crypto Fear & Greed Index se sitúa actualmente en 70 sobre 100, en la zona de «codicia».

Sin embargo, incluso este nivel está lejos de los máximos históricos. El interés por Bitcoin en las búsquedas de Google también ha experimentado un modesto aumento en la última semana.

El interés por el bitcoin en las búsquedas de Google vuelve a ser alto | Fuente: Google Trends

Esto suele significar que el bombo minorista está relativamente controlado, y que los inversores institucionales siguen llevando las riendas del mercado. En cuanto a las altcoin, la subida del Bitcoin fue acompañada de importantes ganancias en Ethereum.

ETH subió a 4.315 dólares, su nivel más alto desde la anterior carrera alcista. Ha subido casi un 200% desde sus mínimos de abril. La ruptura del Ether por encima de los 4.000 dólares la semana pasada desencadenó una nueva oleada de interés comprador, especialmente entre las instituciones.

Según datos de SoSoValue, los ETF de Ethereum atrajeron 326,83 millones de dólares en entradas la semana pasada. Esta cantidad de valor superó las entradas del ETF de Bitcoin de 246,75 millones de dólares. Los valores vinculados a Ethereum también subieron: Bitmine Immersion Technologies se disparó un 25%, mientras que SharpLink Gaming ganó un 11%.

La expansión de la deuda estadounidense refuerza los argumentos alcistas

Según Markus Thielen, Consejero Delegado de 10x Research, la actual expansión de la deuda estadounidense es otro factor que explica la reciente fortaleza del Bitcoin.

Comparó la medida con principios de julio, cuando el presidente Trump firmó el «Big Beautiful Bill». Para contextualizar, este «Big Beautiful Bill» incluía un aumento del techo de deuda de 5 billones de dólares.

«Tanto si la economía se mantiene fuerte como si entra en recesión, la avalancha de nueva deuda es un viento de cola para activos duros como el Bitcoin y el oro», declaró Thielen a CNBC.

El analista cree que el siguiente nivel de resistencia significativo está en 133.000 dólares. Esto reforzó la idea de que los toros parecen controlar las cosas.

El mercado de criptomonedas alcanza un valor récord

Los precios de Bitcoin y Ethereum subieron, lo que elevó el mercado de criptomonedas. La capitalización total del mercado alcanzó la cifra récord de 4,14 billones de dólares. Más tarde retrocedió ligeramente a 3,99 billones de dólares, según CoinMarketCap. Bitcoin se encuentra ahora un 3% por debajo de su récord, mientras que Ethereum está un 14% por debajo de su anterior máximo histórico.

Las condiciones generales del mercado se han vuelto verdes | Fuente: CoinMarketCap

Los valores vinculados al sector de las criptomonedas también registraron ganancias interesantes en los sectores de la minería, las infraestructuras y las bolsas.

Por ejemplo, Coinbase subió más de un 5%, Circle un 3% y Galaxy Digital un 8%. Mineras de bitcoins como Mara Holdings, Riot Platforms e Iren ganaron más de un 3% cada una.

¿Qué le espera al bitcoin?

Los analistas son optimistas sobre Bitcoin, y se avecina una ruptura por encima de su máximo histórico anterior. Bitcoin puede romper el nivel de precios de 123.000 dólares. Si esto sucede, los operadores estarán atentos para ver si puede empujar hacia el objetivo de 133.000 $ de Thielen.

Por ahora, la combinación de factores que influyen en el mercado ha dado al Bitcoin un potente impulso. El sentimiento sigue favoreciendo a los alcistas y pronto podría alcanzarse un nuevo máximo histórico.